Túrázók, figyelem! E nélkül most nem szabad bemerészkedni az erdőinkbe

Hazánk megannyi természeti csodában bővelkedik, így akárhol élünk is, biztosan találunk jó néhány kirándulási lehetőséget a környékünkön. Az erdei túrázás igen jó kikapcsolódás, ám ajánlott számolni az időjárás változékonyságával. Az ősz igen szeszélyes tud lenni: az eső, és a hűvös szél gyorsan tönkreteheti túránkat, ha nem készültünk fel rá előre.

Épp ezért érdemes minden szükséges dolgot bepakolni hátizsákunkba, hogy ne érhessen minket meglepetés. Amennyiben kutyánkkal indulunk neki az erdőnek, érdemes elolvasni korábbi cikkünket, melyből megtudhatjuk, melyik erdőkben rendeltek el ebzárlatot, illetve mire kell figyelnünk, hogy biztonságosan teljen a közös kikapcsolódás! Mutatjuk, mit vigyünk magunkkal az őszi kirándulásra:

Ruházat

Öltözködjünk rétegesen, hogy a meleg napsütésben, és a hűvösebbre fordult időben is jól érezzük magunkat. Mindig legyen nálunk vízhatlan esőkabát arra az esetre, ha hirtelen elered az eső. Amennyiben alapvetően napos időt jósolnak kirándulásunk napjára, és nincs hely a táskánkban egy kabátnak, vigyünk magunkkal apróra összehajtható műanyag esőkabátot. Bár ezek nem hatásosak a hideg ellen, az esőt tökéletesen felfogják, érdemes olyat vásárolnunk, mely köpenyszerű, azaz olyan bő, hogy ráhúzható akár hátizsákunkra is. Mindenképp érdemes sapkát is vinnünk magunkkal, hiszen ha hidegre, vagy szelesre fordul az idő, akkor nagyban javíthatja komfortérzetünket egy meleg fejfedő.

Figyelem, ősszel sok helyen vadászidény is előfordulhat, így nem árt, ha láthatósági mellényt is viselünk túrázásnál az érintett területeken.

Ruházatunk egyik legfontosabb részét képezik a lábbelik, hiszen a túra során egyenetlen talajon, van hogy köveken, sziklákon, vagy nagy pocsolyákon kell átkelnünk. Épp ezért mindenképp vízhatlan túrabakancsot ajánlott hordanunk, mely jól illeszkedik lábunkra. Fontos, hogy lábbelink jól fogja bokánkat, mivel így biztosabban tudunk közlekedni benne, ráadásul kevesebb eséllyel megy ki a bokánk, ha rosszul lépünk. Bár az eső ellen a gumicsizma is megfelel, mivel nem tartja olyan jól a lábat, és nem olyan kényelmes, mint egy bakancs, használata csak akkor ajánlott, ha kifejezetten mocsaras területen szeretnénk barangolni.

Térkép

Kifejezetten fontos, hogy gondoskodjunk a kirándulás útvonalát mutató térképről. Erre manapság már legtöbben mobiltelefonjukat használják, azonban ne felejtsük el, hogy a hegyek közt előfordulhat, hogy nem hogy térerő, internet sincsen. Ezt a problémát offline térképek letöltésével, vagy hagyományos térképpel könnyen orvosolhatjuk. Amennyiben a telefon mellett döntünk, figyeljünk rá, hogy az út előtt töltsük fel, igen kellemetlen, ha tájékozódásunk egyetlen eszköze lemerül.

Érdemes utánajárnunk a turistajelzéseknek is, hogy semmiképpen se tévedjünk el, azonban sose hagyatkozzunk csak a jelzésekre, mindig legyen nálunk térkép is! A turistajelzések hazánkban helyenként elég megbízhatatlanok, mivel nem mindenhol tartják karban őket, így előfordulhat, hogy a jelek egyszer csak eltűnnek, ilyenkor jó, ha van nálunk térkép, hogy megfelelően tájékozódhassunk.

Utunk megtervezésénél érdemes utánajárnunk a helyi erdészet, vagy vadásztársaság elérhetőségeinek is, hogy baj esetén tudjuk, hova kell fordulnunk. Ezeknek a szervezetek a weboldalára mindenképp érdemes felmennünk kirándulás előtt, ugyanis sok hasznos információt kaphatunk az adott területről. Nem ritka például, hogy ősszel több területen is tiltják a túrázást a vadászidény, a szarvasok párzási ideje, vagy a rókák vakcinázása miatt. Ezekről jobb, ha időben tájékozódunk, és úgy választjuk ki úti célunkat, hogy minél biztonságosabban teljen a kikapcsolódás.

Elemózsia

A kirándulás kimerítő, főleg, ha nagy távot teszünk meg nehéz terepen, vagy ha nem vagyunk rendszeres túrázók, csak azért indultunk el, hogy kiszakadjunk egy kicsit a szürke hétköznapokból. Bárhogy is legyen, ahhoz, hogy kellemesen teljen a kirándulás, érdemes beiktatnunk egy-két pihenőt utunk során. Azok, akik szeretnek előre tervezni, általában úgy intézik, hogy ebédidőre egy kilátóhoz, hegycsúcsra, vagy más pihenőhelyre érkezzenek meg, hogy szép kilátásnál költhessék el ebédjüket.

Kiránduláshoz csomagoljunk szendvicset és gyümölcsöt, valamint egy kis nassolni valót is, hogy semmiből ne szenvedjünk hiányt. Jó, ha van nálunk szőlőcukor, ugyanis ez szinte azonnal felszívódik szervezetünkben nem kevés energiát biztosítva szervezetünknek, hogy bírjuk a tempót. Mindig legyen nálunk víz, ne csak üdítő, mivel a vizet bármire felhasználhatjuk, például meg is mosdhatunk vele, vagy ha megsérülünk, lemoshatjuk vele a sebünket. A víz a legjobb szomjúság oltására, míg a cukros üdítők inkább csak eltelítenek. Ha hűvös időre számítunk, vigyünk magunkkal egy termoszban forró teát is. Bár ki fogunk melegedni a túra közben, ha leülünk pihenni, gyorsan fázni kezdhetünk, ilyenkor pedig igencsak jól fog esni!

Ha hosszabb túrára indulunk, főleg ha mélyen bemerészkedünk az erdőbe, vagy veszélyes, hegyes terepre készülünk, érdemes egy kis plusz ételt elcsomagolnunk baj esetére. Ha eltévednénk, vagy megsérülnénk, igen nagy hasznát láthatjuk egy kis plusz élelemnek, főképp, ha estére is az erdőben ragadunk. Nem egy túrázónak mentette már meg az életét, hogy volt nála pár plusz szendvics, vagy néhány protein szelet, így érdemes nekünk is gondolnunk erre. A proteinszeletek kis helyen is elférnek, és sok energiát adnak, így nem fogjuk elveszteni erőnket, és nagyobb eséllyel kikeveredhetünk a bajból.

Elsősegély doboz

Ha elsősegély dobozt méreténél fogva nem is, de a legszükségesebb, ellátáshoz nélkülözhetetlen dolgokat tartalmazó zacskót mindenképp tegyük be a hátizsákba. Ne feledjük, hogy az erdőben bármikor megtörténhet a baj, és ha bekövetkezett, mindenképp le kell kezelnünk sérüléseinket. Épp ezért mindig legyen nálunk fertőtlenítőszer, ragtapasz és géz, és nem árt, ha cérna és tű is kerül a batyunkba, ha esetleg komolyabb sérülést szenvednénk, bár erre azért kevés az esély, de jobb mindenre felkészülni. Ajánlott körömollót, és szemöldökcsipeszt is elcsomagolnunk, ugyanis a beszakadt köröm, vagy a kezünkbe álló szálka könnyen orvosolható, de csak akkor, ha rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök.

Gyógyszerek tekintetében a legfontosabb talán a fájdalomcsillapító, hogy sérülésünk ellenére is mozgásban tudjunk maradni. Jó ha van nálunk fejfájás csillapító is, mivel a metsző szél könnyen fejfájást okozhat, ami bár ez nem veszélyes, igen kellemetlenné teheti a kirándulás további részét. Érdemes olyan kenőcsöt, vagy spray-t is magunkkal vinnünk, mely enyhíti a rovarcsípést, valamint ajánlatos bepakolnunk egy kullancsok és szúnyogok elleni spray-t is.

Egyéb

Zacskó: erre kevesen gondolnak, de az ebéd után hátramaradó szemetet gyűjteni kell valamibe!

Kés: ha kirándulunk, mindenképp legyen nálunk kés, hiszen rengeteg olyan szituáció adódhat, mikor szükségünk lehet rá. Jó megoldás, ha svájci bicskát viszünk magunkkal, hiszen az még több eszközt egyesít magában.

Gyufa, öngyújtó: a tűzgyújtás képessége nem hiányozhat tárházunkból, ha kirándulni indulunk. Érdemes egy kis újságpapírt is magunkkal vinnünk gyújtósnak, ezzel igencsak megkönnyíthetjük a dolgunkat. Amennyiben baj ér minket, és eltévedünk, tüzet rakva melegen tarthatjuk magunkat, este pedig a vadállatok is el fognak kerülni minket, hiszen félnek a tűztől. Nagyon fontos azonban, hogy körültekintően járjunk el, ha tűzgyújtásra kerül a sor: akár erdőtüzet is okozhatunk, ha meggondolatlanul tesszük. Épp ezért távolítsuk el az avart a tábortűz helye körül, és ha van lehetőségünk rá, tegyük körbe kövekkel, vagy vájjunk a földbe egy kis gödröt, és abba tegyük a gyújtóst.

Elemlámpa: ha ránk a sötétedik kirándulás végén, igen jól jöhet valamilyen fényforrás, ezen felül baj esetén a sötétben jelezhetünk is vele, érdemes olyan terméket választani, melyen van villogó beállítás is, mert ez jóval feltűnőbb, mint a folytonos fény.

Feldarabolt polifoam: a kényelmes pihenés érdekében jó, ha van nálunk polifoam, mely akkora darabokra van vágva, hogy külön-külön leülhessünk rájuk. Amellett, hogy nem foglal nagy helyet, igen jó szolgálatot tehet néhány ilyen polifoam darab, hisz leülhetünk akkor is, ha az eső miatt vizes a pad, vagy a kő, amire letelepednénk, hogy elköltsük ebédünket.

Kis törölköző és váltóruha: mindenből nem vihetünk magunknak pótruhát, de erre nincs is szükség. A legfontosabb, ami mindenképp kerüljön be a hátizsákba, az a váltás zokni, mivel vizes lábbal túrázni igen kellemetlen. Egy kis méretű törölköző is jó ha van nálunk, ha esős az idő, jó hasznát vehetjük!