Gulyásleves recept: hagyományos gulyasleves, gulyásleves sertéshúsból, hamis gulyásleves

A gulyásleves az egyik legnépszerűbb magyar eredetű egytálétel, amit világszerte ismernek, és amit hungarikummá is nyilvánítottak. Az igazán finom gulyásleves rántás nélkül készül, a minőségi fűszerpaprika elengedhetetlen részét képezi. Sokan, sokféleképpen szeretik. Nem mindegy, hogy a gulyásleves milyen húsból készül, és arról is megoszlanak a vélemények, hogy mi illik a gulyásleves mellé, illetve mi legyen gulyásleves után. Ezeket gyűjtöttük most össze cikkünkben, sőt, még az is kiderül, hány kalória egy tányér gulyásleves.

A hagyományos gulyásleves recept

A gulyásleveshez először gyakorlatilag pörköltalapot kell készítenünk. A gulyásleves recept szerint a hagymát kis kockákra aprítjuk, a húst néhány centis darabokra. Forró zsíron megfonnyasztjuk a hagymát, a tűzről levéve összekeverjük a fűszerpaprikával. Felöntjük másfél deci vízzel. Ha elfőtt róla, a keveréket lepirítjuk, hozzáadjuk a húst, a felkockázott paradicsomot és egészben, kicsumázva a paprikát. Ízlés szerint babérlevelet is dobjunk rá, így főzzük másfél órát lefedve. Ezután adjuk hozzá a felkarikázott sárga- és fehérrépát, a krumplit és a zöldségzöldjét. Körülbelül két liter vízzel felöntjük, ismét fedő alatt főzzük egy óráig. Ha csipetkét is szeretnénk bele, akkor a szaggatás után még tíz percig főzzük - ekkor lesz kész teljesen a gulyásleves.

Ha az idő megengedi, szabadtéren is főzhetünk gulyáslevest. A bográcsgulyás lényegében ugyanúgy készül, mint az előbb leírt gulyásleves, csak szabad tűzön. Létezik hamis gulyásleves is, ebből a verzióból kimarad a hús, a hamis gulyásleves recept legfeljebb szalonnát ír elő.

A gulyásleves milyen húsból a legjobb?

Hagyományosan marhahúsból készül a gulyásleves, de van olyan gulyásleves recept, ami disznóhúst ajánl. Ízletes gulyásleves főzhető sertéscombból, sertéslapockából, akár sertéskarajból vagy füstölt sertésbordából, csülökből, oldalasból is. Biztosan nem lövünk mellé, ha a gulyásleves sertéshúsból készül, hiszen, mint látszik, rengeteg verzió van erre is.

A gulyásleves milyen marhahúsból készüljön?

Ha arról beszélünk, a gulyásleves milyen húsból a legjobb, az igazán tradicionális receptek a marhát említik, szemben azokkal, akik szerint a gulyásleves sertéshúsból az igazi. Többféle verzió is van arra, hogy a gulyasleves milyen marhahúsból készüljön. Van, aki a marhalábszárra esküszik, mások a marhacombra. Ízlés szerint ki lehet egészíteni a gulyáslevest marha velőscsonttal is, sőt, főzhetjük vegyesen sertés- és marhahúsból.

A gulyásleves mellé mi illik?

Ugyancsak ízlés kérdése, hogy mi illik a gulyásleves mellé. Ehetjük a gulyáslevest friss kenyérrel, pogácsával, ízesíthetjük csípős, hegyes erős paprikával, kanalazhatunk rá tejfölt, levesbetétnek pedig szaggathatunk bele csipetkét.

Mi legyen gulyásleves után?

Nincs semmilyen szabály arra nézve, mi illik a gulyásleves után. Ha nehezen tudjuk eldönteni, mi legyen gulyásleves után a következő fogás, sós vagy édes ételek egyaránt jól passzolnak hozzá. A gulyásleves nagyon laktató étel, ezért érdemes könnyedebbre, akár húsmentesre venni a másodikat. Gulyás leves után gyakran kínálnak túrós csuszát, mákos tésztát vagy gubát, palacsintát, túrógombócot, császármorzsát, egy finom piskótát, nudlit, lekváros buktát, rizsfelfújtat, tejberizst, aranygaluskát, esetleg krumplis pogácsát. Legjobb, ha megszavaztatjuk a családot, mi legyen gulyásleves után, mi az, amit kívánnak.

Hány kalória egy tányér gulyásleves?

Ha fogyókúrázunk vagy bármilyen egészségügyi szempont miatt fontos tudnunk, hány kalória egy tányér gulyásleves, nagyjából 350-400 közötti értékkel kalkulálhatunk. Persze ez nagyban függ attól, milyen húst főzünk bele, mennyi zsírt használunk hozzá, mennyire gazdagon szeretjük, és persze attól is, mennyire púpozzuk meg a tányért, amikor szedünk a lábosból. Az sem mindegy, a gulyásleves milyen húsból készül. Amennyiben pontosan ki akarjuk számítani, hány kalória egy tányér gulyásleves, amit belapátoltunk, érdemes átböngészni a kalóriatáblázatot vagy keresni egy internetes kalória-kalkulátort.

