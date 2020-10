Egészséges akarsz maradni? 5 őszi szuperélelmiszer, amivel felturbózhatod az immunrendszered

A nagy nyári dömping mellett számos gyümölcsnek, zöldségnek ősszel van szezonja, így szerencsére ebben az évszakban sem maradunk vitaminforrások nélkül. Ez különösen fontos most, hiszen fel kell készítenünk a szervezetünket a hideg idővel kéz a kézben járó immunerősítésre. Rengeteg kutatás igazolta már, hogy akik gyakran fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt, egészséges fehérjét, gabonaféléket és hüvelyeseket, jót tesznek többek között a szív- és érrendszerük működésének.

Szervezetünk immunválasza megerősíthető megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcs fogyasztásával, hiszen a zöldségek és a gyümölcsök tápanyagdúsak, tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, élelmi rosttal és antioxidánsokkal.

Sok szakember a „szuperélelmiszerek” közé sorolja őket, amelyek az emberi szervezetben az egészség megőrzését vagy visszaállítását szolgálják.

Megtizedelt termés A koronavírus-járványt Magyarországon a zöldség-gyümölcs ágazat is megérezte, főképp a beutazási korlátozások okoztak problémákat a tavaszi idénymunkáknál, de az idei legnagyobb csapást sokkal inkább a szélsőséges időjárás jelentette, írja a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. A 2020-as év a gyümölcskultúrák fekete éve volt, nagyon rossz évjáraton vagyunk túl. A tavaszi fagykárok gyümölcsfajtól függően elvitték a termés 50-80%-át, és további jelentős problémát okoztak az extrém júniusi esőzések is. A zöldségtermesztőknek elsősorban a júniusi esőzésekkel gyűlt meg a bajuk. Egyes kultúrák esetében állományok pusztultak ki, vagy lehetetlenné vált a betakarítás a sok víz miatt. Ugyanakkor a zöldségtermesztők termésveszteségei ezzel együtt jóval mérsékeltebbek, mint a gyümölcstermesztőké.

Ha szezonális élelmiszereket választunk, azzal egyrészt magunknak, másrészt a környezetnek is jót teszünk, hiszen ezek a termékek nemcsak hogy frissek, tápanyagban gazdagok, de ha például helyi gazdaságból származnak, akkor még a széndioxid-lábnyomot is csökkentjük a vásárlásukkal. (Utóbbinak az az oka, hogy minél messzebbről érkezik az áru, annál több károsanyag-kibocsátással jár, míg az asztalunkra kerül.) Attól függően, hogy hol élünk, különféle idényzöldségekből és -gyümölcsökből válogathatunk. Ezek közül mutatunk most néhányat az Everydayhealth cikke alapján, és arról is lesz szó, milyen egészségügyi előnyökkel járhat a fogyasztásuk.

1. Alma

Talán a legnépszerűbb gyümölcs az őszi szezonban. Rengeteg fajtáját találhatjuk meg a piacon vagy a boltok polcain, és az a jó hír, hogy számtalan előnye van a fogyasztásának. Egy közepes almában csaknem 4,4 g rost található. Jól tesszük, ha hámozatlanul esszük, hiszen remek rostforrás, polifenolokat (a növényi eredetű élelmiszerekben található hasznos vegyületek) tartalmaz, emellett C-vitaminból is több jut így a szervezetünkbe. A rendszeres almafogyasztók esetében alacsonyabb a szívbetegségek és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata, sőt, egy 2020 augusztusában publikált tanulmány szerint az almában található flavonoidok potenciálisan csökkenthetik az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét. Ez a gyümölcs önmagában, nyersen fogyasztva is nagyon finom, ropogós, de felhasználhatjuk salátákhoz, zabpehelyhez, pitékhez, készíthetünk belőle szószt, krémlevest is.

2. Körte

Salátába szelve vagy főzéshez, vagy csak simán, magában falatozva: a körte az alma mellett egy másik olyan őszi alapgyümölcs, aminek hasonló szerepe van a táplálkozásunkban. Egy közepes méretű körte 5,5 g rostot tartalmaz, és mindössze 101 kalória. Közel 8 mg C-vitamin, 206 mg kálium van benne – utóbbi kulcsfontosságú ahhoz, hogy a sejtjeink a lehető legjobban működhessenek. A kálium szerepet játszik a szív szabályos működésében és abban is, hogy az izmok, idegek megfelelő módon legyenek karbantartva. Egy 2019 februárjában megjelent tanulmány arra az eredményre jutott, hogy azoknak a metabolikus szindrómával küzdő résztvevőknek, akik naponta két körtét ettek, egészségesebb lett a szívműködése (a magas rosttartalmú étrendet egyébként régóta összekapcsolják a szívegészséggel). A körtét akkor is bátran megvehetjük, ha még érezhetően kemények, hiszen napokon belül úgyis megpuhulnak. Ha elég érettek és lédúsak, remek kiegészítői nemcsak ételeknek, de koktéloknak is.

3. Vörös áfonya

Nemcsak hogy szemet gyönyörködtető gyümölcs, de gazdag tápanyagokban is: egy fél csészényi apróra vágott vörös áfonya körülbelül 2 g rostot, 7,5 mg C-vitamint tartalmaz. Ezekkel a számokkal a szív barátja, potenciálisan javíthatja a vérnyomást és a koleszterint is. Az antocianinok, amik a gyümölcs jellegzetes színét adják, segíthetnek az oxidatív stressz csökkentésében. Ehhez a jelenséghez olyan betegségek köthetők, mint az Alzheimer-kór vagy a cukorbetegség. Gyakori húgyúti fertőzésben szenvedők vagy arra különösen fogékonyak, mint a cukorbetegek, rendszeresen úszók, vesebetegek számára valódi segítséget jelenthet akár a belőle préselt cukor nélküli lé, akár kivonat vagy kapszula formájában. A vörös áfonya nagyszerű összetevője lehet a desszerteknek, királyivá varázsolhatunk vele egy egyszerű palacsintát vagy zabpelyhet, de jól passzol gabonaalapú ételekhez is. Arra viszont figyeljünk, hogy ne cukrozzuk túl!

4. Sütőtök

A tök természetesen nem csak faragáshoz és szezonális dekorációként ideális. Béta-karotint tartalmaz, ami A-vitaminná alakulva hasznosul a szervezetünkben. Egy adagnyi, kockára vágott nyers tök 3600 mikrogramm béta-karotint tartalmaz, összesen 494 mikrogramm A-vitamint tudunk belőle kinyerni. Van benne ezen kívül még 394 mg kálium, 10,4 mg C-vitamin is. A konzerv, pürésített fajta 7,1 g rostot tartalmaz. Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghűléses problémák kezeléséhez is jól jön a sütőtök, emellett enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti azasztmarohamokat. Fogyasztása szebbé teszi a bőrt, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra, serkenti a máj működését, segít a szív és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prosztatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata is. A sütőtökpüré felhasználható muffinokban, zabpehelyben vagy mártogatósként, készíthetünk belőle krémlevest, emellett a tökmag remek ropogtatni való, nem mellesleg a tök húsához hasonlóan nagyon egészséges is.

Jól vigyázzunk: ezek a fajták mérgezőek lehetnek!



Amit a zöldségesek, áruházak általában Halloween-tök néven árulnak, az biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. Utóbbiakat étkezési célra még zsengén szedik le, de termésük éretten – ahogy a Halloween-tököt is leszedik – már kemény és ehetetlen. Magyarországon a Halloween-tök dísztípusa terjedt el, ami nem ehető! Az úgynevezett Halloween-tök nagy, narancssárga színű, és alapvetően díszítési célra szánt, nem étkezésire. Többféle ilyen kapható, a 2-3 kg-os fajtáktól a 9-18 kilósakig. Érdemes tudni, hogy különösen a kisméretű, dekoratív fajták sok keserűanyagot tartalmaznak. Ezek a keserű ízű tökök mérgezőek lehetnek, de az ízük jellemzően elég kellemetlen, ami jó esetben elveszi a kedvet az elfogyasztásuktól. Nagyon fontos, hogy ismerjük a Halloween-tökök és a sütőtökök közti különbséget, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara . Míg a sütőtökök finom csemegék, a dísztökök kis mennyiségben is komoly rosszullétet okozhatnak.Amit a zöldségesek, áruházak általában Halloween-tök néven árulnak, az biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. Utóbbiakat étkezési célra még zsengén szedik le, de termésük éretten – ahogy a Halloween-tököt is leszedik – már kemény és ehetetlen. Magyarországon a Halloween-tök dísztípusa terjedt el, ami nem ehető! Az úgynevezett Halloween-tök nagy, narancssárga színű, és alapvetően díszítési célra szánt, nem étkezésire. Többféle ilyen kapható, a 2-3 kg-os fajtáktól a 9-18 kilósakig. Érdemes tudni, hogy különösen a kisméretű, dekoratív fajták sok keserűanyagot tartalmaznak. Ezek a keserű ízű tökök mérgezőek lehetnek, de az ízük jellemzően elég kellemetlen, ami jó esetben elveszi a kedvet az elfogyasztásuktól.

5. Brokkoli

A brokkoli, akárcsak a karfiol, igazi őszi zöldség, nagyon finom ételeket lehet belőle készíteni párolva, sütve vagy éppen levesként tálalva. Egy adagnyi brokkoli 2,3 g rostot, 78,5 mg C-vitamint és 89,4 mikrogramm K-vitamint tartalmaz, emellett van benne az úgynevezett szulforafánból is, ami egy rák elleni küzdelemben használt vegyületet. Különösen prosztata-, végbél- és hólyag-, valamint petefészekrák esetében jutottak kutatók biztató eredményre a brokkolifogyasztást illetően, a betegség leküzdésében betöltött szerepét vizsgálva. Bár elsősorban tömör virágzatát fogyasztjuk, zsenge szárában és egészséges leveleiben is rengeteg jótékony összetevő található. Közismert immunerősítő hatása is, ami a vitaminokban egyre inkább szűkölködő késő őszi, téli hónapokban különösen fontos. Az ízeit kiemelhetjük párolással vagy sütéssel: olívaolajjal, kis sóval és borssal, fokhagymaporral isteni csemege lesz belőle, viszont arra figyeljünk, hogy természetes vitamintartalmát legjobban akkor őrizhetjük meg, ha rövid ideig főzzük.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.