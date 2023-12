Hivatalos: 2024. februárjától újabb 8 útszakasz lesz fizetős + itt a friss lista

Az eddig még csak tervezetként megjelenő fizetős utak hivatalossá váltak, olvasható a 45/2020. (XI.28.) ITM rendeletben.

Ahogy pár napja a HelloVidék is megírta, több mint 200 kilométerre bővül a díjköteles gyorsforgalmi utak hossza Magyarországon 2024-nben, köztük az ország legzsúfoltabb autóútja, az M0-s is fizetős lesz. Az eddig még csak tervezetként megjelenő fizetős utak most hivatalossá váltak, olvasható a 45/2020. (XI.28.) ITM rendeletben.

Tehát, a meglévők mellett az alábbi útszakaszok válnak fizetőssé 2024. február 1-től:

az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Tiszaüg/Tiszakürt csomópontig

az M44-es Szolnok/Martfű/Kunszentmárton csomóponttól Békéscsaba-Gyula/Debrecen-Szeged csomópontig

az M4-es Abony-kelet/Szolnok nyugat csomóponttól Törökszentmiklós-nyugat/Szajol csomópontig

az M44-es Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Szarvas/Szentes csomópontig

az M0-ás M1-M0 csomóponttól az M0-11-es út csomópontig

az M31-es Nagytarcsai csomóponttól M3-M31 csomópontig

az M6-os Budapest, Barackos út csomóponttól Ráckeresztúr csomópontig

az M76-os Balatonszentgyörgy/Balatonberény csomóponttól Keszthely-Fenékpuszta csomópontig

Ez alapján 2024. február 1-től további két vármegyével bővül a fizetős utak listája: Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegye.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)