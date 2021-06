Szinte ingyen hűsölhetünk itt: íme öt különleges tófürdő az ország keleti felében

Az Alföld és Kelet-Magyarország, valamint az Északi-középhegység keleti csücske nem arról híres, hogy bővelkedik természetes tófürdőkben, de azért itt is találhatunk olyan helyeket, ahol megmártózhatunk a nagy kánikulában, ha nem szeretjük az épített strandokat, hanem inkább a természetes környezetre vágyunk hűsölés közben is.

Miskolc közelében - Mályi Beach

A Miskolc közelében található, a Mályi-tó partján kiépített szabadstrand igazi bulihely is: péntekenként élőzene, szombaton pedig DJ-k fűtik fel a hangulatot. A part homokos, napágyakon, napernyők alatt lehet leheveredni. A víz sekély, de a kisebbeket külön gyerekmedence is várja. Emellett van büfé és koktélbár, illetve röplabdapálya is a sportosabbaknak.

Nyitvatartás: minden nap 8:00-20:00-ig - A belépés ingyenes.

Tiszaszigeti bányató

Megkapta a hivatalos engedélyt a Szeged mellett található Szigeti Szabadstrand, június közepétől egészen augusztus végéig fürödhetünk benne. A lankás partú bányató ideális a fürdőzőknek, és a természeti környezet is szép rendezett. 2015 óta bója, mentőcsónak, kiülő vízi csúszda is épült a strand területén. Helyi önkéntesek minden tavasszal rendbe teszik a vizesblokkot, lenyírják a füvet, kulturált helyet biztosítanak a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A megyei kormányhivatal június 15-től ismét engedélyezte, hogy augusztus 31-ig a Szigeti Szabadstrand természetes fürdőhelyként működhessen. A tóparti strand a hét minden napján 10 és 19 óra között ingyenesen látogatható. A 14 éven aluliak csak felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a kerítésen belül, és kutyát a strand területére bevinni tilos. A belépés ingyenes.

Tisza-tó

A Tisza-tó az ország második legnagyobb vízfelületével dicsekedhet, de mégsem annyira népszerű, mint a magyar tenger. Talán annak is köszönhető ez, hogy kevesen is, és nem tudják, hogy milyen szuper programokat kínál ez a tó is, a víz pedig itt is kiváló minősítésű, tökéletesen alkalmas fürdéshez. Most ízelítőt kínálunk, és két kiváló, ingyenesen látogatható szabadstrandot mutatunk be.

1. Tiszafüredi szabadstrand

A tiszafüredi strand jelentős felújításon esett át, 500 négyzetméter stégrendszert alakítottak ki, ahol egy vízilabdapálya, egy napozó- és egy játszósziget került kialakításra. Fürdőlétrák segítik a vízbe való ki- és bejutást, a nap elől a napvitorlák árnyékába bújhatunk. Felfújható vízijátszótéren szórakozhatnak kicsik és nagyok is, valamint vízibicikli, csónak, kajak és kenu bérlésére is lehetőségünk van, a partot pedig felfedezhetjük a bérelhető bringóhintóval. A parton kialakított sportpályán streetballozhatunk, lábteniszezhetünk vagy a klasszikus teniszt is választhatjuk. Megújult a zöldfelület, sétányok és játszótér építése várja a látogatókat. A homokos pályán strandröplabdát és strandfocit játszhatunk. A belépés ingyenes.

2. Poroszlói szabadstrand

A Tisza-tó egyik ingyenesen használható strandja a poroszlói strand, amely lassan mélyülő partszakasza miatt a családosok egyik kedvenc helyszíne. Füves partján elég sok árnyékos részt találunk, de szükség esetén napernyőt is kérhetünk. A vízben elhelyezett sporteszközök (kosárlabda palánk, röplabda háló, vízilabda kapu) kiváló szórakozási lehetőséget nyújt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A vízparttól pár lépésre található a Tavirózsa Étterem, mely tiszai halételekkel, grill terasszal és frissensültekkel várja vendégeit. Érdemes még csónakot bérelni és túrára indulni a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Tisza-tavi Madárrezervátumba, mely a Világörökség része. A belépés ingyenes.

Nyíregyháza - Sóstó

A névadó 9,5 hektár területű, két részre osztott, sós vizű szikes tó átlagos mélysége 1,5 méter, a sok oldott sót tartalmazó nátrium-kloridos termálvíz, amely a brómos, jódos ásványvizek csoportjába sorolható, gyógyvízzé minősített termálvíz kiválóan alkalmas gerincbetegségek, reumatikus, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok enyhítésére, rehabilitáció és utókezelés esetén.

Fotó: Sóstó

A tóban nemcsak fürdőzni, hanem csónakázni, vízibiciklizni és horgászni is lehet, valamint a sportkedvelők futópályán élhetik ki mozgás iránti szenvedélyüket. Erdei tornapálya, több modern, kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakozást nyújtó játszótér, esőbeállók, szalonnasütő helyek, sétányok várják itt a kirándulókat. Az országos hírű gyógy- és termálfürdő, valamint hazánk legszebb állatparkja már csak hab a tortán. Az erdőt külön is kedveltté teszi tavasszal a híresen intenzív akácillat, és egy botanikai érdekesség: a tóparti sétányon látható hársfa nyírségi fajtaváltozata.

Itt van a világ legritkább állatainak otthont adó Nyíregyházi Állatpark is, ahol több mint 5000 állat között sétálhatunk. Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő egész évben vár, ahol az élmény-, termál-, gyermek- és szaunavilágban az egész család felfrissülhet. 2013-ban nyílt meg az Aquarius Fürdőgyógyászat, ahol luxus körülmények között regenerálódhatunk. A tófürdőben is élvezhetjük a sós víz jótékony hatását, de termálmedence is található a szabad ég alatt a strandkomplexum területén. A belépőjegy ára 2021-ben 2500 Ft.

+1 Debrecen - Macsi Balcsi vagy Látóképi Tófürdő

A retró hangulatú Látóképi Tófürdő tavalyelőtt igen népszerű volt, akadt olyan nap is, amikor 1200-an fürdőztek ott. Az a vendégszám nyolc éves rekordot döntött meg. De most rossz hírünk van azoknak, akik Debrecenben csobbannának természetes vízben: ugyanis a nagy népszerűségnek örvendő Macsi Balcsi néven ismert létesítmény idén sem nyit ki a járvány miatt. Így maradnak a nagyon szépen felújított strandok és termálfürdők a csobbanni vágyóknak. Ahogy korábban már írtunk róla, a debreceni Nagyerdő fái alatt, de a közeli Hajdúszoboszlón is rengeteg újdonsággal várják a fürdőzőket. Idén nem látogatható.

Címlapkép: Getty Images