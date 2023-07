Hagyd a drága bolti szúnyogriasztót, füstölőt: ingyen elkészítheted ezt a házi csodaszert

Július elején számtalan gyógynövény fillérekért beszerezhető. Ha nincs is épp saját kertünkben, kertészeti árudákban vásárolhatunk cserépben, amit aztán „szüret” után ki is ültethetünk a szabadba. Tudtad, hogy a szárított gyógynövényekből nem csak teát, hanem füstölőket is készíthetünk? Nyári estéken például remek szúnyogűző lehet, nem kell feltétlenül csak jógázáshoz vagy illatosításhoz használnunk! De ha nem akarsz füstölni, dekorációnak vagy ajándéknak is tökéletes.

Kétségtelen, bár statisztikai adatokkal nem tudjuk alátámasztani, egyre nagyobb divat hazánkban is a füstölő mindennapos használata. Nyári estéken például remek szúnyogűző lehet, nem kell feltétlenül csak jógázáshoz vagy illatosításhoz használnunk! Ősidők óta a vallási kultuszok kihagyhatatan eleme a füstölés, hagyományosan rituális tisztításhoz használják, legyen szó akár helyiségekről, kristályokról vagy egyéb tárgyakról. A füstölőket gyakorta bevetik aromaterápiához, meditációhoz, a méhészetben, egyszerű dekorációként vagy szúnyogriasztóként is.

A smudge stick eredete Amerikába, egészen pontosan az indián kultúrába nyúlik vissza. A smudging szertartás keretében szent gyógynövényeket égettek, amelyek áldást vagy akár szellemi megtisztulást is hozhattak. A gyógynövényekkel történő füstöléssel azonban nemcsak más kultúrákban találkozhatunk, a magyar népi gyógyításban is régóta használják. A füvesember vagy javasasszony vagy körbefüstölte a beteget vagy a füst belélegzésével gyógyítottak. Sok kultúrában ma is hisznek abban, hogy a füstölő kötegek használata segíthet elűzni a negatív energiákat, javítani a hangulatot, tisztítani a levegőt, mások egyéb spirituális célokra is bevetik. Ha már füstölés, jegyezzük meg, régi időkben a mészégetők a martilapu levelét is összetekerték, kiszárították, és szivarként elszívták, a tüdőben lerakódó mészporokat felszabadítandó.

A füstölők alakja egészen különböző lehet; tartón, állványon nyugvó, vagy csészealakú, láncokon függő. A katolikus egyházban használt füstölő, amiből a tömjén árad, háromágú láncon lógó díszesen kiképzett lyukacsos edény. De füstölő lehet pálcika is, ami többnyire aromatikus biotikus anyagot bocsát ki, meggyújtva illatanyagokat juttat a levegőbe. A füstölők alapanyaga általában aromatikus növényi részek, melyekhez esetleg illóolajat adnak.

A füstölőknek két formáját különböztetjük meg: a közvetlenül égőt és a közvetetten égőt. A nem közvetlenül égő saját maga nem képes égni, független hőforrásra van szüksége. A közvetlenül égő formájában a lánggal felhevített füstölőrúd vége parázslik, és a parázs lassan végighalad a hosszán. Ilyenkor lehet érezni a füstös illatot. A direkt égő változat vagy egy bambusz rúd köré kent kenőcs, vagy egy kúp köré befújt anyag. A füstölők alakja a mögötte rejtőző kultúra függvénye. Formájára hatással van a fejlődő technológia valamint az egyre elterjedtebb használat is

Igazi különlegességek a valódi gyógynövényes füstölők

A jó minőségű füstölők jellemzően természetes összetevőkből készülnek, mint például gyógynövények, fűszerek és gyanták, amelyeket összetekerve és meggyújtva füstölő hatást keltenek. Egyre nagyobb divat a gyógynövényes „füstölő köteg” is, amely tisztán szárított gyógynövényekből készül. Az egyik tradicionális gyógynövény, amit kifejezetten erre használnak, az a fehér zsálya. Viszont, ha online webshopokban keresgélünk, elég borsos árat fizethetünk egy-egy ilyen illatos gyógynövényes kötegért:

Fehér zsálya füstölő köteg: 3 990 Ft

Álom fehér zsálya köteg (Dream White Sage ) 2990Ft

A fehér zsálya csak egy gyógynövény, ami használható a füstölőhöz, ilyen még például: a rozmaring, a levendula, a szurokfű, a menta, a majoranna, a cickafark, a szalmagyopár, az izsóp, és a kakukkfű is.

A füstölőhöz sokféle növény közül válogathatunk. Igen kedveltek az aromatikus (illóolajat tartalmazó) gyógynövények, de választhatunk egyéb, számunkra kedves vagy dekoratív gyógynövényt is.

Néhány a gyakrabban használt gyógynövények közül:

• Levendula (Lavandula officinalis)

• Ánizsizsóp (Agastache foeniculum)

• Kerti izsóp (Hyssopus officinalis)

• Körömvirág (Calendula officinalis)

• Ökörfarkkóró (Verbascum densiforum, V. phlomoides)

• Zsálya (Salvia officinalis)

• Cickafark (Achillea millefolium)

• Rozmaring (Rosmarinus officinalis)

• Kakukkfű (Thymus vulgaris)

• Fekete üröm (Artemisia vulgaris)

Készülhet akár többféle, különböző gyógynövényekből összeállított füstölő is, de teljesen egyformákból is, ez is csak rajtad múlik.

Hogyan és miből készítsd el saját gyógynövény füstölődet?

Ha valóban füstölésre és meditációra szeretnéd használni, szánj időt a gyógynövények megismerésére, az egyes gyógynövényekhez fűződő viszonyod feltárására, és ennek megfelelően válaszd ki a számodra megfelelő növényeket.

Elkészítése annyira egyszerű, hogy akár a gyerekeket is bevonhatjuk a készítés folyamatába. Biztosan élvezni fogják a növények válogatását és a kis csokrok összeállítását, mindössze talán a kötözésben szorulnak majd némi segítségre.

A növényeket kb. 10-20 cm hosszúságban kötegekbe kell kötni, natúr zsineggel, jó erősen, olyan 2-3 cm vastagságban.

Dolgozhatunk friss növényekkel is, én a köteg közepére fonnyasztott, kicsit már szárított növényeket tettem, a szélére pedig frisseket.

Fontos, hogy alaposan kiszárítsuk, jól szellőző, száraz helyen.

Meggyújtásnál mindig tegyünk alá valami tűzálló edényt, és természetesen ne hagyjuk a füstölőt felügyelet nélkül.

Így készíts füstölőt!

Hogyan használjuk a füstölőrudat?

Ha füstölni szeretnél, a kiszáradt gyógynövényes füstölőt meggyújthatod gyufával vagy öngyújtóval, majd a lángokat óvatosan fújd el, hogy csak parázslás maradjon vissza. Helyezd tűzálló, hőálló tálcára vagy egyéb tárolóba.

A meggyújtott füstölőrudat soha ne hagyd felügyelet nélkül, és tedd távolabb gyúlékony anyagoktól.

A füstölés befejeztével gondosan fojtsd el a levegőt az égés megszüntetéséhez (például erősen nyomd egy éghetetlen felületre, akár többször is). Ha vízzel oltod el, legközelebb nehezebb lesz meggyújtani, hacsak nem hagyod ismét hosszú ideig száradni.

Ha szép színes virágokkal készült, nagyon kedves és dekoratív ajándék válhat belőle, vagy használhatjuk lakásunk díszítésére is. Például konyhában, előszobában vagy folyosón (közlekedő részen) biztosan jól mutat akkor is, ha a lakás stílusához egyébként kevésbé illik.

Még egy hasznos videó, ami segít:

