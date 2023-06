Bakancslista: 5 pazarul felújított hazai vár, amit kár lenne idén nyáron kihagyni

Hazánkban lényegesen több vár és rom van, mint azt az ember gondolná, közülük pedig nem egyet az elmúlt években újítottak fel. Lássunk is, idén nyáron melyek látogathatóak már! De arra is kíváncsiak voltunk, mennyi idén a belépés!

Tény, hogy egyre többen szeretünk várakat felfedezni. Nemcsak a páratlan kilátás miatt, ami egy-egy várból elénk tárulhat, hiszen valakit a régmúlt történelme vonz, amit a falak rejtenek, valaki pedig egy kisebb-nagyobb túra keretében szereti felkeresni őket. Ezért sem mindegy, ezek a történelmi jelentőségű épületegyüttesek milyen állapotban vannak!

A statisztikai adatok szerint 2021 májusától számítva, vagyis a Covid-korlátozások megszűnése óta másfélszeresére nőtt a hazai kastélyok és várak látogatottsága, tavaly pedig minden eddiginél több érdeklődő volt kíváncsi Magyarország épített örökségére. A látnivalók közül kiemelkedik a havonta több tízezer érdeklődőt fogadó tatai Esterházy-kastély és a nádasdladányi Nádasdy-kastély, de igen népszerű az edelényi kastélysziget, a füzérradványi Károlyi-kastély, valamint a siroki vár is.

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal felmérése szerint hazánkban jelenleg 103 vár található, sajnálatos módon a Magyarországi várak és kastélyok némelyike elhagyottan, az enyészetnek vannak kitéve. Először 2015 júliusában látott napvilágot a nemzeti kastély- és várprogramról szóló kormányrendelet, amelyben akkor még 32 várfelújítást nevesítettek, azóta azonban számos történelmi műemlékünk kikerült a programból. A Széchenyi 2020 program keretében - a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogramban - már csak 18 kastély és 12 vár szerepel. A program alapvető célja a műemlék-helyreállítás és az örökségmegőrzés, mindemellett a látogatók igényeinek kielégítésére szolgáltatások kialakítása az adott helyszínen.

Fontos cél – olvasható a várprogramban- az épületek szellemi újjászületése is: fizikai rehabilitációjuk mellett a szellemi rehabilitációjuk is megvalósul. A várak, majd a kastélyok évszázadokon keresztül a magyar és az európai kultúra „fellegvárai" voltak, most a 21. századi igényeknek megfelelően újraértelmezett formában kapják vissza ezt a szerepüket, jól illeszkedve az épületek műemléki adottságaihoz. Olyan közösségi és kulturális terek kerülnek kialakítása, amelyek különböző művészeti ágakat felölelő programokat kínálnak a látogatóknak. Az egyes vonzerők pedig hozzájárulnak a kistérség gazdaságának az élénkítéséhez, a munkahelyteremtéshez és a vidékfejlesztési célokhoz. Minden helyszín egyedi, a kiállítási tematika ehhez illeszkedő jellemzőkkel rendelkezik, ezáltal az egykori magyar kastély- és várélet minden rétege bemutatásra kerül.

A nemzeti várprogramba bevett épületek:

Doba, Somlói vár (Veszprém megye)

Eger, Egri vár (Heves megye)

Füzér, Füzéri vár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Kisvárda, Kisvárdai vár (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Miskolc, Diósgyőri vár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Mosonmagyaróvár, Mosonmagyaróvári vár (Győr-Moson-Sopron megye)

Nagyvázsony, Kinizsi vár (Veszprém megye)

Sárospatak, Sárospataki vár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Sopron, Soproni várfal (Győr-Moson-Sopron megye)

Sümeg, Sümegi vár (Veszprém megye)

Szigetvár, Szigetvári vár (Baranya megye)

Szögliget, Szádvár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részeként az elmúlt években többek között megújult már a tatai, a füzérradványi és a nádasdladányi kastély, Sümegen a Püspöki Palota, valamint Bajnán a Sándor-Metternich-kastélyt. 2022-ben Majkon a kamalduli remeteség, a rendkívüli látogatottságnak örvendő szabadkígyósi Wenckheim-kastély, valamint a Festetics-kastélyt Dégen, ahol az egyedülálló angolpark most is látogatható.

Íme, 5 felújított hazai vár, amit kár lenne idén nyáron kihagyni

Most pedig lássunk, a teljesség igénye nélkül, mely –a várfelújítási programban szerepelő – történelmi jelentőségű épületegyüttes látogathatóak már! Arra is kíváncsiak voltunk, mennyi idén a belépés, és milyen látványelemeket sikerült újonnan kialakítani:

1. Szigetvári Zrínyi-vár

Idén május közepén adták át a megújult szigetvári Zrínyi-várat, amelyen több mint kétmilliárd forintos turisztikai fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt három évben. A Zrínyi Miklós és mártírtársai 1566-os, törökök elleni hősi helytállásáról ismertté vált vár a Nemzeti kastély- és várprogram részeként, a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program 2,063 milliárd forintos támogatásával újult meg.

A Dél-Dunántúl egyik legmeghatározóbb, 2016 óta a Nemzeti emlékhely címet viselő, idén pedig az Év emlékhelye díjat is kiérdemlő műemlékén elvégzett fejlesztések részeként új, egész évben látogatható attrakciókkal bővült, de megújult a várkert, a várfalsétány, különleges, interaktív kiállítást építettek, sőt, a korábban használaton kívüli kazamata épületébe is új múzeumi funkciókat telepítettek.

Négy különböző projekt kapcsolódott a vár fejlesztéséhez az elmúlt tíz évben: ennek keretében előbb látogatóközpont épült, majd megújultak a sétautak, az utcabútorok, a vár mellett lévő tó, illetve a kazamatasor, végül pedig új kiállítótér, vendéglátóhely és konferenciaterem jött létre.

A város és a térség további turisztikai fejlesztését szolgálja, ha a jövőben a helyi gyógyfürdő fejlesztése is megvalósul, hozzá kapcsolódóan négycsillagos szálloda épül, továbbá a település megközelíthetősége is javul az M60-as autópálya meghosszabbításával – Vass Péter, Szigetvár polgármestere.

Jegyárak (többféle kategóriájú jegy van, ezért érdemes belépés előtt külön is tájékozódni):

Felnőtt jegy: (A vár teljes területére): 3500 Ft

Diák- és nyugdíjas jegy: (A vár teljes területére): 2800 Ft

Családi jegy: (A vár teljes területére): 7000 Ft

2. A szögligeti Szádvár

A megújult szögligeti Szádvár romterületén kilátópontok, gyilokjáró, biztonságos látogatói útvonalak, padok, piknik pontok, információs táblák és az ország legnagyobb várbeli tereplépcsője várják a kirándulókat.

A Várhegy tetején álló Szádvár középkori erődítményének romjai az Aggteleki Nemzeti Park területén, Szögliget határában találhatók. A romok a Nemzeti Várprogram keretében, a helyi Baráti Kör tagjainak segítségével váltak látogatóbarát kirándulóhellyé. Az egyesület Facebook-oldalán látható képek is mutatják mennyi munka volt a rom körül, hogy végül egy érdekes, egyedi, de közben biztonságos szabadtéri túrázó- és pihenőhellyé alakulhasson.

A NÖF által koordinált projekt célja a romterület kulturális, örökségvédelmi, turisztikai fejlesztése volt. Központi elemét egy rendezett ligetes-fás romterület és biztonságos látogatói útvonal kialakítása adta. De ezek mellett a túraútvonal által érintett várfalak mintegy 440 méter hosszon elvégzett stabilizálása és a természeti környezet megóvása is része volt.

A fejlesztést követően az Alsóvár a komplexum fogadópontjává vált. Ugyanitt egy tölgyfa gyilokjárón a 8-12 méter magasan fennmaradt, hatalmas sziklatömbök közé beékelt keleti és északi várfal falkoronája is bejárható lett. A keleti, északi és nyugati bástyák előterében kilátópontok létesültek. A Belsővár nyugati udvarában a látogatók fedett helyen tekinthetik meg a területen évszázadok óta szétszórva heverő nagy számú és nagyméretű középkori faragott kőanyagot.

A projekt során kialakított új látogatói útvonal a veszélyes falaktól, pincéktől, ciszternáktól megfelelő védőtávolságot tart, a ligetes-fás romterületen létesített padok, információs táblák, zászlótartó rudak, kőtár, esőbeálló és gyilokjáró egyszerű kivitellel, de tradicionális anyaghasználattal, tölgyfából készültek.

Az írásos emlékek által először 1268-ban említett, és 304 éve lerombolt Szádvár, Szögliget északi határában, a Ménes-patak déli oldalán emelkedő Óvár-tetővel szemben, a 460 méter magas Várhegy sziklás fennsíkján található. A szabálytalan alaprajzú vár területe körülbelül egy hektár - olvasható a Szadvar.hu leírásában.

3. Kinizsi-vár

A megújult Kinizsi-várban interaktív kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások és kulturális rendezvények fogadják az érdeklődőket. A lakótoronyban és a palotaszárny rekonstruált tereiben látható tárlatok az erőd és a nagyvázsonyi pálos kolostor történetéről, Kinizsi Pál életéről és a török kori Balaton-felvidéki végvári harcokról mesélnek, a lakótorony második emeleti szobájában pedig Magyar Benignáról, a vár úrnőjéről készül kiállítás.

A felújítás célja a részleges, hiteles rekonstrukció mellett az volt, hogy a belső vár meglévő épületeit lefedjék – korábban inkább csak tavasztól őszig érkeztek a látogatók a korlátozott mennyiségű zárt tér miatt

- írták róla.

A műemlék 1,6 milliárd forintból újult meg, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében.

Felnőtt jegy: 3 300 Ft/fő

Kedvezményes jegy: 2 600 Ft/fő (6-26 év közötti fiatal, 62. életévét betöltött látogató)

Családi jegy: 10 000 Ft/család

4. Kereki vár Balatonföldváron

2022-re felújították a balatoni térség egyetlen megmaradt kővárának környezetét és az oda vezető túraútvonal is.

A Balatonföldvár melletti kereki várat (Fehérkő vára) 2021 júniusában zárták le az építkezések miatt. A felújítás során a várromot fapallós látogatói gyalogosjárdával látták el, az északi oldalon panoráma- és pihenőteraszt alakítottak ki, ahonnan a Balaton északi partjára és a Kőröshegyi Völgyhídra nyílik gyönyörű kilátás. Egy közel 1 km-es túraútvonal is átadásra vár, amely a kereki Czikó-pihenőtől vezet a várig.

A „Somogy bejárható varázsa” című, GINOP-7.1.2-15-2017-00018 azonosítószámú projekt a Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumvezetésével, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a SEFAG Zrt. konzorciumi tagságával valósult meg. A kereki beruházás költsége 58,8 millió forint, míg a teljes projektre elnyert támogatás összege 213,2 millió Ft. A SEFAG Zrt. a projekt keretében a Deseda-tó, -patak és arborétum, a Kereki vár, valamint Balatonberény-Somoshegy területén egymással összefüggő turisztikai élményelemeket létesít.

- írták a felújtás kapcsán.

5. Somlói vár

A felújított dobai somlói várat idén március 25. óta vehetik birtokba a várlátogatók. Megújult a délnyugati kaszárnyaszárny, az odavezető híd és a sütőház, valamint interaktív kiállítást rendeztek be – ehhez zárt tereket is kialakítottak, melyek eddig nem voltak a várban –, és az alsóvárat is megerősítették. A felújítás egy évig tartott, és a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében valósult meg, több mint 310 millió forintból.

