Atyaég, mennyi az ittas sofőr! Ezekben a megyékben okozzák a legtöbb balesetet

Szilveszterkor jelentős mértékben megugrik az ittasan okozott balesetek száma. Nem is csoda, hiszen aki nem otthon búcsúztatja az óévet, annak rendszerint problémás a kérdés: hogyan menjek haza? Hát, ha alkoholos pezsgővel koccintottál, eszedbe ne jusson saját autóval! Elrettentésül hozzuk a vidéki statisztikákat!

„Még egy kis korty, még egy koccintás, aztán már nem iszom!” Ismerős ez a mondat?! Szilveszterkor nem sok jóra számíthat az, aki bepróbálkozik, és némi alkoholos ital után még autóba mer ülni. Jellemzően az év utolsó – és első napján is fokozott rendőrségi ellenőrzés várható, a lebukás veszélye pedig elég nagy. Tudjuk jól, itthon zéró tolerancia van érvényben, a vérben már egy ezreléknyi alkohol sem lehet, különben büntetés jár érte. Nem is szerény, alsó hangon a hatályos Btk. alapján az ittas vezetésért kirótt pénzbüntetés akár 400-500 ezer forint is lehet, amelyet a véralkoholszinttől függően szoroznak fel a bűncselekmény súlyosságával arányosan.

A 0,8 ezrelékes véralkoholszintnél pedig a bírság mellett minimum 1 évre, de akár véglegesen ugrik a jogosítvány.

És higgyétek el, ezek még „jó” esetek, személyi sérüléses baleset okozása esetén ugyanis az ittas sofőrt ténylegesen letöltendő börtönbüntetésre is ítélhetik!

Hogyan állunk, mi magyarok, a közlekedési balesetekkel?

Mielőtt rátérnék a hazai ittas vezetésről szóló központi statisztikák elemzésére, nézzük először is, hogyan állunk a hazai balesetekkel, milyen tendenciák figyelhetők meg az utóbbi hónapokban:

A balesetek száma 4,3%-kal mérséklődött 2022 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest - írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentésében. Az elmúlt négy év azonos időszakait vizsgálva, ebben a negyedévben történt a legkevesebb személysérüléssel járó baleset a hazai közutakon. A 4246 balesetben összesen 5961-en sérültek meg, közülük 163 fő vesztette életét.

2022 III. negyedévében, 2,1%-kal csökkenő gépjárműforgalom mellett, 4,3%-kal kevesebb, összesen 4246, személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a hazai utakon. Júliusban stagnált, augusztusban 4,2, szeptemberben 9,2%-kal csökkent a balesetek száma.

A halálos balesetek számában 10, a súlyos sérüléssel járó balesetek esetében 3,4, a könnyű sérüléssel járókéban pedig 4,4%-os csökkenés volt megfigyelhető 2021 azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban 163-an haltak meg, 1498-an szenvedtek súlyos, 4300-an könnyű sérülést, összesen az egy évvel korábbihoz képest 1,9%-kal kevesebben sérültek vagy haltak meg a hazai utakon.

A III. negyedévben a balesetek 94%-áért a járművezetők voltak felelősek. Ezeken belül továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt a leggyakoribb ok (32%), amelyet a szabálytalan irányváltás követett (26%). A balesetek 87%-át személyszállító járművel idézték elő. Segédmotoros kerékpárral 1,7, személygépkocsival 2,1, kerékpárral 6,7, autóbusszal 23, motorkerékpárral 24%-kal kevesebb balesetet okoztak, mint egy évvel korábban.

Az autópályákon 9,9%-kal több, összesen 188 baleset történt, ezen belül 10-ről 13-ra nőtt a halálos kimenetelűek száma. Emellett a súlyos sérüléssel járó balesetek száma is negyedével emelkedett. A száz kilométernél hosszabb autópályákon átlagosan 16,4 baleset jutott száz kilométerre, fajlagosan a legtöbb (32) az M1-en, a legkevesebb (6,8) az M6-on.

Még mindig sokan ülnek ittasan a volán mögé

Az ittasan okozott balesetek abszolút számait tekintve – a KSH adatai szerint – elég kedvező a változás. Ezen a téren csökkenés tapasztalható, hiszen 2021-ben 1214 balesetet okoztak ittas állapotban, ami 10,8 %-kal kevesebb a megelőző év azonos időszakában ittasan okozott 1361 balesetnél. Az ittasan okozott balesetek aránya a 2020. évi 9,9 %-ról 2021-ben 8,6 %-ra csökkent.

A KRESZ szabályait persze józanul és ittasan egyaránt meg lehet szegni, ahogy fentebb is láttuk, az ittas vezetést külön rögzítik a rendőrségi adatbázisok, amelyek az utóbbi évtized legalacsonyabb számát mutatják 2021-re. 10,8 százalékos csökkenés után 1205 esetben derült ki az utólagos vizsgálat során az alkoholfogyasztás a személyi sérüléses balesetet okozó járművezetőről.

Ez a csökkenés 2022-ben is tovább folytatódott

2022 III. negyedévében 7,5%-kal kevesebb volt az ittasan okozott baleset, mint egy évvel korábban. Ez az összes baleset 8,1%-át tette ki, de az ittas vezetésből adódó balesetek száma azonban – arányaiban - továbbra sem elhanyagolható probléma hazánkban.

Ahogy a KSH legfrissebb adataiból kiderül, az ittas baleseteket okozók 62% személygépkocsit vezetett, utána következnek a kerékpárosok (17,5%-kal) és a segédmotorosok, akik hörpintés után, meggondolatlanul kimentek a forgalomba.

Vidéken itt okozzák a legtöbb problémát a részeg autósok

Az ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2022. I–III. negyedévében országosan 918 darab volt. Megyei bontásban ezekben a megyékben történt a legtöbb ilyen baleset:

Bács-Kiskun megyében 87 esetben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 81 esetben,

Hajdú-Biharban 51 esetben.

Ezekben a megyékben történt a legkevesebb olyan baleset, amelyet ittasan okoztak:

Komárom- Esztergom megye: 20 eset

Jász-Nagykun-Szolnok megye: 21eset

Fejér megye: 23 eset

Van olyan régió, ahol 2022-ben is nőtt az ittas vezetők aránya

Az alábbi régiós összehasonlításból az olvasható ki, hogy az ittas vezetők aránya az elmúlt 5 évben egy-két százalékkal szinte minden hazai régióban csökkent. Egy kivétel azért akad: a Dél-Dunántúl, ahol az elmúlt 5 évben 2%-kal növekedett az ilyen esetek száma. Messze a legkevesebb ittas sofőrt Közép-Magyarországon csíptek el, míg a legtöbbet a Dél-Dunántúlon aztán a Dél-Alföldön.

Ittas vezetők aránya 2018-től 2022-ig, 01.01-től 11.30-ig (az autóklub.hu adatai alapján):

2018 2019 2020 2021 2022 Nyugat-Dunántúl 9% 9% 10% 9% 8% Közép-Dunántúl 9% 8% 8% 9% 6%

Dél-Dunántúl 9% 10% 10% 9% 11%

Közép-Magyarország 5% 4% 6% 5% 5% Dél-Alföld 12% 10% 11% 10% 10% Észak-Alföld 10% 9% 10% 9% 9%

Észak-Magyarország 11% 10% 12% 9% 9%

Tudtad? Ez történik, ha ittasan ülsz be a volán mögé

Pár éve Rácz István profi autóversenyző, és Szántó Nikolett profi Drift versenyző a RaceTaxi.Hu instruktorai pontokba szedték, miként hat az alkohol vezetési képességeinkre. Íme, a lista, amiket érdemes megszívlelni!

1. Alkohol hatására romlik a látásunk, hiszen a pupillák nem tudnak alkalmazkodni sem a távolságokhoz, sem az esetlegesen megváltozó fényviszonyokhoz. A látóterünk beszűkülése miatt a perifériánkon történő eseményeket nemhogy nem látjuk, de még csak nem is érzékeljük.

2. A végtagjaink lelassulnak, kevésbé lesznek képesek arra, hogy koordináltan mozogjanak. Ezáltal a fékezés, a gázadás, a sebességváltás is nehézségekbe ütközik, az autó pontos irányításáról nem is beszélve. Egyetlen pillanat alatt átcsúszhatunk a mellettünk lévő sávba, kanyarban felmehetünk a járdára, hogy aztán egy villanyoszlop állítson meg bennünket.

3. Túlságosan bátrak leszünk az alkohol hatására, ezáltal pedig olyan közlekedési szituációkba is belemegyünk, amiket józan állapotunkban elkerülnénk. Nem érzünk felelősségtudatot, elveszítjük az önkontrollt, indulatossá, sőt, akár agresszívvé is válhatunk.

4. Az elfogyasztott alkohol miatt lecsökken a reakcióidőnk, későn vesszük észre, ha valaki bevág elénk, vagy hirtelen fékez előttünk - ezáltal pedig jelentősen megnő a koccanásos balesetek kockázata.

5. Az alkohol mellé Szilveszterkor a rossz látási viszonyok is társulhatnak.. A sötétben későn vagy egyáltalán nem vesszük észre a zebrán szabályosan áthaladó gyalogost, vagy az út szélén haladó kerékpárost.

Annak ellenére, hogy 10 grammnyi alkoholt nagyjából egy óra alatt lebont a szervezetünk, semmiképpen se kockáztassunk.

Ha alkoholt fogyasztottunk, ne üljünk az autóba! Tervezzük meg előre szilveszteri hazajutásunkat, fizessünk inkább a taxiért vagy a sofőrszolgálatért, minthogy felelőtlenségünk miatt kockára tegyük más, vagy saját magunk életét.

