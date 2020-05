Borok minőségét vizsgálták: így szerepeltek a hazai nedűk a teszten

Kiváló eredmény a bor világnapján: az Irsai Olivér borok hatósági, laboratóriumi és kedveltségi szempontból egyaránt mindenben megfeleltek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Szupermenta terméktesztjén.

Az Irsai Olivér borok napjaink sláger termékeinek számítanak. A Nébih szakemberei a kereskedelmi láncok kínálatából, tehát a széles körben elérhető termékek közül, 25 Irsai Olivér bort vizsgáltak a legújabb Szupermenta teszten. A borok mindegyike 2019-es évjáratú, 24-et száraz kategóriába soroltak előállítóik, míg egynek a címkéjén nem tüntették fel az édességi fokozatot.

A laboratóriumi elemzések során több mint 50 paraméter vizsgálatát végezték el a szakemberek.

Többek között a termékek alkoholtartalmát, kén-dioxid, valamint illósav és összes savtartalmát is megmérték. A tesztelt borok alkoholtartalma – címkéjük szerint – 10,3 és 13,2 százalék között mozgott. A feltüntetett értékeket a laboratóriumi eredmények is megerősítették. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált borok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

Ahhoz, hogy egy bor kereskedelemi forgalomba kerülhessen, az előállítónak először teljesítenie kell az ún. forgalomba hozatali engedélyezési eljárást. A vizsgált 25 Irsai Olivér mindegyike rendelkezett érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. Emellett a Nébih szakemberei az engedélyezési eljárás során leadott termékminták analitikai értékeit is összehasonlították a polcokról levett borok vizsgálati eredményeivel. Megnyugtató, hogy sem minőségben, sem a beltartalmi értékekben nem találtak eltérést a minták között.

A jelölésvizsgálat sem tárt fel hiányosságokat, a 25 borászati termék mindegyike eleget tett a jogszabályokban előírtaknak.

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. A dobogó legfelső fokára a Frittmann Irsai Olivér száraz fehérbor állhatott, második helyen a Font Irsai Olivér végzett, míg a harmadik helyet a Dubicz Irsai Olivér száraz fehérbor érdemelte ki. Az Irsairól további érdekességek és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán.

Címlapkép: Getty Images

