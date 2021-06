Ennek a hírnek mindenki örül: végre lesz itt szabadstrand a vizek városában!

Tatán szabadstrandot alakít ki a város önkormányzata az Öreg-tó partján, az Építők parkja utáni szakaszon, ahol a nyári kánikulában ingyen mártózhat majd meg bárki. De az arra sétálók is zavartalanul áthaladhatnak a területen továbbra is.

A szabadstrand kialakításával kulturált és biztonságos körülményeket teremtenek azok számára, akik az Öreg-tó vizében mártóznának meg a meleg nyári napokon. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tó egyéb részein továbbra is tilos marad a fürdőzés. Erre a jövőben táblák is felhívják majd a figyelmet.

A vízminőséggel kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy a 2021 májusában elvégeztetett bakteriológiai vizsgálat alapján az Építők parkjánál lévő vízterület a kiváló vízminőségi osztályba sorolható.

A természeti környezet megóvása és a területet érintő helyi és nemzetközi védettségből fakadó jogszabályi előírásoknak betartása elsődleges célja az önkormányzatnak, ezek nem sérülnek a strand létesítése miatt.

A nemenkénti illemhelyek, zuhanyzók és öltözők, elsősegélynyújtó hely kialakítása, a fürdőhely elhelyezkedését jelző táblák, a természeti környezethez illeszkedő padok, asztalok és hulladékgyűjtő edények kihelyezése, zöld terület kialakítása, a föveny kiegyenlítése és alkalmassá tétele a fürdőzésre, továbbá a működtetéshez jogszabályban előírt eszközök, valamint a közműellátás, a térvilágítás és az ingyenes ivóvízvételi lehetőség biztosítása, vagyis a strand kialakításával járó munkálatok várhatóan 2021. június 30-ig fognak tartani.

A strand üzemeltetését a Városgazda Nonprofit Kft. fogja ellátni az önkormányzat és a cég között fennálló közhasznúsági megállapodás alapján a településüzemeltetés körébe tartozó közfeladatként.

