Különleges játszóház és túraközpont épült a Tisza-tónál: itt rossz időben is szórakozhatunk

Természetbúvár játszóház és túraközpont épült Tiszafüreden, a létesítmény idén tavasszal nyílik meg a látogatók számára - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal közleményben az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vármegyei önkormányzat és konzorciumi partnere, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség együttműködésében új, négy évszakos aktív- és ökoturisztikai attrakció épült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán nyert csaknem 1,3 milliárd forint száz százalékos, vissza nem térítendő támogatásból.

A KÉRÉSZ öko- és aktív turisztikai központ elnevezésű létesítmény rossz időjárás esetén is programlehetőségeket kínál majd a térségbe érkezők, az aktív turizmust kedvelők számára - írták.

A füredi Holt-Tisza partján levő létesítményben többek között panorámás teraszt, belső fogyasztóteret, földszinti rendezvényteret alakítottak ki. Emellett például természetismereti bemutató és csoportos foglalkoztatóhelyiségek is a látogatók rendelkezésére állnak majd. A komplexum a vízitúrák és a kirándulások kiindulópontjaként is fog szolgálni, de konferenciáknak is helyet ad majd - közölték. Kiemelt figyelmet fordítottak a tervezéskor a fenntarthatóságra, igyekeznek a létesítményt lehetőleg teljes mértékben megújuló energiaforrások segítségével üzemeltetni - hangsúlyozták a közleményben.

Címlapkép: Getty Images