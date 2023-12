Komoly feladat áll az építők előtt: 39 híd és 4 völgyhíd épül ezen a gyorsforgalmi úton

Zalaegerszeget is bekapcsolja a magyar autópálya-hálózatba az M76-os gyorsforgalmi út, amely nem a legdrágább autópálya lesz Magyarországon, hanem az eddigi legnehezebb domborzati viszonyok között megépülő, legkorszerűbb hazai gyorsforgalmi útszakasz - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Mint írták,

a 31 kilométeres gyorsforgalmi úton harminckilenc híd és négy völgyhíd épül majd.

A tárca tájékoztatása szerint a beruházásban a zalai vármegyeszékhely, valamint Keszthely négysávos kapcsolata mellett a sármelléki repülőtér bekötése, Fenékpuszta és Sármellék között pedig a 76-os főút fejlesztése is megvalósul, továbbá Nemesrádó területén az út üzemeltetési feladatait is ellátó korszerű Üzemmérnökségi telepet is építenek.

Az épülő gyorsforgalmi út nemcsak egy Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő szakasz, hanem egy úgynevezett "okos út" is

- hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a beruházás kiemelkedik a többi magyarországi gyorsforgalmi út közül, tekintettel arra, hogy abba olyan elemek és innovatív megoldások kerülnek, amelyeknek üzemeltetési, baleseti tapasztalatait kielemezve, azok felhasználhatóak lesznek a későbbi útfejlesztések megvalósítása során is.

Beépítenek egy mozgatható terelőfal rendszert, a Rolling Barrier "görgős korlát" védelmi rendszert, a Blue System "drótkötél korlát" rendszert, egy motoros alácsúszásgátló rendszert, a szemből történő útra hajtásra figyelmeztető rendszert, valamint okos világítást, napelemeket, valós idejű szenzorokat és automatikus jégmentesítést is

- közölték.

A beruházás keretében ezen kívül nagysebességű járműtesztelésre alkalmas, közel 11 kilométer hosszúságú 26 méteres koronaszélességgel rendelkező, autópálya keresztmetszetű tesztszakasz is épül a ZalaZone Járműipari tesztpálya tesztigényeihez szükséges műszaki megoldások elvárásainak megfelelően

- írta közleményében az ÉKM.

Címlapkép: Getty Images