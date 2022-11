Kihalóban lévő mesterségből szerzett világhírnevet: sorban állnak külföldön is a termékeiért

Ma már nem álom, hogy egy kisvárosi, vidéki vállalkozás világszerte keresett termékeket állítson elő. Erre szolgál kitűnő példaként a szigetvári Cserneczky Péter, aki folytatta a családjában generációkon átívelő ősi mesterséget és lószerszámokat készít. Egyedi munkáját belföldön és külföldön egyaránt elismerik, ma már a megrendelései fele-fele arányban érkeznek határon innen és túlról. A vállalkozás kézzel varrott bőrtermékei kiváló minőségűek, miközben a tulajdonos a folyamatos eszközfejlesztésben és fejlődésben hisz. A HelloVidék többek között a szíjkészítő mesterségről, a piaci igényekről, a fejlesztési lehetőségekről, a munkaerőpiaci helyzetről kérdezte Cserneczky Pétert.

Bár a nagyapja is szíjgyártó, vagyis eredeti kifejezéssel szijjártó volt, a mesterséget érdemlegesen mégsem tőle tanulta, ugyanis akkoriban ő maga még csak az általános iskola padját koptatta. Cserneczky Péter akkoriban csak messziről figyelte a „mestert” és maga sem gondolta, hogy valaha ez a szakma fogja meghatározni az életét. Édesapja tanárként dolgozott, de amikor a nagyapa elhunyt, mindenképpen életben akarta tartani a családi vállalkozást, ezért tovább foglalkoztatta a munkásokat. Cserneczky Péter így minden hétvégén lóvásárra járt a szüleivel: akkoriban többek között Kaposvár, Dombóvár, Zalaegerszeg és Böhönye adott otthont ezeknek a „piacoknak”, de a nyarak magukkal hozták a lóversenyek izgalmát is.

Autószerelő a szakmám, ami magával hozta a műszaki érdeklődést, tudást és kreativitást, amit mindig is jól tudtam kamatoztatni az egyedi termékek megvalósításában, az eszközök folyamatos fejlesztésében. A vállalkozást 2000-ben vettem át és a vásárok mellett elkezdtem lóversenyekre járni, egyre rangosabbakra. Ez egy kis közösség, mondhatni család, így a látogatók, hajtók és szponzorok lassan megismerték a termékeinket: meg tudták fogni, a kezükbe venni és tüzetesen megnézni azokat, átbeszélni az igényeiket. És túlzás nélkül állíthatom, hogy mi ott voltunk szinte mindenhol. Láttam, hogy a vásározás része hanyatlik az üzletnek, ezért elkezdtem keresni a lehetőségeket, hogy mibe lenne érdemes belevágni, merre váltsunk. Így jutottam el a fogathajtó sporthoz. Miután egyre több tapasztalatot szereztem ezen a téren, a családunk neve is ismertté vált a lovasok között. Így aztán 2009-ben megérkezett a nagy áttörés: felkerestek a Lázár testvérek és felkértek egy nagy munkára. Abban az évben rendezték a kettesfogathajtó világbajnokságot Kecskeméten, nekik készítettem díjhajtó lószerszámot. Ezután sorra érkeztek a megrendelések, így együtt dolgozhattam és dolgozhatok más, neves fogathatjókkal, például Dobrovitz Józseffel is

- mesélte a HelloVidék kérdésére Cserneczky Péter.

A vállalkozó azonban nem bízta el magát, több neves mester tanácsait és iránymutatását kérte, miközben a szerszámok elkészítésén túl elindult az egyes lovas eszközök egyedi fejlesztésében is. Fogathajtó szerszámokat, nyergeket, egyedi zablákat és segédeszközöket készít, kizárólag a fogathajtásban dolgozik. Egyedi kérésre azonban úgymond „kapcsolódó” termékek gyártásával is foglalkozik, például külön megrendelésre kesztyűket is készít.

A kezdeti siker és a Lázár fivérek megkeresése hatalmas megtiszteltetés, ami óriási löketet és kitűnő referenciát is adott. Ez a lelkesedésem a munka és a szakma iránt ma is töretlen. Azt mondhatom, hogy ezzel a lendülettel próbálunk dolgozni. Rengeteg háttérmunkával készülünk minden évben a szezonra: április végén elindulok, mondhatni a nyakamba veszem Európát és minden hónapban közel kettő hetet külföldön tartózkodom: Hollandia, Ausztria, Belgium, Németország, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország nemzetközi fogathajtó versenyeire járok, ahol kiállítjuk a termékeinket, ismertetjük az újításokat, kapcsolatokat építek. Egyeztetem a hajtók, versenyzők kéréseit és javaslataikat, amelyeket aztán megvalósítunk, amivel egy-egy új, egyedi terméket hozunk létre. Ehhez természetesen gyakran be kell vonnom más vállalkozást is, de kitűnő a kapcsolat például a fémmegmunkálás vagy épp a CNC munkákra szakosodott partnerekkel, kölcsönösen segítjük egymást. Különösen büszke vagyok arra, hogy ha rendeznek egy fogathatjó világbajnokságot, akkor elmondhatom, hogy az indulók körülbelül 90 százalékának már dolgoztunk valamilyen formában

- mesélte Cserneczky Péter.

A vállalkozó az alapanyagok tekintetében mindig a legjobbra igyekszik szert tenni, és folyamatosan fejleszti vállalkozását. Sok évig a saját otthonában működtette a székhelyét 40 négyzetméteren, amit idén tavasszal egy 400 négyzetméteres, saját telephelyre bővített a Szigetvár melletti Hobol faluban. A vállalkozásában jelenleg öten dolgoznak, az alkalmazottakat már mintegy 18-20 éve foglalkoztatja.

Minden megálmodott és megvalósított termékemre büszke vagyok, mert azok funkcionálisak, működnek, elégedettek velük a hajtók, örömüket lelik bennük és az esetek nagy részében még egyfajta egyediséget is képviselnek. Nem túlzás azt állítani, hogy gyakran minden gondolatom a vállalkozásom körül forog, fejben tudom tartani például a műhelyben lévő raktárkészletet, az anyagárakat vagy épp a piac változásait. Bár már huszonkettő éve benne vagyok a szakmában, de úgy érzem, hogy egy percig sem lehet hátradőlni, mert az első pillanattól kezdve az utolsóig ugyanúgy észnél kell lenni. Az én hitvallásom szerint mindig előre kell nézni és kitartóan haladni. A szerszámgyártó szakma kihalófélben van, alig vannak néhányan az országban, de a Európában és világszerte is, akik még ezt űzik, ezt választják hivatásnak. Annyian azonban vagyunk, hogy ez fenntartson valamiféle versenyszellemet, ami rám doppingként hat, ezért még nagyobb a lendület és folyamatos a fejlődés kényszere, hogy jobbak és jobbak legyünk

- mutatott rá Cserneczky Péter, hozzátéve, hogy a jelenlegi műhelyük felszereltsége és raktárkészlete az országban a legjobbak között van és talán a világon is bárhol megállná a helyét.

Cserneczky Péter idén megkapta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által odaítélt, Az év kézművese díjat is. Az elismerés indoklásaként megemlítik többek között a kézzel varrott bőrtermékek kiváló minőségét, valamint, hogy 2009 óta a magyar kettes és négyes-fogathajtó válogatott az általuk készített lószerszámokat használja. Kiemelik, hogy a 2019-es németországi világbajnokságon nemcsak a magyar válogatott mellett más nemzetek (öt) hajtója is a kis baranyai vállalkozás által készített szerszámokkal versenyezett.

