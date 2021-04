Jó hír a hegyi bringásoknak: jelentős turisztikai fejlesztések várhatóak a Pilisi Parkerdőben

A Pilisi Parkerdő területén találhatók az ország leglátogatottabb kirándulóhelyei és turisztikai célpontjai. Az éves látogatószám a járvány előtt is elérte már a 25 milliót, tavaly pedig jelentős emelkedésnek indult. Az egyre erősödő igény és a parkerdő által kezelt természeti környezet adja az alapot ahhoz a komplex turisztikai fejlesztéshez, amelyet az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal partnerségben valósít meg a Pilisi Parkerdő - írják az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda közleményében.

A projektcsomag egyik legfontosabb eleme a kerékpározásra alkalmas erdei utak felújítása, helyreállítása. Kiterjedt e-kerékpárkölcsönző-hálózat és egy hegyi kerékpározásra alkalmas pálya is kiépül a parkerdő területén. A felújítások során az úthálózat csaknem 75 kilométer hosszan újul meg és válik kerékpározásra alkalmassá. Egyre nagyobb az igény a hegyi kerékpártúrázásra, ezért a tervek szerint 100 e-bringával biciklikölcsönző-rendszert is kialakítanak. Az új eszközökkel a kevésbé edzettek is megtapasztalhatják a hegyi bringatúrák örömét.

Mindezeken túl az egyre népszerűbb hegyi terepkerékpárosokra is gondolnak: a természetes közeg minimális alakításával megvalósuló beruházással a sportág szerelmesei egy egyértelműen kijelölt nyomvonallal, biztonságos infrastruktúrával és technikai kihívásokkal ellátott új pályán hódolhatnak szenvedélyüknek.

A tájékoztatás szerint a rekonstrukciós folyamatok másik nagy célterülete a Mogyoró-hegyen található Nagyvillám sípálya. A fejlesztés a sípálya technológiai hátterének korszerűsítésével a síelhető napok, illetve a látogatók számának növelésére, valamint a négyévszakos szolgáltatások megteremtésére koncentrál. A modernizáció során egy víztározót és egy ahhoz tartozó szivattyúházat alakítanak ki, amely folyamatosan biztosítja a hó előállításához szükséges vízmennyiséget. A sípályához érkező látogatók megfelelő minőségű fogadását egy újonnan épülő, kétszintes fogadóépület biztosítja majd. A legkisebbeknek a Mogyoró-hegyen, a 11.-es főút és a Fellegvár közötti útról is jól látható helyszínen tematikus játszótér épül, amely így vonzó célponttá válhat az arrafelé autózó családok számára - közölték.

Kitértek arra is, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. területén üzemelő parkolók a megnövekedett forgalom miatt gyakran telítettek, zsúfoltak, illetve sokszor a kevés hely miatt az erdőbe, fák közé parkolnak az autóval érkezők. A projektben új személygépjármű- és autóbusz parkolóhelyeket alakítanak ki, illetve újítanak fel. A fejlesztés tervezett eredményeként 9 parkolóponton, összesen 335 személygépkocsi parkolása válik lehetővé, a sípálya mellett pedig 10 busz megállására alkalmas területet alakítanak ki.

A Pilisi Parkerdő az ország egyetlen parkerdőgazdasága, 65 ezer hektárt kezel Pest és Komárom-Esztergom megyében a Gerecse, a Pilis, a Visegrádi és a Budai-hegység, a Gödöllői-dombság, valamint a Csepeli-síkság területén. Területét évente 30 millió látogató keresi fel.

Címlapkép: Getty Images