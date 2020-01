Így készíthetsz tökéletes fasírozottat otthon: ez a fasírt recept mindent visz

A fasírt vagy fasírozott az egyik leggyakrabban készített magyar húsétel: a legnépszerűbb feltét különböző főzelékekhez. A fasírt általában fűszerekkel ízesített darálthúsból, tojással, apróra vágott hagymával és vízben áztatott zsemlével összegyúrt masszából készül, amelyet különböző kisebb nagyobb húspogácsává gyúrva olajban vagy zsírban sütnek ki. Többféle fasírt recept eltérő opciókat kínál, amivel változatosabbá tehetjük a kedvelt fogást, ám a hagyományos fasírt készítése elengedhetetlen része a legfinomabb menüknek. Lássuk, hogyan készül az igazi fasírt, ahogy a nagymamánál megszerettük.

A tökéletes fasírt recept: fasírozott egyenesen a nagymama konyhájából

A fasírozott készítése:

Az apróra vágott vöröshagymát egy tálba rakjuk, majd rányomunk egy fokhagymát. Hozzáadjuk a tojásokat, sózzuk, borsozzuk és ízlés szerint fűszerpaprikával is megszórjuk. Így lesz igazi a fasírozott színe, ahogy gyerekkorunkban! A kis kockákra vágott zsemlét egy kis edényben felöntjük tejjel és várunk, hogy megpuhuljon, majd ezt is hozzáadjuk a húsos masszához. Miután összekevertük kis gömbölyded pogácsákat formálunk és olajban mindkét oldalát átsütjük.

Mire lesz szükségünk a fasírt készítéséhez?

60 dkg darált sertéshús

1 db vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

2 db tojás

1 db zsemle

1 dl tej

fűszerpaprika ízlés szerint

bors

só

Ami nem mindegy: a fasírt milyen húsból készüljön?

A recept alapján darált sertéshúsra lesz szükségünk, ám az sem ritka, hogy a fasírtot vagdaltból, marhahúsból vagy pulykából készítik. Az ókor első fasírt receptje például kagylóból készült fasírtról számol be, de a hagyományos ízek kedvelőinek érdemesebb a sertéshúst választani. Az eltérő étkezési szokásokhoz illeszkedve azonban a fasírt növényi alapú formái is elterjedtek, így már a vegetáriánusok is bátran válogathatnak a fasírozott receptek gazdag kínálatából. Érdekes lehet például megkóstolni a csicseriborsó fasírtot.

Nagyon fontos: a fasírt hány fokon süljön?

Sokan a tökéletes recept és alapanyagok felkutatása után, aggódva szemlélik az olajban sercegő fasírtot, rettegve a sötétre pirult égett részektől vagy a nyers falatoktól. Nincs nagy titok és bevált módszer sem, hiszen a fasírozott esetében tényleg igaz, hogy ahány ház, annyi forma, méret és íz. Ha olajban sütjük a húspogácsáinkat, akkor a felmelegített olajban kb. 4-5 percig süssük mindkét oldalát a fasírtnak. Sütőben készülő fasírt rolád esetén méret és sütő típustól függően körülbelül 190 fokon süljön a fasírozott.

Jó tudni: miért ragad le a fasírt?

Nem újdonság, ha sütőben készül a fasírt gyakran találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy az őzgerincformába vagy a tepsire ragad a fasírozott. A hatékony megelőzéshez a tepsinkbe tegyünk sütőpapírt a formában készülő fasírozott alá pedig szórjunk zsemlemorzsát vagy kenjük ki zsírral vagy margarinnal a formánkat a fasírt készítése előtt.

Így is lehet: fasírt sütése fritőzben (hány fokon)

Tuti tipp lehet az olajban sütéssel járó kellemetlenségek elkerüléséhez, ha fritőzt használunk a fasírt készítéséhez. Ha ezt az opciót választjuk a sütés előtt a fritőz alsó táljába tegyünk egy kevés olajat majd vékonyan kenjük le a kész fasírtok tetejét egy kevés olajjal, majd helyezzük a sütőtálra. Ezt követően zárjuk le a gépet és ha van ilyen lehetőség állítsuk turbó programra, körülbelül 190 fokra és 10 perc után fordítsuk meg a fasírozottakat.

Mellékes: a fasírt mellé milyen köret dukál?

Ha nem a frissen készített borsófőzelék vagy krumplifőzelék feltétje a ropogós fasírt, akkor nem mellékes kérdés, hogy milyen köretet válasszunk. A fasírtot gyakran tálalják a rizs különböző változataival, krumplipürével, hasábburgonyával vagy különböző salátákkal például majonézes kukoricasalátával vagy krumplisalátával is. Erről a kérdésről kizárólag az ízlésünk, az otthon felfedezett alapanyagaink és a család kívánsága dönthet.

