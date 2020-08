Szomorú látlelet: ennyire kevés zöldséget, gyümölcsöt eszik egy átlagmagyar

Évről évre megmutatkozik felmérésekben, statisztikai adatokban, hogy drasztikusan kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak a magyarok. Az Egészségügyi Világszervezet kutatásai alapján az Európai Unióban a sereghatjtók között szerepel Magyarország a fejenként napi 262 grammos zöldség- és gyümölcsfogyasztással. Egy korábbi országos reprezentatív kutatásból - amiről itt számoltunk be bővebben - az is kiderült, hogy

a lakosság több mint 60 százaléka csak hetente vagy annál is ritkábban, naponta pedig mindössze 37 százalék fogyaszt friss zöldséget.

Általában amikor a gyümölcs- és zöldségfogyasztás kerülhetne fókuszba, inkább nassolunk: a megkérdezettek közel negyede fogyaszt minden nap édességet vagy chipset. A zöldségeket legtöbben főzve, sütve, párolva vagy savanyúságként visszük be a szervezetünkbe, a nyersen bevitt vitaminforrások nagy része csupán a például szendvics mellé elfogyasztott paprika-paradicsom-uborka hármasból áll.

Ami az idei zöldségtermést illeti, a tavalyihoz hasonlóan most is átlagos évre számít a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (ez a jelenlegi tapasztalatok alapján kialakult kép, a következő egy-két hónap még jelentősen befolyásolhatja a mennyiségeket). Szerencsére rgyik zöldségfajtánál sem kell számítanunk drasztikus árváltozásra a tavalyi évhez képest, azonban a heti árakban kisebb-nagyobb kilengések lehetnek. A krumpli termelői ára például mélyrepülésbe kezdett: mivel óriási túlkínálat alakult ki belőle Nyugat-Európában a koronavírus hatására - több százezer tonna maradt a raktárakban tavalyról - emiatt nálunk egyetlen hónap alatt majdnem 6 és fél százalékkal lett olcsóbb. Az eladatlan burgonyamennyiség mellé idén kimagasló termés várható, a következő hetekben pedig további 10-15%-kal csökkenhet az ára.

A gyümölcsökről sajnos már nem lehet ugyanezt elmondani: a rendkívül kedvezőtlen időjárás miatt idén szinte minden területen jelentős terméscsökkenés látszik, ami természetesen az árakra is kihat, nem túl kedvező irányba. Korábban itt írtunk arról, hogy a magyar gyümölcstermés 50-80 százaléka elpusztult.

Annak ellenére, hogy nem fordítunk túl nagy figyelmet a zöldségekre, gyümölcsökre, az étrendük összeállításánál érdemes nyitottabbnak lenni az egészséges vitaminforrások felé. A zöldségeknek, mint az a fenti adatokból is kitűnik, gyakran nem túl jó a megítélése, de az az igazság, hogy jól elkészítve nagyon finomak tudnak lenni még azok számára is, akik nyers változatban nem rajonganak értük. A titok a megfelelő és változatos elkészítési módban (legyen szó grillezésről, párolásról vagy pirításról) rejlik, ami több tényezőt foglal magában, rögtön a megfelelő példányok kiválogatásával kezdve. Most hoztunk néhány példát a Country Living cikke alapján arra, hogyan dobjuk fel zöldséges ételeinket és mondjunk búcsút egyszer és mindenkorra annak a tévképzetnek, hogy ezek mindenáron csak ízetlen, unalmas és egyáltalán nem étvágygerjesztő fogások kellenek hogy legyenek. Egy-egy újfajta, még ki nem próbált elkészítési mód, öntet vagy fűszer csodákra képes, és ezt az elégedett asztalnál ülők is biztosan igazolni fogják.

1. Keresd a szezonális termékeket

A legfontosabb, hogy a megfelelő példányokat kell kiválasztani, ami azt jelenti, hogy mindent frissen, a szezonnak megfelelően vásároljunk. Sokkal finomabbak, tápanyagban dúsabbak és az ízviláguk is gazdagabb, nem utolsósorban pedig olcsóbbak, mint azok, amiknek épp nincs szezonja. Ha nem vagy biztos abban, mi mikor érik, böngészd át az érési naptárunkat!

2. Dobd fel friss fűszernövényekkel, fűszerkeverékekkel

Egy egész arzenál érhető el belőlük, ráadásul csodálatos plusz ízeket adnak a zöldségeknek (igazából bármilyen ételnek). A sónak és a borsnak abszolút van helye, de a bazsalikom, menta, koriander, kapor például nagyon frissítően hatnak, jól illenek nyers vagy főtt zöldségekhez is - frissen levagdosva vagy lecsipkedve az igazi, és már ehetjük is. A petrezselyem, kakukkfű, rozmaring, oregánó, zsálya mind nagyszerű választás, ha főzzük is a zöldségeket, de használhatunk „melegítő” hatású fűszereket is, mint például a kömény, gyömbér, szegfűbors vagy koriander, a füstösebb íz érdekében. A cayenne bors vagy az őrölt pirospaprika is bekerülhet a repertoárba, de egy olasz vagy Provence-i fűszerkeverékkel sem lőhetünk mellé.

3. Felejtsd el, hogy a zöldségeket csak főzve vagy párolva készítik

Rengeteg izgalmas elkészítési módszer létezik a zöldségek főzésén, párolásán kívül. Eszméletlenül egyszerű őket megsütni például, csak egy forró serpenyő, némi olaj és fűszer kell hozzá, viszont az eredmény nagyszerű: ropogós, aranyló kérget kapnak, ezerszer ízesebbek lesznek és ráadásul ropogósak is. A zöldségek rántott formában is népszerűek, gondoljunk csak a gombára, a karfiolra vagy a patisszonra. Ha pedig grillezzük, fantasztikus füstös ízzel gazdagíthatjuk őket, emellett a szaftosságuk is megmarad.

4. Így őrizd meg a roppanósságot

A blansírozás sokak számára ismerősen csenghet, egzotikus hangzásával ellentétben valójában egy végtelenül egyszerű technikáról van szó. Anniy a lényeg, hogy a zöldségeket forró vízbe kell mártani 2-3 percre, majd jeges vízbe kiszedni őket. A zöldségek esetleges kesernyés mellékíze így biztosan eltűnik, megőrzik a színüket, textúrájukat, ráadásul istenien roppanósak maradnak, dacára annak, hogy nem nyersen fogyasztjuk el őket.

5. Ne főzd túl őket

Ha túlságosan sokáig főzöd a zöldségeket, szottyosak lesznek, megváltozik az állaguk, és úgy összességében nem lesznek túl gusztusosak. Nem hangzik jó, ugye? Ha felteszed őket a tűzre, tartsd be a megfelelő főzési/sütési időt, és gyakran ellenőrizd is, hogy áll az étel. Muszáj, hogy megpuhuljanak annyira, hogy ehetőek legyenek, de sosem jó, ha közben teljesen szétfőzzük őket. Ha sütjük őket, figyeljünk arra, hogy a tetejük ropogós legyen, de arra is, hogy ne száradjanak ki teljesen. A gyökérzöldségek, mint például a répa, a paszternák vagy a cékla főzése tovább tarthat, mint a nagyobb víztartalmú zöldségeké, így a spárgáé, cukkinié, spenóté vagy brokkolié.

6. Kínálj hozzájuk mártogatóst

Az izgalmasabbnál izgalmasabb mártogatósok végtelen tárháza remekül megy a zöldségekhez. A nyers vagy blansírozott zöldségek nagyon jól passzolnak például a hummuszhoz, a guacamoléhoz, tahinihez vagy tzatzikihez, bár ezek közül mindegyik (sőt még sokkal több fajta is) a grillezett, sült zöldségekhez is kiváló.

7. Töltsd meg őket

A töltött zöldségek nemcsak hogy isteniek és százféleképp variálhatók, de a terített asztalon biztosan felhívják magukra a figyelmet. A paprika, padlizsán, cukkini, gomba, tök, krumpli és articsóka mindig nagyon menő megtöltve (is).

8. Egy kis citrusos permet sosem árthat

Egy kevés citrom-, lime- vagy narancsspriccelés nagyszerű módja annak, hogy egyensúlyt teremtsünk a kesernyés ízvilágban, és remekül ki tudja hozni a zöldségek ízeit, különösen ha megsütjük őket. Akkor működik legjobban, ha az utolsó fázisban, sütés után spricceljük rá a zöldségeinkre.

9. Kísérletezz bátran különféle olajokkal

Egy kevés olajra mindenképp szükség van akkor is, ha sütjük vagy grillezzük a zöldségeket, de nem muszáj megragadnunk a natúr olívaolajnál, habár kétségkívül ez egy nagy klasszikus és gyakorlatilag bármikor bevethetjük. Az ízesített olajok iszonyúan sokat tudnak hozzátenni a zöldségekhez, és ehhez elég egy kis mennyiség is. Az olajok citromos, fokhagymás, bazsalikomos változatban hihetetlenül ízletessé varázsolják az ételeket.

10. Kétségeid vannak? Elő a sajttal!

Nincs olyan étel, amit egy kis sajttal ne lehetne még jobbá tenni. Ha tényleg nehezen veszed rá magad, hogy zöldséges ételeket egyél, szórd meg őket egy kis sajttal, és hagyd, hogy ráolvadjanak a tetejükre! A sajt gyakorlatilag minden zöldséghez passzol, különösen a brokkolihoz, karfiolhoz, krumplihoz, spárgához vagy cukkinihez.

11. Válogass a bébizöldségek között

Ha az igazán édes ízeket kedveled, akkor a bébizöldségeket imádni fogod. A bébirépa, -padlizsán, -articsóka, -kelbimbó, -cékla és -kukorica csak néhány ismert példa, de gondoljunk csak a koktélparadicsomra, ami mára az egyik legnépszerűbb zöldségféle lett.

12. Keresd a kreatív recepteket

Ne elégedj meg annyival, hogy a pirított vagy sült zöldségedet kissé megsózod-megborsozod! Próbálj ki új recepteket, bátran variáld az összetevőket, légy kreatív a konyhában. A zöldségeket számtalan módon lehet úgy elkészíteni, hogy ne csak köretként, de ínycsiklandó főfogásként is simán megállják a helyüket. Rengeteg vegetáriánus, vegán recept van, ami különleges és érdekes, az internet világában pedig nagyjából fél perc alatt több szakácskönyvre valót is találhatunk.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!