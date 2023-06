Itt a bejelentés: hatalmas fejlesztésre készülnek Tokajban

Mintegy 800 méter hosszan megújul Tokaj főutcája, egységes képet öltenek a terek, utcák és a történelmi épületeket is renoválják - mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Koncz Zsófia közlése szerint kávézók és éttermek létesülnek, illetve zöldterületeket is kialakítanak. Hozzátette: abban bíznak, hogy a fejlesztés révén sokan ellátogatnak majd a városba, így a belföldi turizmus is erősödhet.

Ez azért is fontos, mert Tokaj a világörökség része, a "magyarság emblematikus városa", és az egyetlen olyan településnév, amely a Himnuszban is szerepel

- hívta fel a figyelmet a politikus.

Hozzátette, Tokajnál folyik össze a Tisza és a Bodrog, ami nagyon különleges hellyé teszi a várost, és a folyók találkozásánál is épült egy négycsillagos szálloda. Közölte azt is, hogy a gasztroturizmusra is építenének, hiszen a kiváló tokaji borok jól párosíthatók a finom ételekkel.

Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy élményt tudjunk biztosítani az ideérkezőknek, és ebből a szempontból fontos, hogy hogyan tudnak eljutni ide

- mondta az államtitkár, hozzátéve, az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően az eddiginél több sávon lehet utazni Tokaj-Hegyalja kapujáig, de bővültek az InterCity-járatok is.

Ezek mellett szolgáltatásokra is szükség lesz, és már zajlik a kerékpárút-hálózat kialakítása, így a jövőben a Kopasz-hegy körül tekerhetnek a biciklisek. A több szakaszban épülő beruházás végén Tokajtól Tarcalon át Mádig lehet biciklizni majd

- mondta.

Koncz Zsófia kiemelte, hogy a beruházások munkát biztosítanak a helyieknek, akik így stabil megélhetéshez jutnak. Hozzátette, minden településen történtek vagy történnek fejlesztések: például Tarcalon megújul a Bor utca, Mádon pedig átadtak egy látogatóközpontot. Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: a beruházások anyagi hátterét főként hazai források biztosítják, s a cél az, hogy a 2026-os turisztikai szezonnal "egy új időszámítás" kezdődjön.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)