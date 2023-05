Állati hullák, levágott rókafülek: brutális módon harcoltattak kutyákat egy tolnai tanyán

A brutális állatviadalok helyszínéről összesen 17 meggyötört rókát és három borzot sikerült elvinniük az állatvédőknek, de a horrorfilmbe illő helyszínen – sajnos – több tetemet és rengeteg levágott rókafület is találtak.

Szintet léptek az állatkínzók: a kutyák után már vadállatokat is harcoltatnak kegyetlen küzdelmek során, az illegális összecsapásokért pedig gyakran fizetnek is a résztvevők. A múlt szombaton egy Tolna vármegyei település határában csaptak le a rendőrök: a viadalok helyszínéről összesen 17 meggyötört rókát és három borzot sikerült elvinniük az állatvédőknek, de a horrorfilmbe illő helyszínen – sajnos – több tetemet és rengeteg levágott rókafület is találtak – írta a Blikk.

A rókák között öt egészen kicsi is volt, az állatokat pedig borzasztó körülmények között, ketrecekben és tönkrement fagyasztókban tartották

– mondta el a lapnak egy névtelenséget kérő forrás. Közlése szerint a pénzdíjas állatviadalokon kupákat és serlegeket is osztottak, és fogadásokat is kötöttek. A viadalok időre mentek, az volt a cél, hogy a kutyák minél hamarabb megöljék a rókákat vagy a borzokat.

A Blikknek az állatviadalokat szervező férfi egyik ismerőse úgy fogalmazott, hogy egy régi hagyományt, a korábban legális kotorékversenyt viszi tovább a tanyatulajdonos. A rókákat, borzokat kiépített műkotorékokban helyezik el, majd stopperórával mérik, hogy a beeresztett kutyák mennyi idő alatt ölik meg őket.

A megmentett állatok a Rókales Alapítványhoz kerültek, ami több videót is közzétett, amit a helyszínen készítettek.

Állati hullák, dögszag, levágott rókafülek, mint egy horrorfilm, de ez a valóság volt sajnos

– írták az egyik videóhoz.

Címlapkép: Getty Images