Erre senki sem számított: mostantól fizetős a belépés az ország első számú szellemvárosába

Az elhagyatott helyek szerelmeseinek első számú hazai úti célja Szentkirályszabadja, az egykori szovjet laktanya, amely évtizedek óta üresen áll és napról napra egyre jobban pusztul. Mostantól azonban fizetős lett az ország első számú szellemvárosába történő belépés – írja a lelepo.hu.

A magyar Pripjaty-ként is emlegetett szellemváros eddig vagy engedéllyel volt látogatható, vagy kalandvágyó fiatalok szökdöstek be a területre, hogy átérezzék a hely szellemét és megörökítsék a pusztuló látványt, most azonban ez megváltozik, fizetős lesz a belépés.

Már napok óta terjed a hír, miszerint a magánterület tulajdonosa úgy döntött, hogy fizetőssé teszi a belépést Szentirályszabadjára, így a hely bejáratait biztonsági őrök vigyázzák. Arra is figyelmeztetnek, hogy a területen három nagytestű kutya jár szabadon, így a belépés kizárólag saját felelősségre történhet.

Címlapkép: Getty Images