Elárasztották a bakancsos turisták ezeket a meseszép helyeket: idén sok újdonsággal dobták fel őket

Miközben minden korábbi mértéket meghaladóan emelkedett és év végére elérte a 32 milliót a látogatók száma a Pilisi Parkerdő által kezelt erdőkben, 2021-ben folytatódtak az élőhelyfejlesztést és az erdei ökoszisztéma védelmét, megerősítését célzó programok - írták sajtóközleményükben.

Ezek között elsőként említik az idén, a Galgamácsa melletti területen megalapított, 20 hektáros Rózsakúti Üzemi Erdőrezervátumot, amely a természetes erdődinamikai folyamatok vizsgálatát, a biodiverzitás táji léptékű fejlesztését szolgáló, üzemi erdőrezervátum-hálózat első eleme.

Az erdők biodiverzitásának növelése alapvető fontosságú működőképességük, ökoszisztéma-szolgáltatásaik fenntartásához, a Pilisi Parkerdő ezért több helyszínen is természetvédelmi célú fejlesztéseket hajtott végre. A pesti oldalon lévő, általában telepített, egykorú és kevéssé elegyes, gyakran idegenhonos fajokból álló, jócskán elöregedett erdők fokozatos megújítása kezdődött meg, a budai oldalon pedig a Budakeszi és a XII. kerület határán lévő erdő a természetességének növelését és így az erdei életközösség egyensúlyának fenntartását több ezer őshonos facsemete elültetésével segítette.

- tette közzé a Pilisi Parkerdő.

A meglévők mellett új erdők is születtek

Ahogy a sajtóközleményben olvasható, a Pilisi Parkerdő is részt vett az állami erdőgazdaságok 2019-ben indult, az új lendületet kapott erdőtelepítéseket, s az erdők mind növekvő értékét jelképező emlékerdő-programjában: a Gödöllői Erdészeti Arborétumban lévő, felhagyott invazív fajokkal benőtt területet rekultiválva 1,2 hektáros emlékerdőt hozott létre. E mellett 25 hektár új erdőt telepített a fővárosi agglomerációban, Budajenő, Nagykovácsi, Visegrád, Ráckeve, Pomáz, Pécel és Galgamácsa térségében, zömében kocsányos és kocsánytalan-tölgy, valamint cser ültetésével.

A természetközeli erdőgazdálkodással létrejövő élőhelyi sokszínűség igen kedvező az erdei fauna számára is, többek között ez tette lehetővé a Budakeszi Vadaspark, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő együttműködésében, az Agrárminisztérium támogatásával az erdei ökoszisztémában fontos szerepet betöltő vadmacska fajmegőrzési programjának elindítását a Budai-hegyekben, a Pilisben és a Visegrádi-hegységben.

- írták.

A fenntartható erdőgazdálkodásnak mára szerves része a növekvő erdőlátogatási igények kielégítése: az erdőgazdálkodóknak olyan fejlesztéseket kell megvalósítaniuk, amelyek segítik az embereket a természetkárosítástól mentes, adott esetben, például nagyvárosokban és a környezetükben tömeges erdőlátogatásban.

A rózsakúti erdőrezervátum

Új pihenőhelyeket is kialakítottak

A Pilisi Parkerdő által kezelt területeken három erdei szállás- és pihenőhely, az Anna-lak karbonlábnyom-mentes felújítása, a Hidegvölgyi négy évszakos pihenőhely kialakítása, a Kőhegyi menedékház korszerűsítése, valamint két vadonatúj kilátó, a Naplás-tavi és a Bölcső-hegyi jelzik ennek a minőségben a folyamatnak a sarokköveit 2021-ben.

A sikeres és népszerű beruházásokkal összhangban a Pilisi Parkerdő teljes turisztikai infrastruktúráját is megújítja: a kirándulóhelyeket összekötő és a Budapest-környéki erdőket átszövő, közel 1000 kilométer hosszú turistaúthálózaton 997 pad és asztal garnitúra, 32 esőbeálló, közel 100 tűzrakó és pihenőhely újult meg, a kerékpáros és gyalogos utak találkozási pontjaira mintegy 30 helyszínen a kerékpárosokat kiszolgáló infrastruktúra is épült. E mellett 24 forrás – többek között a szentendrei Lajos-forrás, a visegrádi Apátkúti-völgyben található Kaán Károly-forrás – foglalása is megújult.

- tette közzé a Pilisi Parkerdő .

A testedzés iránt elkötelezett erdőjárók az idei évben már több közismert helyszínen is szabadtéri fitneszparkban tehetik próbára erőnlétüket - nemcsak a főváros térségében, de akár Piliscsabán is. A Parkerdő emellett a gyermekek környezeti nevelésére is gondolt: tematikus játszótérrel gazdagodott a Hármashatár-hegy, a Szilfa-tisztás valamint a hűvösvölgyi Nagyrét és a Gödöllői Arborétum is.

Játszótér Gödöllőn

A kerékpársport számára is született nagyszabású fejlesztés

A Pilisi Parkerdő, felelős erdőgazdálkodóként, a természetkárosítás és az illegális pályák építésének megelőzése érdekében, a Nagykovácsi olimpiai cross MTB kerékpáros pályával olyan speciális helyszínt létesített, amely a hegyikerékpározóknak nyújt professzionális, a sportági követelményeknek teljes mértékben megfelelő edzési, felkészülési és versenylehetőséget az erdei gyalogos és lovas, valamint hobbikerékpáros forgalomtól mentes környezetben.

Címlapkép és fotók forrás: Pilisi Parkerdő