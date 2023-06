Íme, a nyár csodaszerei: ingyen teremnek, mi gazként kitépjük, holott isteni gyógyerővel bírnak

Amit kertünk végében gyomnak látunk, lehet, hogy kincseket érő, ehető vagy iható gyógynövény, amelynek hatóanyagaiért a patikában ezreket adunk ki. Az év leghosszabb napjait éljük, így nyár elején most van csak igazán szezonja a gyógynövénygyűjtésnek! Soroljuk is, miket érdemes keresni, hogy zordabb őszi és téli napokon ne kelljen egyből a patikába rohanni értük.

A hazai gyógynövények iránt óriási a kereslet, az ágazatban jelentős a fejlődési potenciál, Magyarország alapvetően önellátó lehetne gyógynövényekből – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (GYSZT). Megjegyezték, hogy míg 2015-ben csaknem 14 ezer tonna volt a magyar gyógynövény export, addig 2022-ben csak 7000 tonnát ért el, az import pedig ennek közel kétszeresét.

A NAK és a szövetség adatai szerint Magyarországon mintegy 30 ezer hektáron termelnek gyógy- és aromanövényeket. A gyógynövénygyűjtés és -termesztés, elsődleges feldolgozás termelési értéke évente mintegy 15-17 milliárd forint, az elsődleges feldolgozás nettó árbevétele pedig megközelíti a 20-29 milliárd forintot. A gyógy-, aroma- és fűszernövényeket tartalmazó termékek összes piaci forgalma 60-70 milliárd, a teljes szektor becsült nettó kibocsátása pedig 100-120 milliárd forint.

Mind az ipar, mind a lakosság részéről folyamatos a gyógynövények, illetve az alapanyagok iránti igény, így a folyamatos hazai és külföldi kereslet megfelelő hátteret biztosít a termesztés bővítéséhez és a termékfejlesztéshez. Ennek ellenére komoly alapanyaghiány jellemző az ágazatra, a feldolgozó és lepárló üzemek nem tudják kihasználni kapacitásukat

– hangsúlyozták a szakmai szervezetek.

Ha gyógynövényről van szó, hazánk adottságai kifejezetten jónak számítanak

Magyarországon mindegy 120-130 értékes és gyűjthető növényfaj található, ezek közül 70-80 fajt rendszeresen szednek is. A gyűjtés ugyan az elmúlt évtizedekben visszaszorult, de a termelési költségek növekedésével bizonyos fajok –, mint a csalán és a kamilla – esetében újra nő a jelentősége.

Az elemzésben arra is kitérnek, hogy a feldolgozásban már csupán 30-40 százalék származik a vadon termő állományok gyűjtéséből.

A gyógynövénygyűjtés mintegy öt-nyolcezer – elsősorban alacsonyan iskolázott, hátrányosabb régiókban élő – embernek ad munkát. A legnagyobb tömegben gyűjtött fajok és növényi részek: a hársvirág, a csipkebogyó, a cickafarkfű, az aranyvesszőfű, a csalánlevél, a zsurlófű, a kamillavirág, a fehér ürömfű, az orbáncfű, a fehérmályva, a feketebodza, a fagyöngy és a vadgesztenye.

A főbb termesztett gyógynövények pedig a mustár, a mák, a konyhakömény, a koriander, az édeskömény, a csipkebogyó, a szurokfű, a máriatövis, az ánizs, a kapor, a kamilla, a citromfű, a menta, a kakukkfű, a levendula és a borsfű – közölte a NAK és GYSZT.

Hungarikumunk, a kamilla is most virágzik!

Közismert gyógynövényünk a hungarikumnak számító magyar alföldi kamillavirágzat. A más néven orvosi székfüvet évente 200-500 tonna közötti mennyiségben gyűjtik, jellemzően az Alföld területén és a Tiszántúlon. A tavaszi időjárás a vadon termő kamilla szempontjából meghatározó: a száraz, meleg idő jelentősen visszaveti a növény csírázását és gyenge hozamokat eredményez. A gyűjtés, felvásárlás, szárítás komoly szervezettséget igényel a gyűjtők, átvevők részéről, mivel rövid idő alatt hatalmas mennyiségű nyers kamilla virágzat átvételét, feldolgozását kell megoldani – írta az Agrárszektor. Az alföldi gyűjtött kamillavirágzat minősége eltér a termesztett változatétól: erős, zamatos, kellemes illatú és kesernyés ízű, nem esik szét, kevésbé porlik a feldolgozás során és az illóolaját is jobban megtartja. Egyébként a gyógynövények javarésze nem marad itthon, hiszen az elsődleges hazai gyógynövény drog előállítás körülbelül 60%-a exportra megy. A legnagyobb exportpiacaink Németország, Franciaország, Olaszország és Svájc.

Húzós áruk van a bolti gyógynövény-teáknak

Általánosságban, ezt minden háziasszony tudja, a gyógynövényeket, ha teaként fogyasztjuk, érdemesebb szálasan, nem filteres csomagolásban beszerezni. Sokan az adagolástól félve nem szeretik ömlesztve, papírzacskóban megvenni, pedig így jóval olcsóbb jöhetünk ki, és ha utánaszámolunk tényleg ezreket spórolhatunk! Akkor lássuk is, mennyibe kerülnek az online webshopokban most, 2023 nyarán a szezon (amúgy ingyen is) kedvelt, most begyűjthető gyógynövényteái!

Csalán (50 g): 300 Ft- 600 Ft

Közönséges cickafark (50 g): 244 Ft – 514 Ft

Orbáncfű (50 g): 302 Ft - 889 Ft

Menta (50 g): 399 Ft - 780 Ft

Citromfű (50 g): 300 Ft - 1500 Ft

Diólevél (50 g): 270 Ft - 900 Ft

Mezei katáng (50 g): 260 Ft - 840Ft

Bíbor kasvirág (50 g): 850 Ft - 1500 Ft

Mezei kakukkfű (50 g): 390 Ft - 1898 Ft

De minek vennénk, ha le is szedhetnénk!

Hazánkban számos gyógynövény vadon is terem, amelyeket mi sokszor nemes egyszerűséggel gyomnövényként gyomlálunk ki a kertünkben. Pedig a Kárpát-medence fekvése, éghajlata rendkívül kedvező a számukra. Minek vennénk hát gyógynövény-teákat, ha most mi magunk is betárazhatnánk belőlük!

Mielőtt azonban nekiállnánk a felsorolásnak, a szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy minden esetben körültekintően szedjük a növényeket, csak azokat a növényeket gyűjtsük, amiket biztosan felismerünk! Másrészt szálanként szedjük, mert a gyógynövények közé sokféle más gyom is keveredhet, sok esetben összekeverhetőek a hasonló megjelenésű mérgező fajtákkal is, de az sem mindegy, hol keressük a gyógynövényeket!

Mikor álljunk neki a gyűjtésnek?

A gyógynövények aromája napszaktól és a növény életciklusától függően változik. Akkor tudjuk a legjobb minőségű szárított gyógynövényeket elkészíteni, amikor azok illóolaj-tartalma a csúcson van, vagyis amikor a növény csak leveleket hozott, magokat és virágokat még nem termel. (Kivétel persze, ha a gyógynövény virágszirmaira pályázunk.) A nyár folyamán pedig – ha óvatosan vágjuk le- többször is szüretelhetünk a gyógynövényekből.

A nap hője elpárologtatja az illóolajat, ezért a legjobb, ha reggel takarítjuk be a fűszernövényeket, amíg a levelek még tele vannak aromával. Nem szabad túl korán sem leszedni, mert akkor nehezen fognak kiszáradni, ha még harmat borítja a leveleket.

Hogyan szedjük le?

A betakarításhoz érdemes ollót használni, a növényeket pedig a száraknál vágjuk le. Ügyeljünk arra, hogy csak a friss, zsenge részeket szedjük le, az idősebb levelek már nem tartalmaznak ugyanis annyi hatóanyagot. Annak érdekében, hogy ne álljon meg a növény a növekedésben, legfeljebb az egyharmadát lehet egyszerre betakarítani! A legtöbb fűszernövény évelő, de az egynyári fűszernövények (pl. bazsalikom, koriander, kapor) esetében érdemes ősszel az összes friss, egészséges levelet betakarítani, mivel a növény az első faggyal együtt elpusztulnak.

Mennyit gyűjthetünk szabadon?

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására megalkotott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet szerint a gyógynövény (gomba és vadgyümölcs) gyűjtése erdei haszonvétel. Személyenként és naponként legföljebb 2 kilogramm gyűjthető szabadon, a nem védett területen, állami erdőben. Ez a gyűjtött mennyiség kereskedelmi forgalomba nem hozható. Az egyéni szükségletet (2 kg/nap/fő) meghaladó gyógynövény (gomba, vadgyümölcs) gyűjtéséhez a nem védett természeti területen az állami erdőgazdálkodótól előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérni.

2 kiló azonban nem kis mennyiség, ezen kívül tehát még arra kell figyelnünk, hogy ne természetvédelmi területen álljunk neki a szedegetésnek!

Gyűjtés védett természeti területeken

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint védett természeti terület a nemzeti park, tájvédelmi körzet, (fokozottan védett) természetvédelmi terület, a természeti emlék. Védett természeti területnek minősülnek a Natura 2000 térségek is. Védett természeti területen a gyógynövény gyűjtéséhez mindig engedélyt kell kérni, az egyéni szükségletet (2 kg/fő/nap) nem meghaladó mennyiség esetén is! A nemzeti parki igazgatóságok hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, tehát kereskedelmi célú gyűjtésre nem adhatnak ki engedélyt. A kérelmet a területileg illetékes természetvédelmi hatósághoz (Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya) kell előterjeszteni (ügyfélkapun, postai úton vagy személyesen). Helyi jelentőségű védett természeti területen a tevékenységgel érintett település (kerület) jegyzője az illetékes természetvédelmi hatóság.

Az engedélyezési eljárásért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. (A természetvédelmi hatóság csökkentheti/elengedheti ezt a költséget, ha azt a természetes személy kereseti, jövedelmi és vagyoni helyzete miatt nem tudja megfizetni.)

A hatóság a nemzeti parki igazgatóságok adataira támaszkodva dönt az engedély megadásának feltételeiről, avagy az elutasításáról.

A gyűjtésre szóló engedély (határozat) megadásakor a hatóság az érintett területeket és a begyűjteni kívánt mennyiséget egyaránt korlátozhatja.

Az engedély kizárólag az abban tételesen felsorolt fajokra és területekre vonatkozik.

A gyűjtési időszak végén a gyűjtött mennyiségekről adatot kell szolgáltatni a természetvédelmi hatóságnak.

A nyomon követhetőséghez a gyűjtőnek, (felvásárlónak, feldolgozónak) egyaránt érdeke a gyűjtési napló vezetése, naponként feltüntetve a gyűjtők nevét, a gyógynövény mennyiségét, a gyűjtés helyét.

Jó tudni még, hogy az engedély nélkül gyűjtőket helyszíni bírsággal, szabálysértési följelentéssel, legsúlyosabb esetben a bűncselekményt elkövetők följelentésével szankcionálják.

Biztonság és fenntarthatóság

Fontos, hogy a gyűjtött gyógynövények ne szennyezett területről származzanak. Forgalmas útvonalaktól, legalább 500 métert kell tartani. Kerülni kell a gyűjtést a szemétlerakó helyek közelében, a folyamatosan legelőnek használt területeken, valamint a vasúti töltés mentén és az ipari övezetben. A talajok nehézfém-szennyezettsége is kizáró tényező, mert egyes gyógynövényfajok megkötik azokat.

További jó tanácsok a gyűjtéshez

Lopes-Szabó Zsuzsa, a bükki füvesember, vagyis Szabó Gyuri bácsi lánya legelőször is azt tanácsolta a HelloVidéknek, hogy csak akkor gyűjtsünk gyógynövényeket, ha pontosan felismerjük azokat. Megfelelő gyógynövényismeret hiányában azonban inkább kérjük hozzáértő ember segítségét!

Csak azt a részét gyűjtsük, amelyik a drogot adja, amelyikben a hatóanyag van. Ez lehet pl. levél, virág, leveles szár. A gyógynövényeket mindig metszőolló vagy olló, kés segítségével gyűjtsük, hogy megóvjuk a növényt. Ha kézzel tépjük, könnyen kifordulhat a növény gyökerestől.

A friss növény könnyen befülled, ezért a gyűjtéshez ne használjunk műanyag szatyrot, hanem vászontáskát, kosarat, papírtasakot. A virágokat lazán gyűjtsük, tegyük kosarakba, hogy ne barnuljanak meg.

Száraz, meleg időben gyűjtsünk, a vizes, harmatos növény is hamar befülled, rohadni kezd.

A legalkalmasabb napszakok a harmat utáni reggel vagy harmat leszállta előtti alkonyat.

Kizárólag teljesen egészséges növényeket gyűjtsünk, a rovar rágta, foltos, sárguló levelű vagy színét vesztett gyógynövény értéktelen.

Szintén nem jó gyűjteni a gombák mellett növőket. Mivel a gyógynövényeket semmilyen körülmények között nem mossuk meg, nagyon fontos, hogy teljesen tiszta, vegyszermentes területről szedjük őket.

Válogassuk ki a fűszálakat, a mohát és a kúszónövényeket, hogy csak a tiszta gyógynövény maradjon.

A szedett növényeket ne keverjük egymással, ezért célszerű több (lehetőleg papírból készült) zsákot vinni magunkkal.

Szellősen kell elhelyezni őket, nem szabad megtömni a zsákokat, amiket utána hátizsák helyett fonott kosárban szállítsanak.

Hogyan szárítsuk a gyógynövényeket?

A legegyszerűbb szárítási mód, ha lazán összekötjük a növényt, majd felakasztjuk. Árnyékos helyen szárítsuk, ne érje nap (vannak kivételek, ilyen pl. az ökörfarkkóró virága). Össze is lehet vágni a gyógynövényeket fél vagy egy cm-es darabokra és száraz, szellős helyen (padlás) kiteríteni. A szárított gyógynövényeket mindig naptól védett, száraz helyen tároljuk. Tároláshoz használhatunk üvegedényt, papírtasakot vagy fémdobozt is. Címkézzük fel a dobozokat a gyógynövény nevével és a begyűjtés dátumával.

Azok a fűszerek a legjobb minőségűek, amelyek lassan száradnak. A lassan száradó fűszerek azonban könnyen bepenészesednek, ezért fontos, hogy az otthoni páratartalom ne legyen túl magas.

A magas víztartalmú növények (mint például a bazsalikom, metélőhagyma, koriander, petrezselyem és menta) lassan száradnak, összekötegelve és fellógatva pedig könnyen alakulhat ki rothadás. Ezeknél a növényeknél az a legjobb, ha kiterítjük őket az ablakpárkányra, de ügyeljünk arra, hogy száraz, árnyékos és jó légáramlással rendelkező helyet kapjanak. Ha van otthon légkondicionáló, akkor érdemes alacsony fokozatra beállítani, ez meggyorsíthatja a folyamatot. Ha nagyon sietünk, akkor sem érdemes trükközni. Forrás: Modern Farmer

Hogyan tároljuk?

Ha a fűszer elérte a száraz (morzsolható) állagot, akkor készen állnak a tárolásra. A szárított fűszernövényeket és gyógynövényeket tegyük bele egy üvegedénybe és hűvös, sötét helyen tároljuk.

Ezernyi gyógyhatású növénynek van most itt a szezonja

A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács ajánlása szerint ezek azok a gyógynövények, amiket hatóanyagaik szempontjából most, június végén -július elején érdemes begyűjteni:

Kamilla, más néven orvosi székfű: mindenhol előfordul Magyarországon, legnagyobb tömegben az Alföld szikes területein terem. Virágzásával egy időben, május-júniusban több más hasonló küllemű növény virágzik (pipitér, székfű fajok), ezektől egyértelműen megkülönböztethető jellegzetes illata, fonalszerű levele és virágzatának üreges, kúp alakú vacokrésze alapján. Virágzatát akkor kell gyűjteni, amikor csöves virágai már sárgák, a fehér színű sugárvirágai pedig vízszintesen állnak. A virágzatokat rövid szárral, kosárba, papírzsákba gyűjtsük, majd minél hamarabb terítsük ki szárítani, mivel könnyen befülled. Az idegen növényi részeket, hosszú szárakat válogassuk ki a begyűjtött anyagból, majd virágfej-virágfej mellett kiterítve, egy rétegben szárítsuk. Huzatos, árnyékos helyen pár nap alatt megszárad. Tárolásakor, mivel erősen nedvszívó, papírral bélelt dobozban, jól záródó üvegben helyezzük el. A kamillavirág tea gyulladáscsökkentő, görcsoldó, enyhe nyugtató hatású, meghűlés, gyomor- és emésztőszervi problémák, külsőleg sebek, ekcéma, a bőr, nyálkahártya gyulladásai esetén használhatjuk.

más néven orvosi székfű: mindenhol előfordul Magyarországon, legnagyobb tömegben az Alföld szikes területein terem. Virágzásával egy időben, május-júniusban több más hasonló küllemű növény virágzik (pipitér, székfű fajok), ezektől egyértelműen megkülönböztethető jellegzetes illata, fonalszerű levele és virágzatának üreges, kúp alakú vacokrésze alapján. Virágzatát akkor kell gyűjteni, amikor csöves virágai már sárgák, a fehér színű sugárvirágai pedig vízszintesen állnak. A virágzatokat rövid szárral, kosárba, papírzsákba gyűjtsük, majd minél hamarabb terítsük ki szárítani, mivel könnyen befülled. Az idegen növényi részeket, hosszú szárakat válogassuk ki a begyűjtött anyagból, majd virágfej-virágfej mellett kiterítve, egy rétegben szárítsuk. Huzatos, árnyékos helyen pár nap alatt megszárad. Tárolásakor, mivel erősen nedvszívó, papírral bélelt dobozban, jól záródó üvegben helyezzük el. A kamillavirág tea gyulladáscsökkentő, görcsoldó, enyhe nyugtató hatású, meghűlés, gyomor- és emésztőszervi problémák, külsőleg sebek, ekcéma, a bőr, nyálkahártya gyulladásai esetén használhatjuk. A közönséges nyír: hegy- és dombvidékeken sok helyen előfordul hazánkban, de dísznövényként is gyakran ültetik. Kifejlett, egészséges leveleit azok kifejlődése után, júniusban gyűjtik a fa hajtásairól lefosztva. A lehullott, földről összeszedett levelek már nem gyűjthetőek. Szárításakor vékony rétegben terítsük ki a leveleket árnyékos huzatos helyen. Mivel a nyírfa levél lassan és nehezen szárad, fontos naponta kíméletesen átmozgatni az éppen száradó leveleket. A szárítás akkor érhet véget, amikor a levelek már teljesen megszáradtak, könnyen törnek és morzsolhatóak. A nyírfalevél tea a húgyutak bakteriális, gyulladásos megbetegedései során használható, enyhe vízhajtó és gyulladáscsökkentő hatású. A népi gyógyászatban köszvény és reuma kezelésére is használatos.

hegy- és dombvidékeken sok helyen előfordul hazánkban, de dísznövényként is gyakran ültetik. Kifejlett, egészséges leveleit azok kifejlődése után, júniusban gyűjtik a fa hajtásairól lefosztva. A lehullott, földről összeszedett levelek már nem gyűjthetőek. Szárításakor vékony rétegben terítsük ki a leveleket árnyékos huzatos helyen. Mivel a nyírfa levél lassan és nehezen szárad, fontos naponta kíméletesen átmozgatni az éppen száradó leveleket. A szárítás akkor érhet véget, amikor a levelek már teljesen megszáradtak, könnyen törnek és morzsolhatóak. A nyírfalevél tea a húgyutak bakteriális, gyulladásos megbetegedései során használható, enyhe vízhajtó és gyulladáscsökkentő hatású. A népi gyógyászatban köszvény és reuma kezelésére is használatos. A málna és szeder fajok (hamvas- és vad szeder) vadon erdőszéleken, vágásokban, árokpartokon fordulnak elő, de sok kertbe finom és egészséges gyümölcséért ültetik. A málna jellemzően bükkösökben, a szeder ártéri erdőkben található meg. Gyümölcsük mellett a vadon előforduló és termesztett növények levele is gyűjthető, utóbbi akkor, ha vegyszermentes, biotermesztésből származik. A kifejlett, egészséges, rágástól, kártételtől mentes, ép és tiszta leveleket gyűjtsük, ennek időszaka májustól egészen szeptemberig eltart. Szárításhoz árnyékos helyen, vékony rétegben terítsük ki, időnként forgassuk át teljes száradásig. A málna- és szederlevél cserzőanyag-tartalmánál fogva összehúzó, gyulladáscsökkentő, antioxidáns hatású. Teájuk élénkítő, frissítő hatású, valódi tea pótlására használható. Belsőleg hasmenés, idült vastagbél-gyulladás kezelésére, külsőleg fekélyes sebek, gyulladt bőr, ínygyulladás kezelésére alkalmazzuk.

(hamvas- és vad szeder) vadon erdőszéleken, vágásokban, árokpartokon fordulnak elő, de sok kertbe finom és egészséges gyümölcséért ültetik. A málna jellemzően bükkösökben, a szeder ártéri erdőkben található meg. Gyümölcsük mellett a vadon előforduló és termesztett növények levele is gyűjthető, utóbbi akkor, ha vegyszermentes, biotermesztésből származik. A kifejlett, egészséges, rágástól, kártételtől mentes, ép és tiszta leveleket gyűjtsük, ennek időszaka májustól egészen szeptemberig eltart. Szárításhoz árnyékos helyen, vékony rétegben terítsük ki, időnként forgassuk át teljes száradásig. A málna- és szederlevél cserzőanyag-tartalmánál fogva összehúzó, gyulladáscsökkentő, antioxidáns hatású. Teájuk élénkítő, frissítő hatású, valódi tea pótlására használható. Belsőleg hasmenés, idült vastagbél-gyulladás kezelésére, külsőleg fekélyes sebek, gyulladt bőr, ínygyulladás kezelésére alkalmazzuk. A kakukkfűből is többféle faj is előfordul hazánkban, így a magas-, közönséges, hegyi-, korai- és keskenylevelű kakukkfű is. Ezek élőhelye igen változatos, sok helyen megtaláljuk őket, így homokpusztákon, száraz gyepeken, hegyi réteken, kaszálókon, tisztásokon is. Virágzásuk akár áprilistól egészen augusztusig eltarthat. Gyűjtésükkor a kakukkfű virágzó, föld feletti hajtásait vágjuk le, kihagyva a vastagabb, fásodó részeket. Szárítása árnyékban, vékony rétegben kiterítve történhet, száradás után morzsoljuk le a leveleket és tisztítsuk meg a szárrészektől. Köhögéscsillapító, köptető, fertőtlenítő hatása révén teáját légúti, hurutos megbetegedések kezelésére fogyasszuk.

Felsorolni is nehéz, de hozunk még pár, sokak számára ismerős, és könnyen felismerhető gyógyhatású növényt, ami szintén ebben az időszakban gyűjthető. Érdemes ezekre is rákeresni:

Csalán

Citromfű

Közönséges orbáncfű

Pásztortáska

Frissen szedett növényből is készíthetünk teát

Ha friss növényből, pl. levélből készítünk teát, akkor kb. 2 csapott evőkanálnyi összevágott teafüvet forrázzunk le kb. 2,5-3 dl vízzel, majd lefedve hagyjuk állni 3-5 percig, és ezután szűrjük le. A friss növényeket nem kell annyi ideig áztatni, mint a szárított teafüveket.

Íme, a titok egy TikTok videón a teakészítés tudománya:

Címlapkép: Getty Images