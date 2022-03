Ezt rengeteg kutya- és cicatartó nem tudja: kedvencünk imádja, de hiba lehet így etetni

Volt idő, amikor fel se merült az emberekben a kérdés, hogy a kutya ehet-e nyers húst vagy éppen csontot, mert természetesnek tartották, hogy igen. De ahogy minden változik körülöttünk, és a táplálkozástudomány is egyre fejlődik, már nemcsak az emberek esetében, de a házi kedvencként tartott kutyáknál és macskák esetében is felmerül a kérdés: mit és mennyit ehetnek. A válasz pedig, az egyre több és változatosabb kutatásoknak és tapasztalatoknak köszönhetően egyáltalán nem merül ki az igenben vagy a nemben. Arról is írtunk itt korábban, mi az, amit egyáltalán nem ehet kedvencünk, mert nemcsak kellemetlenséget, de súlyos mérgezést is okozhat neki.

Hiszen a természetben élő ragadozók már ősidők óta fogyasztják zsákmányállataik húsát és csontját. Ritkán hallani olyan farkasról vagy rókáról, amelyiknek baja lett ezektől, mivel ők természetes formában, hőkezelés nélkül fogyasztják ezeket az állati részeket, valamint kevésbé érzékenyek a civilizációs nyavalyákra, mint háziállataink.

Előző cikkünkben Böszörményi Andrea kisállat-dietetikus fejtette ki véleményét, és mondta el tapasztalatait ezzel kapcsolatban.

Több tudományos álláspont is létezik kedvenceink táplálásáról, amelyek egy ponton megegyeznek: senki nem vitatja, hogy a kutyák és cicák ragadozó gyomrú állatok, ezért a nyers húsból készült menüt tudják a legjobban hasznosítani. Az egészséges étel friss és változatos hozzávalókból készül, ezt humán élelmezés vonatkozásában senki nem vonja kétségbe. Kedvenceink táplálásában is ez a jövő: törekedjünk rá, hogy a szintetikus, feldolgozott ételek, tápok, konzervek helyett minél több friss, természetes összetevő kerüljön a tálkájukba nap mint nap.

Könnyen belátható, hogy 180 °C hőmérsékleten extrudált kutyatáp, amelybe a vitaminok, ásványi anyagok szintetikus premix formájában kerülnek bele, fényévekre van a természetestől. A színes, töltelékanyagokkal, gabonával, cukorral és ízfokozókkal készült jutalomfalatok, tápok, konzervek etetésének és az asztalról “leeső” falatoknak megvannak a következményei. Mára a kutyák mintegy 20%-a küzd az allergia kínzó tüneteivel, ráadásul a kutyapopuláció mintegy fele kisebb-nagyobb mértékben elhízott. Ezek ijesztően magas számok, amelyek sajnos évről évre nőnek.

Az állatorvos válaszol

Bár a kutya és a macska ragadozó állatok, ugyanakkor ma sok betegség is veszélyezteti őket, különösen a kutyák érzékenyek a külső behatásokra, rengeteg modern betegség lép fel a köreikben, amiről itthon korábban nem is hallottunk. Éppen ezért Dr. Kórik Csilla állatorvost is megkérdeztük a témáról.

Melyik táplálási módot javasolja állatorvosként, és miért?

Alapvetően a teljes értékű tápok, konzervek partján állok. A jó minőségű tápok minden fontos ásványi anyagot, fehérjét, szénhidrátot tartalmaznak, nem szükséges mellé egyéb kiegészítő táplálék. A kutyusok testtömegének megfelelően lehet őket adagolni, fedezik a napi energia és tápanyagigényt.

Van-e, és miben, hogyan mutatkozik meg a kutyák és macskák táplálása, tápanyagigénye közötti különbség?

A kutyák és a macskák tápanyagigényei hasonlóak, de a macskák inkább húsevőek, míg a kutyák már inkább mindenevőnek számítanak. Tehát a macskák fehérjeigénye nagyobb. A cicák általában energiára esznek, tehát addig esznek, amíg az éhséget, energiaigényüket nem csillapították. Persze itt is vannak kivételek. A kutyák ezzel szemben képesek hatalmas mennyiségű táplálékot elfogyasztani, ezért óvatosnak kell lenni, csak a szükséges mennyiséget szabad előttük hagyni.

A macskák esszenciális aminosava például a taurin, ami a szív egészséges működéséhez elengedhetetlen. Manapság a jó minőségű tápok mind tartalmazzák.

Milyen előnyei és hátrányai lehetnek csak az egyik vagy csak a másik etetési módnak, vagyis a nyers etetésnek és a táppal való etetésnek? Kell-e a változatosság, vagy egyféle szokáshoz ragaszkodjanak a kisállattartók?

Mindenképpen előnye a tápoknak, amit már fentebb is említettünk, hogy fedezik az állat napi energia- és tápanyagigényét. Általában az is elmondható, hogy nem kell feltétlenül a változatosságra törekedni, mert az állat, ha szereti az adott tápot, nem unja meg. Persze vannak kivételek, ilyenkor érdemes váltani. Házi kosztot, főtt húst, rizst, zöldségeket is lehet adni az állatnak, ennek a hátránya, hogy nagyobb körültekintést igényel, miből mennyit adunk, hogy fedezzük a napi tápanyagigényt, és melyek azok, amelyekből nem ehet. A cicákra jellemző lehet, hogy megunnak egy adott macskaeledelt, ilyenkor kísérletezhetünk a minőségi választékból.

Mit gondol a nyerskosztos etetésről?

A nyers etetés (BARF) hátránya, hogy a húsok, belsőségek nincsenek előkezelve, így nagyobb esély van arra, hogy bakteriális vagy parazitás fertőzése lesz az állatnak. Ha valaki mégis a nyers etetéshez ragaszkodik, fontos arról megbizonyosodni, hogy a húsok és belsőségek ellenőrzöttek és jó minőségűek legyenek. Emellett kiemelten fontos a növényi rosttal történő kiegészítés a vastagbél-baktériumok, illetve bélperisztaltika támogatása miatt.

És mi a helyzet a csonttal?

Csontot kizárólag nyersen etessünk, és kerüljük a csöves csontokat. Sokan nem tudják, de a főtt és a sült csont nem biztonságos, mivel a hőkezelés hatására megváltozik a szerkezete, és szilánkosra törhet. Fontos, hogy minél több hús legyen a csonton, soha ne adjunk nekik tisztán csak csontot. A csonton lévő hús ugyanis védi a beleket, a gyomorfalat, és abban is segít, hogy ne legyen túl kemény a széklet

- javasolja Böszörményi Andrea kisállat-dietetikus.

A csontetetés miatt kialakuló bélsár-rekedés nagyon veszélyes a kutyára nézve. A kezelése költséges, macerás. Hosszú utókezelést és diétát is igényel, se a kutyának, se a gazdinak, se az állatorvosnak nem kellemes élmény. Még nagy kutyáknál is bélsárpangást okozhat a megevett csont, ami miatt beöntést kell neki adni, de még rosszabb esetben bélelzáródása lehet, amit csak súlyos és veszélyes műtéttel lehet gyógyítani, ez ráadásul sokba is kerül a gazdinak, mondta el Dr. Kórik Csilla állatorvos.

A csont etetése semmilyen méretű kutyának nem ajánlott, mert gyakran okoz szorulást, esetleg bélelzáródást, vagy akár a nyelőcsőben való elakadást.

Sokan hoztak már hozzánk bélpanaszokkal kutyust, mert csontot evett, így mindenkinek azt javasoljuk, ne adjon a kutyának csontot. Semmilyen pluszt nem ad hozzá a táplálásához, a rágási igényét pedig biztonságos rágófalattal vagy teafával is ki lehet elégíteni. Személy szerint a nyers csontot még rosszabbnak tartom, járt már a rendelőnkben szalmonellás kutya nyers csont evése miatt, nagyon keserves volt a kikúrálása, én a nyerskosztot sem tartom jó ötletnek, bár tudom, mostanában divatos. Ha nagyon jól meg van főve a csont, esetleg akkor, de nem zárható ki soha a veszély

- fejtette ki az állatorvos.

A nyers etetés miatt sok kutya lesz hasfájós, hasmenéses, és nagyon hosszadalmas, probiotikumos kezelés hatására gyógyul meg a bélflórája csak. A nyers csont, még az ellenőrzött helyről származó is, tartalmazhat szalmonellát, e-colit.

Amit nagyon nem javaslok, pedig rengeteg kutyatartó esküszik rá, az a nyers csirkefarhát. Számos parazitát tartalmazhat, törik a csont, fulladást okozhat. Nem kell változtatgatni a kutya megszokott étrendjén, nem igényli az állat, a jól bevált, minőségi táp tökéletes a számára, a szervezete számára minden szükséges vitamint és ásványi anyagot tartalmaz

- összegezte az állatorvos.

Címlapkép: Getty Images