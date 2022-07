Elstartolt a balatoni főidény: a varázshajók és a bulihajók 9-9 kikötőből indulnak

A 2022. július 2-án kezdődő, 58 napos személyhajózási főszezonban 17 kikötőből összesen 12 útvonalon indítja a BAHART a településeket összekötő menetrendi hajójáratait, amely összesen 4030 előre meghirdetett járatot jelent - olvasható a Bahart közleményében.

A kiemelt desztinációk további erősítése céljából közvetlen járatok indulnak Siófokról Tihanyba, a Balatonföldvár – Tihany útvonal meghosszabbításra került Balatonfüredig, Balatonföldváron pedig fontos átszálló pont alakult ki a középső medencéből érkezők számára. A déli és északi part összeköttetése érdekében újra bekapcsolódik Tihanyrév kikötője a személyhajózási útvonalak állomásai közé.

Séta és nosztalgiahajók 2225 alkalommal indulnak, az esti naplemente sétát díjnyertes balatoni pezsgő felszolgálása is különlegessé teszi.

Varázshajók és bulihajók 9-9 kikötőből indulnak, összesen 81, illetve 167 alkalommal, augusztusban még intenzívebb menetrend mellett. A programhajó választékot bővíti a siófoki Plázzsal közösen indított egyedi bulihajó, 5 alkalommal a szezonban.

A megújult menetrendi hajókon balatoni borászok és sörfőzde különlegességeivel bővült a büfék választéka. A hajókon felcsendül a Balatoni Hajózás dala, a BAHART dal is, amely a New Level Empire zenekarral közösen készült.

Az elmúlt évek sikerei nyomán idén is ingyen utazhatnak a települések közötti hajójáratokon a kisgyermekek KAJLA útlevéllel. A pénztárakban továbbra is fizethetnek a vendégek SZÉP kártyával, aki pedig a legkényelmesebb vásárlási módot keresi, a jegy.bahart.hu oldalon online is megvásárolhatja a hajójegyét.

Az első komp Szántódrévből 6.40-kor, az utolsó 23.20-kor indul, míg Tihanyrévből az első reggel 7.00 órakor és az utolsó pedig 23.40-kor hagyja el a kikötőt. Napközben a kompok a forgalom függvényében folyamatosan járnak a két part között.

