Felejtsd el a cukrot: ezek a legegészségesebb helyettesítők

Kevesen vagyunk, akik képesek lennénk cukor nélkül elképzelni az életünket. Az igazság azonban az, hogy olykor hajlamosak vagyunk a kelleténél is valamennyivel több cukrot enni, mint amennyit kellene. Az Amerikai Szív Szövetség (AHA/American Heart Association) ajánlásai szerint a nők naponta legfeljebb 6 teáskanálnyi cukrot fogyaszthatnának élelmiszerekben és italokban, míg a férfiak esetében a megengedett határ napi 9 teáskanál. Természetesen joggal merül fel a kérdés, hogy akkor mi lenne a jó megoldás ahhoz, hogy némiképp egészségesebben táplálkozzunk úgy, hogy közben élvezzük is azt, amit fogyasztunk. Megnéztük melyek azok a cukorhelyettesítők, amelyek segítenek csökkenteni a cukorbevitelünket.

Az édesszájú emberek szempontjából a legjobb, amit tehetünk, ha valamennyivel megpróbáljuk mérsékelni az édesített ételek fogyasztását. Kim Shapira dietetikus és táplálkozási terapeuta szerint a cukor fogyasztása egyeseknél gyulladást és függőséget is kiválthat, ennek ellenére étrendünk része, de meg kell találni a mértékletességet. A szakember a Realsimple honlapján arra hívja fel a figyelmet, hogy ne arra összpontosítsunk, hogy hogyan zárjuk ki életünkből a cukrot, hanem inkább arra, hogy nézzük meg mit eszünk.

A születésnapi torta mindig remek ötlet, a probléma inkább az, ha ez a fajta nyalánkság mindennapok részévé válik már. Éppen ezért több gyümölcsöt, zöldséget, rostot és fermentált élelmiszereket fogyasszunk.

Jó ötlet lehet még, ha sütésnél cukor helyett a pürésítés. A cukor egy részét kicserélhetjük alma sóra, vagy banánpürére is. Így a desszertünk tápértéke extra ízt kaphat. Érdemes egy csésze pürésített gyümölcsöt használni minden csésze cukorhoz, amelyet lecserélünk, ugyanakkor a folyadék mennyiségét is érdemes csökkenteni, mivel a gyümölcs az édesség mellett nedvességet is ad.

Ugyancsak jó választás lehet még a természetes édesítőszerek használata, valamint a juharszirup, és a méz is. Ezek a hozzávalók kevésbé feldolgozottokat mint a cukor és nyomokban tartalmaznak ásványi anyagokat, vitaminokat és antioxidánsokat, hívta fel a figyelmet a szakértő. Mint mondja, a glikémiás indexük (GI) ezeknek jóval alacsonyabb a cukorhoz képest, és nem okoznak magas vércukorszint emelkedést sem.

Az igazsághoz természetesen az is hozzátartozik, hogy ezek az egészségesebb alternatívák sokkalta kalóriadúsabbak lehetnek, mint a cukor. Egy evőkanál méz 63 kalória, egy evőkanál juharszirup 52 kalóriát tartalmaz. Ez a cukor esetében 43 kalória csak.

Összességében mindegyiknek egyedi íze van, ami képes növelni az ételek, italok ízét különböző módon. Éppen ezért javallott mértékkel fogyasztani őket

- tette hozzá Saphira.

Az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett a cukor világpiaci ára. Aggodalomra ad okot, hogy a klímaváltozás is növeli a cukor árát, nem bírják a növények az új időjárási körülményeket. Cukorból ráadásul kevesebb termett, mint korábban, miközben a világnak többre lesz szüksége. Emiatt még nagyobb lett az igény a brazil árura, ott azonban a kikötők áteresztőképessége a szűk keresztmetszet.

Jó hír azonban, hogy Ukrajnában 2024-ben növelhetik a cukorrépa termőterületét és ha az időjárás is jó lesz, akkor a 24/25-ös export akár 50 százalékkal is megugorhat. Mint, ahogy arról a Portfolio nemrég beszámolt Ukrajna a szovjet érában ötmillió tonna répacukrot termelt, de azóta az exportproblémák és a nádból készült cukorral való verseny miatt alig több mint egymillió tonnára csökkentette a termelést.

