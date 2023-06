Gyomorforgató aljasság: a sárlavina után ez történt az egyik recski károsulttal

Megjelentek Recsken a hiénák: egyesek a lakhatatlanná vált, életveszélyes otthonomból ellopják, ami még ottmaradt. Az újabb sárlavina után kifosztották az egyik recski károsultat. Miközben a szerencsétlen lakók egy tornateremben laknak.

Nemrég a Hellovidék is hírt adott róla, hogy az újabb esőzés miatt ismét sártengerré változott Recsken a bánya alatti utca: vízesésszerűen ömlött megint a bánya hordaléka. A most pénteki vihar és a szombati eső a szomszédos bányából hordta a sarat az egyik utcába és az udvarokba. A lakók egy része a korábbi sárlavina után saját felelősségre visszaköltözött, de sokan most már nem akartak visszamenni a házukba.

A Blikknek most Kovács József nyilatkozott, aki a falu tornatermének öltözőjében lakik a családjával. Ottmaradt állatait ment etetni a lezárt utcába, amikor észrevette, nyitva van az ajtó, kifeszítették a zárat, kifosztották a lakását.

Gyomorforgató, hogy egyesek ezt a helyzetet is kihasználják, hogy a lakhatatlanná vált, életveszélyes otthonomból elviszik, amim még ottmaradt. Hétéves, kitűnő tanuló kisfiammal lettem hajléktalan, s más hibájából egy szociális bérlakást kell elfogadnom a saját házam helyett, amit a szüleim a két kezükkel építettek fel. Feljelentést tettem a rendőrségen a lopás miatt, de kétlem, hogy megtalálnák a tettest, aki még azt is megnehezítette a betöréssel, hogy kényszerből, máshol kezdjünk új életet. A rendőrök már semmit nem őriznek, elvitték a háztartási gépeimet, muszáj visszamennem, mert ha nem ülök rá a holmijaimra, azokat is elviszik.

- közölte a károsult.

A bányacég, az Andezit-Bau Kft. egyébként Nagy István, valamint a fideszes Kósa Lajos barátjaként elhíresült Fiák István tulajdona. A kft. a helyiek elmondása szerint 100 ezer forintos gyorssegélyt osztott ki családonként a június eleji káresemény után.

