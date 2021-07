Óriási mázlija volt, kifogta a halak királyát: fotón a Tisza-tavi kapitális fogás

Kovács Zoltán hetekig kereste azt a helyet, amelynek végül a kivételes fogást köszönheti.

Volt köztük pár ígéretes is a körei és nánai szakaszon. Este kint voltam pár órát már az egyiken, és röpke két óra alatt adott is három halat. Mivel kevésnek találtam ezt a pár órás tesztet, ezért úgy döntöttem, másnap jobban megnézem a helyeket

– mesélte a süllő becserkészésének történetét a horgász a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. Facebook-oldalán megjelent beszámolójában.

Zoltán elgondolása be is igazolódott, mert a helyeket, amelyeket másnap reggeltől kezdett el pásztázni, mind adott halat, köztük kisebb süllőket is, azonban a cél egy nagyobb egyed elcsípése volt. Az egyik mederakadón látott is négy jó méretű halat, így azonnal előkerült egy feszesebb bot egy nagyobb méretű gumival és offset horoggal. Az első három dobás „üres” volt, de aztán!

Éreztem egy minimális belenyúlást, ezért egészen a csónak aljáig emelgettem volna, ha egy irtózatos rávágással valaki le nem szedi a gumimat. Na, erre a válasz is egy erős bevágás volt, ami után éreztem is, hogy itt komoly az ellenfél. Az erős felszereléssel nem voltam esélytelen olyannyira, hogy pár perc után végre fel is jött a csodás kékfarkú. Csak hogy a szákom kint maradt, ezért egy baráti öleléssel sikerült kivennem a halak királyát

– mesélte Zoltán.

