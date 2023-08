Hivatalos! Új autópályák, gyorsforgalmik épülnek itthon: ez minden autóst érint

2024-ben és 2025-ben számos útfejlesztés fejeződik be a tervek szerint. Rengeteg felújítás folyik országszerte, de ezeket már nem a Magyar Közút, hanem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja elvégezni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint a jogutód MKIF segítségével válogattuk össze a vidéket érintő, legújabb útfejlesztéseket és híreket, ami minden autós érint.

A legnagyobb hazai gyorsforgalmi útfelújítás április 12-én startolt el, azóta pedig javában folynak a munkálatok, hetente új helyen látnak az útépítéshez a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) munkatársai. Az M3 és az M7-es autópályán is folynak a munkálatok többek között. 2023-ban összesen 67 helyszínen dolgoznak. Munkálatok folynak az M1-es, az M15-ös, az M3-as, az M30-as, az M35-ös, az M4-es, az M7-es és az M8-as gyorsforgalmi utakon. A teljes szintrehozás három évig, 2025-ig tart, de egyéb fejlesztéseket is eszközölt kísérleti jelleggel az MKIF.

Az eddig elvégzett munkálatok során 200 ezer tonna aszfaltot használtunk fel. A felső kopórétegen túl, ahol szükséges volt, az alatta lévő kötőréteget is cseréltük. A legtöbb burkolat az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán újult meg, az eddig elvégzett munkák mintegy 4/5-e ezen a három sztrádán történt. Emellett az elmúlt négy hónapban megújult 36 híd és felüljáró is

- hangsúlyozta az MKIF.

Az MKIF Zrt. 2022. szeptemberében vette át 1237 km hazai gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését. A gyorsforgalmi utak felújítása a tervek szerint idén 67 helyen történik meg, több tízmilliárd forint értékben. Ez természetesen terelésekkel, és forgalomkorlátozásokkal is jár.

Szeptemberben folytatódik a felújítás az M7-esen

Az iskolai szünidőt követően az M7-es autópálya igencsak leromlott állapotú, Budapest és Balaton közötti szakaszán is megindulhatnak a szintrehozási munkálatok. A magyar tengertől délre már most is egyszerre több helyszínen dolgoznak, ezt folytatják szeptembertől az északi irányban, mondta el Szimicsku László.

Fedélzeti kamerával látnak el több közútfejlesztő autót

Kísérleti jelleggel néhány autónkat fedélzeti kamerával szereltük fel. Így augusztus 30-tól útellenőri, művezetői és ún. ütközéselnyelő (TMA) járműveink egy részébe, elől és hátul is menetrögzítő berendezések kerültek.

Az elmúlt egy év alatt, mióta az MKIF Zrt. átvette 1237 km hazai gyorsforgalmi út üzemeltetését, 24 balesetet szenvedtek el kollégáik. Átlagosan kéthetente történt velük valamilyen szerencsétlen esemény az utakon, legtöbbször figyelmetlen sofőrok miatt.

Öt kollegánk került kórházba, nyolc útellenőri autónkat törték össze, 13 ütközéselnyelő ún. TMA sérült meg tavaly szeptember elseje óta. A mérleg és a tapasztalat elszomorító. Sokan fékezés nélkül hajtanak a járműveinkbe, vagy csak olyan későn veszik észre a fényjelzéssel és feltűnő, narancsszínnel szolgálatot teljesítő autóinkat, hogy nem tudják elkerülni az ütközést. A sok sérülés és anyagi kár miatt döntöttünk úgy, hogy kollégáink és járműveink védelmében kamerákat szerelünk fel. Ettől a közlekedésbiztonság és a közlekedési morál javulását várjuk. Azt reméljük, hogy az a tény, hogy a felvételek készülnek autóinkból nagyobb biztonságot hoz munkatársaink számára. Megvédve ezzel életüket, testi épségüket és autóink épségét is

- közölte az MKIF.

A kísérleti projekt várható időtartama: 4-6 hét, az eredmények kiértékelése után döntenek arról, hogyan folytassák a programot.

Tart a szintrehozás az egész országban

Jelenleg is tartanak országszerte a szintrehozó munkálatok, így ezeken a helyeken sebesség- és forgalomkorlátozásokra számíthatnak az autósok.

A 34. héten itt folytak a munkálatok:

M1: 2023.08.14. Mosoni pihenőhely mindkét oldal

M1: 2023.08.16. 123-128 km között (Budapest felé tartó oldal)

M3 2023.08.21. polgár pihenőhely mindkét oldal

Szintrehozások a 35. héten

Augusztus 28 és szeptember 3. között újabb munkálatok kezdődnek, régiek folytatódnak. Munkavégzésre lehet számítani az M1, M3, M7 autópályákon és az M8, M30, M35 gyorsforgalmi utakon.

24 nagyszabású közútépítési projektet készítenek elő

24 országos nagyszabású közútépítési projekt előkészítése indul el, számolt be róla július 31-án este a Magyar Közlöny. A közzétett kormányhatározat szerint Lázár János építési és közlekedési miniszter számos, kifejezetten fontos projekt előkészítésének megkezdéséhez, illetve folytatásához szükséges közbeszerzési eljárások elindítását kapta feladatul.

Mindehhez a költségvetés 47,5 milliárd forintos keretet biztosít az alábbi ütemezés szerint

2024-ben 12,5 milliárd,

2025-ben 19,3 milliárd

2026-ban 9,9 milliárd

2027-ben 5,8 milliárd forintot szánnak a feladatokra.

Az alábbi beruházások valósulnak meg:

Baja, déli elkerülő út előkészítése

M9 gyorsforgalmi út déli lekötéséhez kapcsolódóan tompai új, teherforgalmi határátkelőhely és kapcsolódó gyorsforgalmi úti szakasz előkészítése

51. sz. főút Baja déli elkerülő – országhatár közötti szakaszának 2×2 sávossá fejlesztésének előkészítése

M9 gyorsforgalmi út előkészítése 51. sz. és 53. sz. főutak között lekötéssel Tompáig előkészítése

Berettyóújfalu–Békéscsaba közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat fejlesztésének előkészítése

Pápa keleti elkerülő Repülőtéri bekötő út körforgalmi csomópontja és 832. sz. út közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

M4 gyorsforgalmi út Karcag térségét érintő szakaszának, valamint Karcag városát elkerülő új nyomvonalú útnak az előkészítése

Szolnok új tehermentesítő út előkészítése Szandaszőlős elkerüléssel

Kaposvár dél-keleti iparterület megközelítésének előkészítése

8. és 82. sz. főút összekötésének előkészítése Gyulafirátót térségében

32. sz. főút négynyomúsításának előkészítése az M3 autópálya – Jászberény között

47. sz. főút Algyői Tisza-híd 2×2 sávra történő bővítésének előkészítése kerékpáros átvezetéssel

31. sz. főút, Budapest és Nagykáta közötti szakaszának fejlesztésének előkészítése

M44 gyorsforgalmi út (Békéscsaba) – országhatár (Nagyszalonta) közötti szakasz előkészítése

Szombathely északkeleti elkerülő út, valamint az M87 gyorsforgalmi út előkészítése visszakötéssel a 87. sz. főútra

M86 Körmend–Szombathely-Zanat közötti szakasz előkészítése

Bük település és M87 autóút közötti úthálózat fejlesztésének előkészítése

Békéscsaba, déli elkerülő út – 2×2 sávos emelt sebességű főúttá fejleszthető – előkészítése

Pécs kelet-nyugati átjáró út fejlesztésének előkészítése

Kaposvár–Szigetvár közúti összeköttetés előkészítése

Tormásliget elkerülő út előkészítése

Komárom város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó – Komárom keleti elkerülő –infrastruktúra fejlesztések előkészítése

Mihályfa elkerülő út előkészítése

Sárvár, iparterületet elkerülő út előkészítése

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló útépítések, lezárások

Az M1-es autópályán , Győr elkerülő szakaszán tart még a Rába híd felújítása. A 123-as és a 129-es km között irányonként két sáv járható.

, Győr elkerülő szakaszán tart még a Rába híd felújítása. A 123-as és a 129-es km között irányonként két sáv járható. Az M3-as autópályán , aszfaltoznak a káli szakaszon, Budapest felé, a 115-ös km és a 106-os km között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv járható, a főváros irányába a forgalom a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad.

, aszfaltoznak a káli szakaszon, Budapest felé, a 115-ös km és a 106-os km között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv járható, a főváros irányába a forgalom a belső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Az M30-as autópálya csomópontja környékén aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon, a 151-es és a 147-es km között a négyből három sávot is lezártak, jelenleg csak a legbelső sávon lehet közlekedni. A korlátozás érinti az M30-as autópályán Miskolc felől érkezőket is. Az M3-as autópályához közeledve már csak egy sáv járható, csomóponti zárás nincs. (30529-es ág)

csomópontja környékén aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon, a 151-es és a 147-es km között a négyből három sávot is lezártak, jelenleg csak a legbelső sávon lehet közlekedni. A korlátozás érinti az M30-as autópályán Miskolc felől érkezőket is. Az M3-as autópályához közeledve már csak egy sáv járható, csomóponti zárás nincs. (30529-es ág) A 156-os Mezőcsát-Hejőpapi csomópont közelében is aszfaltoznak. Vásárosnamény felé a 154-es és a 157-es km között leálló és a külső sávot lezárták a forgalmat a belsőbe terelik.

Polgárnál hídjavítást végeznek, a 176-os és a 166-os km között a Budapest felé tartókat átterelik az ellenkező oldal belső sávjába, és Vásárosnamény felé is csak a külső sáv járható.

Az M5-ös autópályán

Budapest felé, Lajosmizse és Örkény között, a sövényt vágják reggel fél 7-től délután 2 óráig. A mozgó terelés mellett az 59-es és az 57-es km között szakaszosan elkerítik a belső sávot.

a főváros irányába, Kecskemét térségében, méréseket végeznek az aszfalton, ezért a 86-os és a 84-es km között, reggel 8 órától délután 2 óráig váltakozó sávlezárás mellett halad a forgalom az aktuális munkaterület mellett.

Az M6-os autópályán, Budapest felé – Érd és a főváros határa között – azaz a 18-as és a 17-es km között a külső sávot elkerítették, mert a híd dilatációt javítják.

Az M6-os autópályán

Adony térségében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon az 55-ös és az 50-es km között csak a belső sáv járható.

Burkolatfelújítási munkákat végeznek a Pécs felé vezető oldalon, Dunaújváros közelében is. A 73-as km-nél egy közel egy km-es szakaszon már csak a leálló sávot tartják lezárva. De a le- és felhajtó ág továbbra is zárva maradt.

A munkavégzés kapcsán, az M6-os autópályán, a Pécs felé haladók nem tudnak az M8-as autópályára, a Pentele-híd felé lehajtani, illetve az M8-as autópályáról sem lehet közvetlenül az M6-os autópályára, Pécs felé felhajtani. A terelőutat az M6-os autópályán, a 71-es km-nél a Dunaújváros-centrum, valamint a 83-as km-nél, a Dunaföldvár-észak csomópontokon keresztül jelölték ki. Az eligazodásban sárga terelőtáblák segítenek.

Az M7-es autópályán

Budapest felé tartó oldalán, a fonyódi szakaszon a 180-as km és a 178-as km között aszfaltozás kezdődött a külső sáv lezárása mellett.

Új terelést építenek ki az M7-es autópályán, a Sormási pihenőhely és Nagykanizsa között. A főváros felé vezető oldalon, a 216-os és a 207-es km között a belső sávot már zárva találják az autósok.

A 113-as és a 116-os km között Zamárdi térségében, illetve a 159-es és a 169-es km között, a Balatonfenyves és Balatonkeresztúr csomópontok között a Budapest felé tartó oldalt lezárták. Mindkét munkaterületnél a főváros felé tartókat az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a határ felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, vagy csak a külső sáv járható.

A munka miatt a főváros felé vezető oldalon a balatonendrédi csomópont le és felhajtóága a 115-ös km-nél zárva van. A távolabbi munkánál, - szintén Budapest felé -, a balatonkeresztúri pihenőt találják zárva az autósok.

a 138-as és a 144-es km között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. Ezért az ellenkező oldal belső sávjára terelik a főváros felé autózókat. A Letenye hatás felé autózókat pedig a menetirány szerinti külső sávra terelik. A Balatonboglári csomópont bal le- és felhajtó ágait lezárták. A forgalmat a 7-es főútra terelik. A 112-es Zamárdi-felső/Szántód csomópontnál lehet.

Az M8-as autópályán

a Pentele-hídon javítási munkákat végeznek, ezért a 82-es km környékén mindkét oldalon a belső sávot elkerítették a járművek elől.

Az M30-as autópályán

a 13-as és a 20-as km között lezárták a Miskolc felé vezető oldalt, mert javítják a burkolatot. A forgalmat az ellenkező oldal belső sávjára terelik, irányonként egy-egy sáv járható.

Szikszó felé a 27-es és a 29-es km között javítják a burkolatot. A forgalmat az ellenkező, M3-as autópálya felé vezető oldal belső sávjára terelik, irányonként egy-egy sáv járható.

Miskolc felé a 4-es és a 7-es km között a aszfaltoznak. Az emődi csomópont közelében a belső és a külső sávot is lezárták. A forgalmat a leálló sávra terelik.

Az M31-es autópálya M3-as autópálya felé tartó oldalán, a 2-es és a 4-es km között burkolatjavítás miatt lezárták a külső sávot.

Az M35-ös autópályán

Hajdúböszörmény térségében egy korábbi baleset során megsérült a burkolat. A 19-es km-nél az M3-as autópálya felé lezárták a belső sávot.

Az M35-ös autópályán, az M3-as autópálya felé, a 30-as és a 13-as km-nél is aszfaltoznak. Mindkét helyen egy közel másfél km-es szakaszon dolgoznak a belső sáv zárása mellett.

Főutak:

Az 1-es főúton

Tatabánya átkelési szakaszán, az 56-os és az 57-es km között közművezetéket javítanak, a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Mosonmagyaróvár határában a 160-as km-nél új, körforgalmú csomópontot építenek. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

A 3-as főúton

Gyöngyös határában, a 80-as km közelében, a Gyöngyöshalászra vezető út csomópontját átépítik. A munka miatt a 3-as főúton egyik irányból sem lehet Gyöngyöshalászra behajtani. A kerülőutat táblákkal jelzik.

Miskolcon, a 186-os km-nél felújítják a vasúti felüljárót, emiatt súlykorlátozást is bevezettek. Az érintett járműveket terelőútra irányítják.

A 4-es főúton

Abony térségében, a 89-es km környezetében útcsatlakozást építenek. A munkaterületnél útszűkület lassítja a közlekedőket.

Törökszentmiklós térségében, a 119-es km-nél új csomópontot építenek. A félpályás lezárásnál napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat.

Nyíregyháza közelében, a 273-as km-nél új csomópontot alakítanak ki, az Újfehértó felé haladók sávlezárásra számítsanak!

Az 5-ös főúton

Kecskeméten a 86-os km-nél csomópontépítés miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

A 6-os főúton

Dunaszentgyörgynél, a 121-es és a 122-es km között új csomópontot építenek. A fél útpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Pécs átkelési szakaszán, a Szekszárd felé vezető oldalon a 196-os km-nél lezárták a külső sávot munkavégzés miatt.

A 8-as főúton

Rönök átkelési szakaszán a Rönök-patak hídján, híd karbantartást végeznek, ennek okán a 184-es km-nél forgalomkorlátozásra kell készülni.

A 11-es főúton

Dömös átkelési szakaszán, a 49-es és az 50-es km között, vízvezetéket kötnek be. A fél útpályát felbontották, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.

A 23-as főúton

Kisterenye belterületén, az 1-es és a 2-es km között építési munka miatt a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Munkaidőben jelzőőrök irányítanak.

A 25-ös főúton

Szentdomonkos térségében, a 47-es és az 50-es km között burkolatfelújítást végeznek. A főutat lezárták, a forgalmat kijelölt terelőútra irányították át.

A 26-os főúton

Sajószentpéter térségében, a 11-es km-nél csomópontépítés miatt a Sajószentpéter felé vezető oldalon a külső sávot lezárták.

A 36-os főúton

Nyíregyháza átkelési szakaszán, a 49-es és az 50-es km között kell forgalomkorlátozásra számítani új csomópont kialakítása miatt.

A 44-es főúton

Kondoros és Békéscsaba, azaz a 104-es és a 105-ös km között burkolatjavítás miatt a fél útpályát lezárták.

A 47-es főúton

az Algyői Tisza-hídon dilatációs szerkezetet javítanak. Várhatóan 3 héten át a 211-es km-nél félpályás útlezárásra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani az arra közlekedőknek!

A 47-es főúton, Mezőberény belterületén, a 108-as km-nél egy 200 méteres szakaszon burkolati jeleket festenek fel. A munkaterületnél a félpályás lezárásnál jelzőőr irányítja a forgalmat.

A 49-es főúton,

Győrtelek és Mátészalka között vasúti átjáró karbantartását végzik, ezért a 27-es km-nél félpályán engedik a járműveket!

Az 51-es főúton

Dunavecse közelében, a 72-es km-nél csomópont építése miatt kell félpályás lezárásra számítani.

Kecskemét belterületén, az 52-es főút Izsáki úti szakaszán, építési munka miatt az 1-es és a 2-es km között félpályás lezárást vezettek be.

Az 55-ös főúton

két helyen, Újfalu térségében az 50-es km-nél, illetve Felsőszentiván és Csávoly, azaz a 84-es és a 86-os km között kell építési munkák miatt forgalomkorlátozásra számítani.

Az 58-as főúton

Szalánta belterületén a 12-es és a 15-ös km között csatornáznak. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

A 63-as főúton

Vajtán, a 36-os és a 37-es km között, valamint Cece átkelési szakaszán, a 41-es és a 43-as km között csatornáznak, a fél útpályát lezárták.

A 75-ös főúton

Zalaapáti déli határában a padkát javítják. A 11-es km-nél munkaidőben félpályás lezárás mellett dolgoznak. Napközben jelzőőrök segítik a közlekedést.

A 82-es főúton

Győr belterületén a gázvezetéket újítják fel. A 73-as km-nél mindkét irányban csak egy sáv járható.

A 84-es főúton

Káld térségében az 51-es km-nél, Sopronkövesd térségében, a 102-es km-nél, Sopron belterületén, valamint a határ előtt, a 128-as km-nél útépítés miatt csak a fél útpálya járható.

A 87-es főúton

Kám térségében karbantartási munkákat végeznek. Az 1-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben!

A 381-es főúton

Alsóberecki térségében híd karbantartás miatt az 5-ös km-nél félpályán engedik a járműveket!

Békéscsabán, a 444-es főúton belterületi szakaszán a Bercsényi utca és a Berzsenyi utca között aszfaltoznak, kátyúznak. Az aktuális munkaterület mellett 30 km/h-s sebességkorlátozás és útszűkület követel figyelmet.

A 471-es főúton

Debrecen kivezető szakaszán, a 4-es és a 7-es km között 2x2 sávossá építik át az útpályát. Az előkészítő munkák miatt napközben sávlezárás követel figyelmet.

Korlátozások, lezárások az autópályákon

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Tatabánya és Tata között szalagkorlátot javítanak. A 65-ös km-nél lezárták a belső sávot. A torlódás meghaladta az 1 km-t. Távolabb, Lébény térségében a fix terelést bontják el. A 145-ös és a 149-es km között mindkét pályaoldalon kisebb torlódás tapasztalható.

Az M0-s autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Diósd és Törökbálint között burkolatjelet festenek. A 7-es és a 3-as km között a munkaterületnél a belső sávot lezárták.

Az M85-ös autóút Sopron felé tartó oldalán a végcsomópontot szalagkorlát javítás miatt lezárták, ezért már a 84-es jelű Sopron-Balf csomópontban leterelik a járműveket. Kerülni Sopron felé lehet.

A magyar-román határszakaszon, az M43-as autópályán, Csanádpalotánál a kilépésre várakozó kamionsor meghaladta az 5 km-t.

Az M3-as autópályán az M30-as autópálya csomópontja környékén aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon, a 151-es és a 147-es km között a négyből három sávot is lezártak, jelenleg csak a legbelső sávon lehet közlekedni. A korlátozás érinti az M30-as autópályán Miskolc felől érkezőket is. Az M3-as autópályához közeledve már csak egy sáv járható, de csomóponti zárás nincs.

Az országos közúthálózaton napközben sokfelé dolgoznak az útpadka és rézsű helyreállításán. A mozgó tereléssel járó lezárásnál fokozott óvatossággal vezessenek! Továbbá figyeljék az előjelzéseket és csak akkor előzzék meg a munkagépeket, ha biztonságosan vissza tudnak sorolni a forgalmi sávjukba

- kéri az Útinform.

