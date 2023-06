Filléres titok kánikulára: dédanyáink még tudták, leégésre és más bőrbajokra nincs is jobb orvosság

Dédanyáink virágoskertje nemcsak szépséggel, hanem hasznos, gyógyító virágokkal is tele volt. Nem hiányozhatott például az élénk sárga, egész nyáron pompázó körömvirág sem, ami az egyik legigénytelenebb, de az egyik leghasznosabb gyógynövényünk. De tudtátok, hogy a körömvirágból nemcsak remek kenőcs, hanem még leégés elleni olaj is készíthető? Mindjárt hozzuk a receptet!

Ezt az élénksárga virágú növényt vidéken nem kell bemutatni, ahová egyszer elültetik, onnantól fogva, mint az árvácska magról szaporodik. Évről-évre elődugja fejét. Ha jól érzi magát a kertedben, annak csak örülni lehet, hiszen az orvosi körömvirág, más néven kenyérbélvirág vagy gyűrűvirág (Calendula officinalis) az egyik legsokoldalúbb gyógynövényünk. A középkorban gyógyító csodanövénynek tartották számon, amely télen-nyáron, kívül-belül szolgálhatja egészségünket. Magyarországon az egyik legismertebb dísznövény, Dél és Kelet-Európában őshonos. Egynyári, kifejlett magassága 30-70 cm is lehet, levélzetét lándzsa alakú, szórt állású levelek alkotják.

Drogja élénksárga virágzata, amelyet leforrázva bensőleg élénkítő és görcsoldó teaként alkalmazza a fitoterápia, valamint asztma, köhögés, álmatlanság, szívdobogás és szorongásos állapot kezelésére is ajánlja. Külsőleg a körömvirágból készült kenőcsöt, krémet pedig szinte minden bőrbajra bevethetjük. A bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi „híres körömvirág kenőcsét” is bőrbajokra, visszérre, ekcémára és még aranyérre is készítette, ajánlotta. A narancssárga virágzatból olajos kivonással kinyert bőséges flavonoidoknak és szaponinoknak köszönhetően kiváló hámosító, sebgyógyító, hegesítő hatású.

Calendula officinalis, azaz körömvirág

Mi magunk is nevelhetünk körömvirágot!

A körömvirág előnye, hogy még kert sem kell hozzá, egy cserépben akár az ablakban is nevelhetjük. Pár száz forintból magról is szaporíthatjuk. A körömvirág ráadásul a tápanyagban szegény talajt kedveli, ezért nem szabad trágyázni az ültetés előtt. Napos, világos és félárnyékos helyen is nevelhetjük. Jó szárazságtűrő képességgel rendelkezik. Az elvirágzott virágok eltávolításával, további virágzásra ösztönözhetjük, bokrosabbra nevelhetjük, ha néha visszacsípjük. Ha vetőmagot akar fogni belőle, akkor hagyjunk meg pár elszáradt virágfejet és hagyjuk, hogy beérleljenek a magvai.

Palánta formájában is megvásárolható, főleg piacokon, de néhol kertészetekben is. Dézsában és erkélyládában is nevelhető, így a városi kertészeknek sem kell lemondani sem szépségéről, sem a virágok begyűjtéséről.

A körömvirág fontos biokerti növény is

A körömvirág a kertben is csak segít minket, hiszen elűzi a tetveket, ezért alkalmazása javasolt a növénytársításban. Érdemes a zöldségeskertbe 1-1 sor körömvirágot ültetni, mert megvédi a kártevőktől haszonnövényeinket. Fonálféregűző hatásai is ismert. Főzete csigaölő.

Hogyan szedjük le?

Legegyszerűbb, ha két ujjunkkal ollót képezve a virágfej alá nyúlunk, és fölfelé irányuló mozdulattal „lehúzzuk”, leszakítjuk a virágfejet. Gyűjthetjük és száríthatjuk a virágfejeket is, ám még értékesebbek a sugárvirágok (szirmok). A körömvirág remekül szárítható is, így télire is bespájzolhatunk belőle. Hogy hogyan? - erről a HelloVidék nemrég itt cikkezett!

Körömvirágvirág, a jolly joker

A virágokból készíthetünk teát, de étkezési célokra is felhasználhatjuk. A teljes virág íze elég kesernyés, a szirmok azonban kellemes ízűek. A körömvirág szirmaival (és leveleivel) ízesíthetünk és színesíthetünk például salátákat. Vagy rászórhatjuk ételeinkre, például krémlevesekre, burgonyapürére, rizshez is keverhetjük, krémsajtot, vajat, omlettet és sós süteményeket is feldobhatunk vele. A szirmokkal desszerteket, süteményeket, joghurtot vagy tejes ételeket is ízesíthetünk és színezhetünk.

Így készítsünk csodakenőcsöt!

A körömvirágkrémet szinte minden bőrbajra használhatjuk, hisz kiváló hámosító, sebgyógyító hatású. A napégés okozta bőrpír mellett nehezen gyógyuló sebekre, műtéti hegekre, fekélyre, valamint ekcéma, rosacea és csípések esetén is bevált gyógynövény.

Hogyan készült Gyuri bácsi csodakenőcse?

Ahogy Gyuri Bácsi lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa mesélte, az eredeti recept Maria Treben könyvében szerepelt, édesapja egészítette ki saját tudása szerint. A család apraja-nagyja tartott a hűtőben pár tégellyel, mert mindenféle sebre, kiütésre, csípésre, visszérre és égési sebre ezt használták.

Apám még disznózsírban főzte-áztatta a gyógynövényeket, amely ugyan remek alapanyag, ha otthoni felhasználásra készítünk kozmetikumot, azonban nagyobb mennyiségben szállítani és eltartani már problémás, ezért a disznózsírt kézműves, hidegen sajtolt extra szűz olívaolajra cseréltük. Az olívaolaj jobban eltartható, melegben sem avasodik, de éppolyan jó gyógyhatása van, mint a zsírnak

- nyilatkozza a termékfejlesztésben is jeleskedő Zsuzsa az új Körömvirág kenőcs bevezetése kapcsán.

Azonban nem csak ennyi a változás. Zsuzsa az eredeti receptúrát kibővítve, a körömvirág és a közönséges cickafark mellé az aranyvessző és a diólevél kivonatát is hozzáadta, hogy még sokoldalúbban felhasználható legyen az egész család számára.

Ez a négy gyógynövény így együtt verhetetlen a nehezen gyógyuló sebek, műtéti hegek, fekély, égések és fagyások kezelésére, valamint ekcéma, visszér, vénagyulladás, rosacea, aranyér esetén.

Nyáron a napégés okozta bőrpírt a hámosító, gyulladáscsökkentő hatású körömvirág krémmel akár már néhány használat után is megnyugtathatjuk. Mivel kizárólag természetes alapanyagokat választottunk, így kisgyerekek és érzékeny bőrűek számára is biztonságos a használata. Meleg szívvel ajánlom mindenkinek, akinek a fentiekben leírt problémája van

- adja tudtunkra a kozmetikai termékek fejlesztésében is jártas ügyvezető.

Mire jó a körömvirág macerátum, és hogy csináld?

