Hasít a turizmus Egerben: ezek az újdonságok várják a látogatókat

A vezérigazgató sajtótájékoztatón közölte: soha ennyi turista nem érkezett Magyarországra, és soha ennyi fejlesztés nem valósult meg, mint most. A turisták és a vendégéjszakák száma folyamatosan nő, az ágazattól idén is 10 százalékos növekedést vár az MTÜ - mondta arra is kitérve, hogy az előrejelzések szerint a következő években is nőni fog a turisták száma és az ő magyarországi költésük.

Beszámolt arról, hogy augusztus 31-én több mint 160 milliárd forint állt rendelkezésre a Szép-kártyákon, ami kétszer akkora összeg, mint az egy évvel ezelőtti; az idei év első nyolc hónapjában 30 százalékkal nőtt a vendéglátásból származó bevétel tavalyhoz képest.

Guller Zoltán hangsúlyozta: Egerben megvizsgálják egy rendezvényközpont, egy "a turistákat helyben orientáló" fogadóközpont építésének, valamint az egri laktanya hasznosításának lehetőségét is. "A turizmus és ezen belül Eger hihetetlenül emelkedő pályát fog befutni" a következő években - hangoztatta.

Habis László, Eger polgármestere újságíróknak a többi között elmondta, hogy 2013 óta 65 százalékkal nőtt a városba látogató turisták száma. A megyeszékhely belvárosának rekonstrukciója "jelentős eredményeket mutat", megvalósult a Líceum teljes rekonstrukciója, folyamatban van az érseki palota felújítása, ahol látogatóközpont is nyílt, a várban pedig rekonstruálták a kazamatákat - sorolta az eredményeket a városvezető, aki fontosnak nevezte, hogy az egri turisztikai kínálatot a rekreációs termálturizmus területen is erősítsék.