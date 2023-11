Hihetetlen természeti jelenség a Hortobágyon: ilyen talán még sosem fordult elő Magyarországon

A heti szinkronszámlálás során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársai 163.530 példány darut számláltak. A sokéves tapasztalatok alapján várható volt, hogy a darvak száma csökkenni fog október utolsó hetében, de ha elemezzük a mostani mennyiséget, akkor láthatjuk, hogy a jelenlegi adat még így is magasabb, mint a 2018. évi 160.240 példányos maximum.

A Hortobágyi Nemzeti Park Facebook oldalán jelentette be, hogy a fenti számok alapján a HNP megalakulásának 50 éves évfordulóján háromszor is megdőlt a korábbi évek mennyiség rekordja. A park igazgatósága sok kérdést kap a darvak számlálására vonatkozóan, miszerint hogyan is lehet ilyen óriási mennyiségű madarat megszámolni?

Fény derült a titokra: így számolták meg a madarakat

A Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai a szezonban folyamatosan figyelemmel kísérik azokat a tradicionális helyeket, ahol a darvak rendszeresen éjszakáznak. Ezek rendszerint sekély vizű élőhelyek, melyek lehetnek lecsapolás alatt álló halastómedrek, szikes mocsarak vagy éppen ökológiai vízpótlás miatt elárasztott pusztarészek: egykori erek, medrek. A darvak napi ritmusa során az éjszakázó helyre berepülő darvakat, vagy a hajnalban a vízen tartózkodó, vagy a napkelte körül kirepülő madarakat számolják meg a munkatársaink.

Valójában ez a számolás a matematika nyelvén becslést jelent. A gyakorlatban a park kollégái megszámolnak egy egységnyi mennyiségű madarat, például 10 egyedet, majd ezen mennyiség térbeli elhelyezkedését rávetítik a csapat további részeire. Így, ezzel a módszerrel a többszázas vagy ezres nagyságrendű csapatok is gyorsan megszámlálhatóak.

Mivel ezt a munkát már évtizedek óta ugyanazokon a helyeken, ugyanazon eszközökkel, ugyanazon metódus alapján végzik, így kijelenthetik: a módszerben foglalt hibahatár is ugyanakkora. A gyakorlat alapján megállapítható, hogy ez a módszer kb. 10%-os hibával terhelt, amely a hasonló biomonitoring módszerek sorában kiválónak számít.

Olykor a modern kor technikáját is segítségül hívják a pontos számoláshoz: drónnal az éjszakázó csapat felé repülnek és a madarak zavarása nélkül, néhány fényképet készítenek a csapatról, majd monitoron végzik el a számolást. Az idei évben a park alkalmazottainak nagy szerencséje volt az időjárással, de a körülmények nem mindig ennyire kedvezőek, olykor viharos szél, köd és eső is nehezíti a számlálást.

