Nincs itt semmi keresnivaló: a bányahatóság nem vizsgálja a recski sárlavina körülményeit

Nem vizsgálja a bányák felügyeletét is ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a recski sárlavina körülményeit. De a vizsgálatokhoz hasonlóan különös fordulatokat vesz a sérült lakóházak ügye is – derül ki abból, amit a károsultak ügyvédje, dr. Magyar György mondott el a Népszavának.

A Népszava mai cikkéből kiderül, hogy egyre zavarosabb az utóélete annak a júniusi katasztrófának, amelyben a heves esőzések miatt sárlavina zúdult Recskre a település feletti hegyről, és több házból ki kellett költözniük a lakóknak - de erről korábban a HelloVidék itt írt. Pedig sokan szeretnének tisztán látni, már csak azért is: tartja magát a térségben a vélekedés, hogy a település feletti NER-közeli bánya felelős lehet a történtekért. Ugyanakkor ma már az sem egyértelmű, hogy ezt vizsgálja-e a bányák felügyeletét is ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

Mint ismeretese, június nyolcadikán a hatalmas esőzések miatt iszap öntötte el Recsken a Hunyadi sor húsz lakóházát. A katasztrófavédelem az eset után 50-60 ember kiköltöztetését rendelte el. A helyiek azt mondták, hogy az iszap a kőbányának a területéről ömlött le.

Magyar György, a jelenleg tíz károsult családot képviselő ügyvédi iroda vezetője ugyanakkor arról tájékoztatta a Népszavát: hogy a hatóság a kérdésükre azt válaszolta, hogy a bányahatóság nem indított eljárást a Recsken történt eset kivizsgálására, mivel álláspontjuk szerint ez nem volt üzemzavar.

De honnan tudják, hogy nem volt üzemzavar, ha nem is vizsgálódnak ez ügyben?

– értetlenkedett Magyar György, aki azt is furcsállja, hogy a hatóság miért mondott mást a sajtó megkeresésére, mint nekik. Az állami szerv ugyanis korábban azt írta a 24.hu-nak, hogy a „recski eset feltárására az országos bányakapitány azonnali vizsgálatot rendelt el.” Azt is hozzátették, hogy a bányavállalkozó összefoglaló jelentést küldött a bányafelügyeletnek. Ehhez képest Magyar Györgyék a bányavállalkozótól azt a tájékoztatást kapták, hogy saját vizsgálatot folytatnak le, amelynek lezárására még várni kell úgy 15 napot. Azóta kétszer 15 nap is eltelt, de a vizsgálat eredményéről semmit nem tudni.

A vizsgálatokhoz hasonlóan különös fordulatokat vesz a sérült lakóházak ügye

A település polgármestere a Népszavának korábban többször azt mondta, hogy egyetlen érintett épület sem vált lakhatatlanná. A Belügyminisztérium viszont az jelentette be, hogy a település Hunyadi utcájában 21 ingatlant elöntött a hegyoldalból lezúduló sár, a házak lakhatatlanná váltak. Az Energiaügyi Minisztérium pedig arról írt július 12.-én, hogy több mint húsz ingatlan lakhatatlanná vált. Ezzel szemben a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság most azt a tájékoztatás adta:

A július 12-i elvégzett állapotfelmérés megállapította, hogy az érintett 23 lakóházból 10 ingatlanban keletkeztek a rendkívüli időjárással összefüggésben károk, de egyik lakóház sem vált lakhatatlanná. A víz és sár miatt 17 ingatlanból 48 ember hagyta el az otthonát. A felmérés időpontjában 2 épületbe 7 ember nem költözött vissza.

A kormány még korábban 500 millió forintot különített el „a Recsken károsodott lakóingatlanok helyzetének rendezése érdekében.” Ezt az összeget a 16 milliárdos ingatlanvagyonnal felruházott állami lakásügynökség, az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft. használhatja fel.

Közben újabb iszapömléstől tartanak a helyiek

Biztos információ nincs, de a Népszava cikke szerint a kérdéses terület szanálásra készülnek, ugyani újabb iszapömlésekre lehet majd számítani. Ahogy írják, a lehetséges alternatívák között szerepel, hogy a településen belül más ingatlanokat vásároljanak vagy béreljenek az érintetteknek a lebontott házuk helyett. A másik lehetséges út az, hogy a lakásalap által megkapott – volt devizahiteles – ingatlanokból ajánlanak fel nekik egyet a vármegye vagy akár az ország más településén. A Népszavához eljutott információk szerint a reformátusok és máltaiak közös szervezete a Kósa Lajos fideszes honatya közeli barátjaként ismert bányatulajdonost is be akarja vonni a rendezésbe, de ebben egyelőre nem járt sikerrel. Ahogy írták, az is kérdéses, hogy a kártérítési pert indító családok miként részesülhetnek az állami rendezésből. Könnyen lehet, hogy őket kizárják a segítségből.

Címlapkép: Getty Images

