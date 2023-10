Bődületes ára lesz idén a koszorúknak: de nem mindegy, hol és milyet vásárolsz

Bódogh Gabriella 2023.10.27. 14:04 Megosztom

Mindszentek ünnepe különleges időszak, amikor koszorúkkal és virágokkal emlékezünk elhunyt szeretteinkre. A koszorúk ára függ a virágok fajtájától, minőségétől, mennyiségétől, valamint a piaci kereslet-kínálat viszonyától. Ma már egyszerűen rendelhetünk koszorút online, és akár néhány óra alatt házhoz is szállítják bárhová az országban, sőt már a multinacionális kiskereskedelmi üzletekben is kapunk koszorúkat, de a legfontosabb a magyar termelők támogatása, ahol továbbra is a hagyományok és igényesség mindig az első helyen áll.

Mindszentek ünnepe egy különleges időszak, amikor szeretteinkre emlékezünk, és tiszteletteljes módon fejezzük ki irántuk érzett szeretetünket. Ezen a napon virágokkal és koszorúkkal díszítjük fel a temetőket és sírokat, ezáltal megidézve elhunyt rokonaink iránti tiszteletünket. A koszorúk különféle formákban és anyagokból készülnek, tükrözve egyéni stílusunkat és érzéseinket. A koszorúk gyakran kör alakúak, az örökkévalóságot és az élet körforgását szimbolizálják. Alapjuk lehet vessző, szalma, műfenyő vagy más természetes anyag. Virágok, szalagok és különböző díszek díszítik őket, mindezek kiválasztása az emlékezés és tisztelet kifejezésének módja. A virágok színe és fajtája is fontos jelentéssel bír; a krizantém például a tartósság szimbóluma. Az emberek rendkívül gondosan választják meg a koszorúkat díszítő virágokat, hogy azok méltóképpen kifejezzék érzelmeiket. A koszorúk ára számos tényezőtől függ, beleértve a virágok típusát, minőségét, mennyiségét, a koszorú méretét és formáját, valamint a díszítés összetettségét. Az árak évszakonként változnak, például mindenszentekkor a kereslet miatt drágulhatnak a temetői díszek. A mindenszentek egy nagyon fontos ünnep a virágosok számára, már hónapokkal előre készülnek erre az alkalomra, sok időt és energiát fordítanak a koszorúk készítésére és a virágok gondozására. A magyar termelők által nevelt virágok biztosítják az állandó kínálatot, amelyeket november elsejei megemlékezéseinkhez használhatunk, vásárlásunkkal pedig támogathatjuk a hazai piacot. A virágküldő szolgálatok könnyűvé teszik a koszorúk beszerzését és kézbesítését. Az Escada Virágüldés például egész Magyarországon vállalja a koszorúk kiszállítását, akár néhány órán belül is. Kifejezetten mindenszentek elnevezés alatt nem találni koszorút a weboldalon, de a temetési koszorúk kategóriában található termékek között is gyönyörű koszorúk vannak, amelyekkel méltóképp megemlékezhetünk szeretteinkre. Az árak változatosak, az igényektől függően 19-93 ezer Ft között is lehetnek. Azok, akik valami tartósabbat keresnek, sírcsokrokat is elhelyezhetnek a síremléken, amelyek árai 13000-47000 Ft-ig terjednek a website-on. A Virágposta.hu weboldalon is egyszerűen és gyorsan rendelhetünk koszorút, amelyet néhány órán belül kiszállítanak bárhová az országban. A weboldalon különböző típusú és áru koszorúk közül választhatunk, attól függően, hogy milyen formát és virágot szeretnénk. A hagyományos koszorúk 29-51 ezer Ft közötti áron kaphatók, a görög stílusúak 24-69 ezer Ft-ért, a szívalakúak 35-61 ezer Ft-ért, az urnakoszorúk pedig 9-27 ezer Ft-ért. A sírcsokrok 11-24 ezer Ft között mozognak. Annak érdekében, hogy ne csak az online koszorúrendeléseknek járjunk utána, a Virágposta.hu segítségével felkerestünk több virágkereskedőt, akik közül cikkünk elkészültéig Sárossy Sándor, a Gavallér Virág tulajdonosa válaszolt kérdéseinkre. Cégük 1984 óta van jelen Kazincbarcikán és környékén, az elmúlt 30-40 év során az egész régióban dolgoztak Ózdtól Sátoraljaújhelyig. Sárossy Sándor elmondta, hogy egyértelműen vannak régiós különbségek. A nagyvárosokban lesznek mindig leginkább igényesek az élővirágos koszorúkra, sírdíszekre, míg a nehezebben megközelíthető településeken az olcsóbb, konzervatívabb, hagyományosabb koszorúk lesznek a jellemzőek. Szolgáltató vállalkozásként nyilván nem mehetnek szembe a széleskörű vásárlói igényekkel, ezért elsődleges feladatuknak tekintik, hogy vásárlók igényeit ízléses előremutató formában szolgálják ki. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nagyon igényes élővirágos díszektől a hagyományosig mindent készíteniük kell. Egyszerű selyem koszorúk, tobozkoszorúk, műgyantás készítmények, hagyományos kötésű koszorúk, tűzött sírdíszek a legkisebbektől a legnagyobbakig (náluk ez a legjelentősebb az ünnepnapok alatt),de nem maradhatnak ki a mindenszenteki kínálatból a tűzött koszorúk sem. A változás az évek során óriási. A kellékek kínálata hatalmasat bővült. Ma már a mű is szinte versenyzik az élő virág hatásával, annak áráról nem is beszélve. Régiójuk az ország teljes viszonylatában a kifejezetten árérzékeny régióba tartozik. Az elmúlt évek inflációs hatásai sajnos náluk is éreztetik hatásukat, nagyon sok alapanyag immár import és rendkívül kedvezőtlen a multinacionális kiskereskedelmi hatása. Igénytelen, ám olcsó munkájukkal rendkívüli módon amortizálják mind a tradíciókat, mind pedig a virágos szakma szakmaiságát! Mindazonáltal, szeretik Magyarországot, szeretik és igyekeznek ápolni régiós hagyományaikat, így mindenkor törekedve a legjobb minőségre, saját szakmájukban ezen kereteken belül próbálnak minél igényesebben dolgozni. Záró gondolatokként összefoglalnánk, hogy mindenszentek ünnepe különleges alkalmat kínál arra, hogy emlékezzünk és tisztelegjünk elhunyt szeretteink előtt koszorúkkal és virágokkal. Az árak változatosak, de az online megrendelés könnyűvé teszi a beszerzést, ugyanakkor személyesen is érdemes a hazai virágkereskedéseket felkeresni, ahol a virágosok minden igényt kielégítő kínálattal várják a megemlékezőket. Az évek során a változatos koszorúk és díszek kínálata bővült, ugyanakkor a régiós sajátosságok és árérzékenység megmaradtak. A magyar virágosokat a hagyományok és a minőség iránti elkötelezettség vezérli, szeretik és tisztelik hazájukat, mindig arra törekszenek, hogy a legjobbat nyújtsák a szakmájukban, segítségükkel pedig a hozzátartozók méltóképp megemlékezhetnek elhunyt szeretteikről. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!