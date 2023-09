Kiderült a hátborzongató igazság: az esztergomi robbantó egy éve tervezte a gyilkosságot

Hátborzongató bejegyzést tett közzé közösségi oldalán az esztergomi robbantó: mintha egy évvel ezelőtt pontosan megjósolta volna azt a borzalmat, ami most szörnyű valósággá vált. Egy végrehajtó elleni külföldi merényletről szóló cikket osztott meg, amelyhez hozzáfűzte a saját gondolatait: „Mintha csak rólam írták volna! Nekem ugyan csak a kocsimat akarja elrabolni úgy, hogy semmiféle adósságom nincsen, és hiába bizonyítom ezt be, bevédik a rendszert és csalnak, hazudnak, erődemonstrálnak! Én is megígértem a sok patkánynak, bíróknak, ügyészeknek, rendőröknek, végrehajtó parazitáknak, hogy likvidálva lesznek, ha megpróbálják. Mindenkinek irtani kellene őket, mert ezek maguktól soha nem állnak le! (…)".

A Blikk információi szerint a rendőrgyilkos a szabolcsi Kömörő településről származott, ahonnan előbb Budapestre, majd Esztergomba költözött. Egyedül már csak a panziónak és játszóháznak kialakított ingatlanja kötötte a szülőfalujához, amit jó ideje próbált eladni. Az épület közvetlenül az önkormányzat mellett áll, így az ott dolgozók is ismerték őt. A lap úgy értesült, hogy a szüleivel annak idején jómódban éltek, az édesanyja a termelőszövetkezetben volt főkönyvelő. A családjában azonban kódolva volt a tragédia: az édesapja felakasztotta magát, az anyjának pedig a halála előtt alkoholproblémái voltak. A helyiek tartottak tőle, ezért nem is vitte oda hozzá senki a gyerekét. Néhány idegen persze megfordult nála, de már régen nem üzemelt, ezért árulta. Egy darabig a fővárosban is élt, ahol összeházasodott egy nővel, akitől egy fia is született, de már régóta nem tartotta velük sem a kapcsolatot - magyarázta a Blikknek a hivatal igazgatási ügyintézője, Bakuné Kiss Erika. J. László majdnem minden megnyilvánulása bővelkedik zavaros gondolatokban. Erről árulkodik az a szöveg is, amellyel a „túlélőhelyként" feltüntetett kömörői házat próbálta eladni 14 millióért. A hosszas leírásában kifejtette, a nagyvárosokban hamarosan élhetetlen lesz a környezet, nem lesz élelmiszer, ivóvíz, az utcákat bandák fogják uralni, amik folyamatos harcban állnak egymással és a fegyvertelen lakossággal. Az állami terror miatt a saját lakásodat nem hagyhatod majd el anélkül, hogy ki ne tennéd magad az embertelen retorzióknak, mint ahogy azt az elmúlt két évben már bevezető szinten megtapasztalhattad - írta. Áldozatát, a kétgyermekes családapát egy emberként gyászolja a Terrorelhárítási Központ és a teljes magyar rendőrség. Kónya Gábor Lajost az egyik legbátrabb zsaruként jellemzik ismerői. Hatalmas termete, fizikuma, szakmai rutinja, kiképzettsége folytán került az első sorba a robbantóhoz benyomuló műveleti egységben. A felszámoló csoportok elején álló rendőr munkája a legveszélyesebb, ő találja magát szembe először a támadóval, terroristával. A terrorelhárítók szerint kollégájuk, barátjuk úgy élt, szolgált, mint egy igazi férfi, úgy is ért vége az élete. A TEK 13 éves működése során a 34 éves, kétgyermekes családapa, Kónya Gábor Lajos főhadnagy az első olyan terrorelhárító, aki akció közben, egy bevetés során vesztette életét, akit szánt szándékkal ölt meg egy körözött bűnöző. J. László elfogásakor a viking hősökre emlékeztető kinézetű rendőr haladt elől, ő nyitotta ki a kaput, emiatt pajzs sem volt nála, nem védte semmi, gyilkosa nem adott neki esélyt. Kónya Gábor Lajos családja sem tért még magához az apa, a férj, a gyermek, a testvér hiányától. Címlapkép: Getty Images