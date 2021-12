Életveszély a magyar utakon: erről a legtöbb autós megfeledkezik télen

A hazai autóvezetők a téli gumiabroncsot jellemzően a "sokadik" helyre sorolják, amikor arról kérdezték őket, hogy mi a legfontosabb a biztonságos autózáshoz. Pedig a magyar éghajlati viszonyok között sajnos nincs kibúvó:

téli abroncsok nélkül nincs biztonságos téli közlekedés.

A téli abroncsok használatát - számos európai országgal ellentétben - jogszabály nálunk még nem teszi kötelezővé, de ne is ezért cseréljük le a hideg hónapokra a nyári szettet, legkésőbb novemberben: a téli gumiabroncsot nem elsősorban a havas úton történő könnyebb haladásra találták ki, hanem arra, hogy a 7°C-nál hidegebb aszfalton is kellő tapadást biztosítson. Ennek megfelelően alakították ki a mintázatát és az anyagának összetételét.

Mekkora nyomás legyen az abroncsokban?

A megfelelő érték az, amit az autó kézikönyvében, vagy jellemzően a vezető felőli első ajtó környékére ragasztott matricán tesz közzé a gépkocsi gyártója. A kis táblázatban eltérő értéket adnak meg egy-két utasra számítva, jól felpakolt kocsira, dízel- illetve benzinmotorra, és megint mást, ha utánfutót vontatunk.

A látszólag rendben lévő abroncsok nyomását is ellenőrizni kell, havonta legalább egyszer, mondjuk a lakóhelyünkhöz legközelebb eső benzinkúton. Az optimális persze az lenne, ha a teljesen hideg abroncsokban lévő nyomást tudnánk ellenőrizni, például még reggel, otthon egy házi kompresszor segítségével, ugyanis az így mért szám a leghitelesebb a mérés szempontjából.

Télen, amikor „elszaporodnak” a kátyúk, figyeljünk a vízzel kitöltött úthibákra!

Menet közben lehetetlen megállapítani a pocsolya mélységét. Ha megoldható, haladjunk abban a sávban, amelyet a közvilágítás jobban megvilágít. Vegyük figyelembe, hogy négy autóból átlagosan hármat szerelnek fel téli abronccsal, ezért számítsunk arra, hogy nem minden közlekedő tudja időben megállítani, vagy a megfelelő módon irányítani az autóját. Ezért mindig tartsuk be a megfelelő követési távolságot és a sebességhatárt.

Az éppen csak elkezdődött eső még nem mosta el a port, és az aszfalt nagyon csúszhat. Ha még a lehullott faleveleket sem takarították el, vezessünk különösen óvatosan. Használjuk nappal is a tompított fényszórót. Az ezzel együtt bekapcsolt hátsó lámpáknak köszönhetően mi is jobban láthatóvá válunk a többi közlekedő számára.

Érdemes egy szombat délutánt rászánni, és gyakorolni a havas úton történő közlekedést

Sokan meglepődnek, hogy az autó nem úgy reagál, ahogy „logikus” lenne: például, ha megcsúsztunk, nem a csúszás irányával ellenkező irányba, hanem azzal azonos irányba kell kormányozni az autót a megpördülés elkerülésére. Ha nincs még hó, de szeretnénk némi előzetes tapasztalatot szerezni, érdemes ellátogatni a számtalan vezetéstechnikai tréning valamelyikére. Itt szakemberek irányításával gyakorolhatjuk a megfelelő kormányfogást és kezelést, a hatékony vészfékezést, a gyors és hirtelen kerülést, a kanyaríven haladást, és hogy milyen módon avatkozik be az ABS, és az ESP. A tanpályákon a téli, síkos utakat is tudják szimulálni.

Néhány egyszerűen betartható szabály figyelembevételével tovább növelhetjük a magunk és a velünk utazók biztonságát:

indulás előtt takarítsuk meg rendszeresen a fényszórók felületét. Ez az egyszerű mozdulat nagyságrendekkel növelheti a belátható útszakasz hosszát.

Tartsunk a kabátzsebben – és semmiképpen sem az autóban – zárjegesedést gátló sprayt.

Hasonlóan jó szolgálatot tehet a jégoldó spray a szélvédő és a tükrök megtisztításában. Az utak csúszásmentesítésére használt só nem tesz jót az alváznak, de havi egyszeri alvázmosással megelőzhető a baj.

Ha nem indul az autó, – illetve lefullad – akkor sem biztos, hogy egyből a legrosszabbra kell gondolni. A hibát az is okozhatja, hogy tolatásnál nagyobb mennyiségű hó kerülhetett a kipufogóba, amitől a motor lefulladhat.

Töltsük fel fagyálló folyadékkal az ablakmosó tartályát.

Ellenőrizzük az olaj-, illetve a hűtővíz szintjét, és az akkumulátor töltöttségét.

Ha a szélvédőt vékony jégréteg borítja – ráfagyott a reggeli harmat – ne indítsuk el az ablaktörlőt! Egyrészt ez nem segít, másrészt tönkremennek a törlőlapátok lamellái.

Legyen nálunk elakadást jelző háromszög, izzókészlet, elsősegély-doboz, fényvisszaverő mellény (utasonként egy darab az utastérben).

A vontatókötél és a bikakábel nem sok helyet foglal, de ha szükség van rá, mással nehezen váltható ki – tegyük be a csomagtartóba!

A hóakadály miatt lezárt úton várakozó autó motorja óránként 0,7-1 liter üzemanyagot fogyaszt. Ha hosszabb útra indulunk, tegyünk be egy ötliteres üzemanyag kannát a csomagtartóba, sosem lehet tudni.

Palackos vizet is tegyünk be a kocsiba egy kartonnal. Váratlan dugó, kerülőút, hóakadály – a víz lesz az első, amit megkívánunk.

Mire kell figyelnünk, ha nem csak felnőttek ülnek a kocsiban?

A legtöbb szülő arra törekszik, hogy az autóban szállított gyerek „nyugton maradjon”, amíg tart az utazás. A biztonságos utazáshoz pedig nem is kell más, csak egy jól rögzített gyerekülés, és már indulhatunk is – vélik sokan. Például a biztonsági övre!

Az öv használata a kicsiknél eltér: 150 cm alatti gyermekek kötelező módon csak gyerekülésben utazhatnak, akár személyautóról, akár kisbuszról vagy haszongépjárműről van szó.

Természetesen a gyerekülés biztonsági övét minden esetben be kell kapcsolni. Ügyeljünk arra is, hogy maga az ülés is az előírásoknak megfelelően legyen rögzítve az autóhoz. A legbiztonságosabb az ISOFIX-rendszer. Ennek lényege, hogy az ülés két ponton rákapcsolódik a karosszérián lévő fülekre, így az ülés és a karosszéria együtt mozog, baleset esetén szinte megszűnik az öves rögzítés során tapasztalható másodlagos rántás. Első ülésre csak akkor tegyünk gyerekülést, ha a légzsák kikapcsolható. Ezen felül érdemes téli hosszabb utazás esetén meleg plédet, párnát is magunkkal vinni, hasznos lehet, akárcsak egy tablet vagy egy pakli kártya.

Szinte mindegy, mennyire óvatosan vezetünk, és hogy betartjuk-e a fenti tanácsokat, ha elhasznált, kopott vagy az évszaknak nem megfelelő gumiabroncsok miatt az autó nem engedelmeskedik. A téli abroncsok esetén az ajánlott minimális profilmélység 4 mm.

Címlapkép: Getty Images