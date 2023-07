Így spórolhatsz az élelmiszeren, ha gluténérzékeny vagy: rengeteg magyar nem is tudja ezt

A gluténérzékenyek száma világszerte többszörösére növekedett az utóbbi 30 évben. Becslések szerint a magyar lakosság 7-12 százaléka szenvedhet gluténintoleranciában. Ennek következtében egyre többen kényszerülnek gluténmentes diéta követésére, mely anyagilag igen megterhelő lehet. A gluténmentes élelmiszerek sokszor 2-3-szoros árfekvésűek, mint a nem mentes társaik, azonban OTP Egészségpénztári tagsággal ezek az anyagi terhek csökkenthetők.

A cöliákia (lisztérzékenység) egy autoimmun betegség, amely során a szervezet a gluténre antitestek termelődésével reagál, károsodnak a vékonybél bélbolyhai és felszívódási zavar alakul ki. Mivel a betegség a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható, kezelési módja kizárólag az élethosszig tartó gluténmentes diéta, mely szigorú betartásával a bélbolyhok regenerálódnak és ezzel a betegség tünetei is megszűnnek. A KSH 2021-es kutatása alapján a magyarországi 15 éves és annál idősebb lakosság 1,8 százaléka követett gluténmentes diétát 2019-ben, köztük arányaiban a legtöbben a 30–44 évesek voltak.

A diéta betartása jelentős többletköltségekkel járhat. A gluténmentes kekszek, tészták, lisztek, pékáruk olykor kétszer-háromszor annyiba kerülnek, mint a nem mentes termékek. Az utóbbi években egyre megszaporodtak a boltok polcain a laktóz-, glutén-, és cukormentes termékek, valamint a különböző diétákba illeszthető élelmiszerek. Amikor már éppen elkezdtek közelíteni a mentes és "nem mentes" termékek árai egymáshoz, akkor a koronavírus világjárvány, majd az ukrajnai háború és a gazdasági krízis ismét visszavetette a kedvező folyamatokat.

A fenti példákon keresztül is jól látható, hogy a gluténmentes diéta betartása komoly anyagi terhet róhat a betegekre, így az állam különböző kedvezményekkel segíti az érintetteket. A cöliákia is szerepel azon betegségek listáján, ami súlyos fogyatékosságnak minősül, ezért az önálló keresettel rendelkezők havonta a minimálbér 5 százalékának megfelelő adókedvezmény igénybevételére jogosultak. Azon szülőknek, akik gyermeke érintett, emelt összegű családi pótlék vehető igénybe, valamint további kedvezményeket is kaphatnak: pl. közgyógyellátás, ingyenes tankönyv ellátás, gyermekétkeztetési kedvezmény, utazási kedvezmény.

Kevesen tudják azonban, hogy egyes gluténmentes élelmiszerek megvásárolhatók egészségpénztári számláról is. Így az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OÉTI) által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek elszámolhatók az OTP Egészségpénztári számla terhére, melynek köszönhetően a gluténérzékenyeknek több forrásuk lehet bizonyos gluténmentes termékekre is, az éves maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítésnek köszönhetően, amit a befizetések után kaphatnak.

Ezen élelmiszereket mindenképp megvásárolják az érintettek, azonban pénztártagként vissza is kaphatnak az elköltött összegekből. Annyi a kikötés azonban, hogy a megvásárolt termék számláján szerepelnie kell a gluténmentes jelzőnek vagy az OÉTI számnak, és a termék pontos megnevezésének is.

A 150 ezer forintos adó-visszatérítés keret még jobban kihasználható, hogyha a családban több a gluténérzékeny, ugyanis megjelölhetjük őket kedvezményezettként és így az ő kiadásaikat is elszámolhatjuk.

Az OTP Egészségpénztár tagjai 2023 első negyedévében több mint 9,5 millió Ft értékben vásároltak gluténmentes élelmiszert egészségpénztári számlájukról.

Fontosnak tartjuk, hogy az OTP Egészségpénztári egyenlegből fizethető termékek és szolgáltatások körébe tartoznak a gluténmentes élelmiszerek is, hiszen ezen termékek beszerzése jelentősen megterheli egy család havi költségvetését. Reméljük, hogy ezzel segíthetjük mindazokat, akik élethossziglan kénytelenek ezen termékeket fogyasztani és minél több érintett válláról vehetjük le az anyagi terhet a jövőben is

- mondta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

