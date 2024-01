Döbbenet: százas tempó mellett kezdett mobilozni egy buszsofőr

Vezetés közben kezdett el mobilozni egy magyar buszsofőr, az esetről felvétel is készült. Habár az utas szerint életveszélyes helyzetben voltak, a KRESZ nem bünteti a sofőrt.

Az RTL egyik olvasója arról számolt be, hogy egy Pécsről Budapestre tartó buszjárat sofőrje a telefonját nyomkodta vezetés közben. Az utas videót is készített az esetről, amelyen jól látható, hogy an sofőr a közösségi médiát böngészte, miközben a busz körülbelül 100 kilométeres sebességgel haladt - írja az Index.

Az utas szerint a sofőr tette életveszélyes volt, ráadásul bűncselekménynek számít. Az RTL megkereste a Volánbusz sajtószolgálatát az ügyben, akik úgy reagáltak, hogy a KRESZ szerint a buszsofőr nem feltétlenül követett el szabályszegést.

A Volánbusz kiemelte, a KRESZ azt írja, hogy „a gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat”, a szóban forgó sofőr azonban a telefontartóban elhelyezett mobilját nyomkodta.

A karrendezes.eu szakportál megerősítette, jelenleg nincs arra vonatkozó jogszabály, hogy szabad-e telefontartóban lévő mobilt használni.

A portál ugyanakkor kiemeli, a mobiltelefon vezetés közbeni használatát 15 ezer forintos helyszíni bírsággal és három büntetőponttal büntetheti a rendőr. Ha valaki feljelentést tesz az ügyben, akkor szabálysértési eljárásban 30 ezer forintra emelkedhet a bírság.

