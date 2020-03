Ez a 10 legjobb cukrászda most a vidéki Magyarországon: itt a toplista

Az egész országon végigsöprő gasztroforradalom nem csak az éttermek konyháit, de természetesen a cukrászműhelyeket is elérte. A kor diktálta követelményekkel, a cukrászatot is érintő meg-megújuló divattal kapcsolatban korábban a szegedi A Cappella Cukrászda és Kávéház aranykoszorús cukrászmestere, Gyuris László elmondta a HelloVidéknek: a klasszikus magyar sütemények ugyanúgy keresettek, viszont mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály szívesen kóstol bele az újdonságokba, amivel minden cukrászatnak számolnia kell.

Nem lehet elvitatni, hogy a francia irányzat, amit sokkal helyesebb nemzetközinek nevezni, átjárja az egész magyar cukrászvilágot, már azokat a tradicionális cukrászatokat is, ahol a harmadik, negyedik generáció folytatja a munkát. A változás kényszere mindenhol ott van

– magyarázta a szakember a Magyarországot is érintő trendekről.

Az újhullámos irány művelői jóval bátrabban nyúlnak az újdonságokhoz, miközben nem elfelejteni, hanem megújítani próbálják a tradicionális süteményeket. Az elmúlt években a konzervatívabb magyar cukrászatban is egyre többen követik ezt a vonalat, amit az ízek előtérbe tolása, a jó alapanyagok beszerzése, az állománynövelők és különféle ízkoncentrátumok, aromák, ízfokozók, margarin elhagyása fémjelez.

A minden évben megjelenő Dining Guide TOP100 Étteremkalauz, ami Magyarország legjobb éttermeit pontozza és gyűjti listába, a fővárosiak mellett rengeteg vidéki vendéglátóhelyet sorakoztat fel. Korábbi cikkünkben a legmagasabb pontszámot kapott vidéki éttermekről írtunk, most pedig azt mutatjuk meg, kik kaptak helyet a fővároson kkívüli cukrászdák top 10-es listájában. (A listán szereplő első cukrászda kivételével a gyűjtés nem rangsor, betűrendben állították össze.)

Az abszolút első: Mihályi Patisserie (Vác)

Idén márciusban ünneplik 12. születésnapjukat,

már 3 éve az év cukrászdájaként tartja a számon az étteremkalauz.

A francia cukrászati stílus magyarországi úttörői. A szakértők bátran jelentik ki a Mihályiról, hogy az ország legjobb cukrászdája, hosszú ideje töretlen a sikere. A választékban megtalálhatók a tökéletesen elkészített magyar klasszikusok, a mára ikonikussá vált Dobos desszert vagy a Rákóczi túrós, de ugyanúgy részét képezik a formabontó megoldások, francia és olasz inspirációk.

Apátsági Rege Cukrászda (Tihany)

A kibővült, felújított cukrászdát 3 éve üzemelteti a Pannonhalmi Apátság. A kínálat is teljesen megújult: a Rege egy klasszikus cukrászda mai felfogásban, részben egyedi választékkal. Különlegessége, hogy a szortimentben helyet kapnak a Tihanyi Bencés Apátság saját termékei, a helyi édességek, Gellért atya gyógyteái, likőrök és apátsági sörök.

Nyáron a Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrum egyik szerkesztője is járt a tihanyi Apátsági Rege Cukrászdában, ő viszont egészen más véleményen volt, mint az étteremkalauz tesztelői. Mint azt Instagram-bejegyzésében írta, a kilátás valóban lenyűgöző a panorámateraszról, de a minőség már korántsem annyira kimagasló (vagy azon a főszezoni napon nem volt az), nem úgy, mint az árak. Íme a poszt:

Bergmann cukrászdák (Balatonfüred)

Családi vállalkozásként működik, ikonikusnak, sőt, legendásnak nevezhető, a klasszikus polgári cukrászdák hangulatát idézi. A hagyományosnak mondott magyar desszertek mellett ugyanakkor a ház saját kreációi közül is válogathatunk, ha betérünk.

A vendégek szerint az ország egyik, ha nem a legjobb kérmesét náluk lehet kapni,

az étteremkalauz ugyanakkor a náluk kapható kenyerekre is felhívja a figyelmet.

Damniczki cukrász manufaktúra (Székesfehérvár)

Több mint 25 éve működik, az indulás óta igazán komoly utat tett meg. Fagylaltjaik többszörösen díjazottak, mára az újhullámos francia desszertek irányába is elmozdultak. A kínálat kialakításában hangsúlyos a régi, hagyományos receptekből való kiindulás, modern, korszerű megközelítésben.

Desszertem (Miskolc)

A szakértők szerint bátor lépés volt létrehozni egy francia, modern magyar stílusú desszertműhelyt a kelet-magyarországi régióban, amire nem annyira jellemző, hogy a cukrászdák kínálata lépést tartana a haladó gondolkodású éttermek folyamatosan emelkedő színvonalával. A magad minőségű alapanyagok használata és a technológiai tudás tisztelete a koncepciójuk része.

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron)

Ugyancsak családi vállalkozás, méghozzá nagy múltra tekint vissza: az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy generáció óta működik. Első magyarországi üzletük a soproni, 1995-ben nyitották, a csokoládéműhely nagyon népszerű, 2009 óta üzemel. Hűen és hitelesen képviselik a tudáson, tapasztalaton, magas színvonalon alapuló értékeket.

Kiss-Virág Cukrászda (Vámospércs)

Több mint húszéves múltra tekint vissza, fennállását újító szellemű gondolkodásmód és a magas minőségű, friss alapanyaghasználat jellemzi. Kínálatukban főleg a hagyományos desszertek újragondolt verziói szerepelnek.

Mónisüti (Gyenesdiás)

Két éve még csak más cukrászdáknak beszállító cukrászüzemként szerepelt az étteremkalauz toplistáján, hiszen addig megrendelésre és a térség vendéglátóhelyeire dolgoztak. Ezután nyitott meg a saját helyük. Mostanra a süteményeikkel már sok városban lehet találkozni, többek között Keszthelyen, Sopronban, Szombathelyen, Hévízen, Balatonfüreden, Zalaegerszegen, Sárváron és Balatonföldváron is.

Sakura cukrászda és reggeliző (Nagymaros)

A nevében a japán cseresznyevirágzást felidéző hely a festői Dunakanyarban várja a vendégeit. A francia desszertekkel vegyített kínálat a műfajhoz képest széles: aprósüteményben is erősek, de nem riadnak vissza a roppanós krémlapok közé töltött krémesektől és a Mille feuille tartoktól sem. A szépen épített desszertek mellett kiemelkedő a tortaválaszték is. Reggelizőhelyként és kávézóként is üzemelnek, a tavaszi-nyári szezonban otthonos teraszukon kellemes az ejtőzés.

Százéves Cukrászda (Gyula)

1840-ben alapította Salis András cukrászmester, úgyhogy már jóval több, mint száz esztendős: idén ünneplik a 180. évfordulót. Elkötelezettek a magyar színvonalas cukrászat és a magas minőségű alapanyagok használatában. A Kézműves Cukrászat által készített minőségi sütemények, főzött fagylaltok és Cadeau kézműves bonbonok is kaphatók náluk.

Címlapkép: Getty Images