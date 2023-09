Megvan Magyarország pornófővárosa: sosem találod ki, hol nézik a legtöbb szexfilmet

Egy magyar társkereső 2015-óta minden évben utánajár és Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt.

A Szexrandi.hu idén is a nyilvánosság elé tárja a kutatás eredményeit, hogy tavaly nyár óta mely városokban volt fogékonyabb a lakosság az erotikus tartalmakra, és hol kerestek rá a legtöbben a szex szóra. Tavaly még fej fej mellett voltak a Dunántúli és a Tiszántúli települések, ám idén Kelet-Magyarország tartolt az interneten a szexuális témák iránti érdeklődésben.

A győztes magyar városok a következők

A tavalyi első helyezettként Farád képviselte a nyugati térséget, aki idén be se került a Top10-be, ám most a Békés-vármegyei Kondoros lett az idény pornó fővárosa, tavaly nyár óta itt mozgatta meg a lakosságot legjobban az erotika és a szex iránti érdeklődés a neten. Az első három pornófogyasztó helyezett közé még Gávevencsellő és Demecser, azaz két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település tudott felkapaszkodni. További érdekesség, hogy a neten kutakodókat a leszbikusságra keresés mozgatta meg a legjobban, ugyanis a szex szóhoz kapcsolódóan ez a témakör mutatott leginkább növekvő tendenciát az elmúlt egy évben a Google Trends mutatói szerint.

A legszexéhesebb városok listájára még további három Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település, Nyírcsaholy, Mánd és Nagyhalász került fel, így öt helyezéssel, rendhagyó módon idén Magyarország pornó vármegyéjét is kihirdethetjük. A többi helyezést Hajdú-Bihar vármegye vitte el, és egyetlen Nyugat-Magyarországiként, a Fejér-vármegyei Lepsény jutott be a listára. Budapest továbbra sem fért bele a legelőkelőbb tíz helyezett közé. Véleményes, hogy valószínűleg a fővárosiak is szívesen merülnek el a netes erotikus tartalmakban, de az is valószínűsíthető, hogy több lehetőségük van kielégíteni szexuális érdeklődésüket a való életben.

Kondoros – Békés vm. Gávavencsellő – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Demecser – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Sárrétudvari – Hajdú-Bihar vm. Egyek – Hajdú-Bihar vm. Nyírcsaholy – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Lepsény – Fejér vm. Mánd – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Nagyhalász – Szabolcs-Szatmár-Bereg vm. Hajdúdorog – Hajdú-Bihar vm.

Címlapkép: Getty Images