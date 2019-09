Túrbózd fel magad az őszre: mutatjuk a szezon vitaminbombáit!

Ajánlott ősszel jobban odafigyelni a vitaminbevitelre, épp ezért ha nassolni támad kedvünk, a chips és csokoládé helyett próbáljunk inkább egészséges alternatívát találni: a szőlő, az alma és a dió vitathatatlanul az őszi idény sztárjai. A szőlőnek rendkívül magas az antioxidáns tartalma, és olyan ásványi anyagok találhatók benne, mint a kálium vagy a szelén - írja közleményében a Spirit Hotel Thermal Spa.

Az almának nagy a C, A, és B-vitamin tartalma. Sok benne a folsav, a kalcium, a magnézium és a kálium. A benne lévő pektin és gyümölcssav pedig jó hatással van az emésztésre és a májra, illetve jó méregtelenítő is. A dió A- és E-vitaminban gazdag, többféle B-vitamin és telítetlen zsírsavak találhatóak benne, melyeknek kedvező hatásuk van a szívre és az agyműködésre.

Ez az évszak különösen alkalmas arra, hogy új alapanyagokat és felhasználási módokat próbáljunk ki. Vegyünk például gyökérzöldségeket, hiszen ezek nagyszerűek a krumpli és más bejáratott köretek kiváltására. A cékla méregtelenítő és zsírégető hatású, valamint antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal van tele, sok vasat, kalciumot és magnéziumot tartalmaz. Sokféleképpen felhasználható, bár legtöbben csak savanyúságként ismerik. Jóízű adaléka lehet salátáknak, de akár chipsként is ehetjük.

A zellernek magas a kalcium, foszfor, vas, magnézium, és kálium tartalma. Krémlevesként, és sütőben sütve is nagyon finom. A csicsóka szintén jól áll vitaminokban: káliumban, foszforban, cinkben, valamint C- és B-vitaminban illetve béta-karotinban is gazdag. Remek krumplipüré-alternatíva és krémleves-alapanyag lehet.

Rengeteg természetes vitaminforrás akad, mely az évnek ebben a szakában érik be. Ilyen például a kökény, amely jótékony hatással van a veseműködésre, és sokak szerint a vérnyomást is pozitívan befolyásolja. Ízletes mártást készíthetsz belőle, ami jól illik vadhúsok és csirke mellé. A homoktövis védi és erősíti az immunrendszert, fokozza az anyagcserét, csökkenti a vércukorszintet, védi a májat, ráadásul sokszor annyi C-vitamin van benne, mint a citromban. Lekvárfőzésre is alkalmas, csakúgy, mint a naspolya, ami vasat és kalciumot, emellett jelentős mennyiségű cserzőanyagot is tartalmaz. Sőt, még csonterősítő hatásáról is ismert.

A gombaszedésnek ősszel van a főszezonja, ilyenkor megtelnek a piacok a kis kalaposokkal, amelyek értékes fehérjét, ásványi anyagokat és zsírsavakat tartalmaznak. A különféle gombáknak eltérő gyógyhatásuk van: a laska egyes források szerint rákmegelőző, a siitake gomba fogyasztását pedig keringési problémákkal küzdők számára javasolják. A pecsétgomba erősíti az immunrendszert, míg a gyapjas tintagomba a népi gyógyászatban vércukorszint-csökkentő hatásáról híres.