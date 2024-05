Így úszhatod meg olcsón a kerti partit: a grill és a BBQ titkos trükkje, ahogy a sztárséfek is csinálják

Elérkezett a várva várt tavaszi időszak, amikor elővehetjük kedvenc grill- vagy barbecue sütőinket, és az ezekhez tartozó extrém receptjeinket. Körbe is néztünk, mennyibe kerülnek most a kerti grillezők és tűzrakóhelyek, de megkérdeztük a szakértőket is! De tudjátok, mi a különbség a barbecue és a grill technika között?

Egy tavaszi esti grillezéshez nincs is másra szükségünk, csak pár alapeszközre és egy jó társaságra. A tűzrakóhelyeknek számos változata létezik, a téglákból kirakottaktól, a földbe süllyesztetteken át egészen a legegyszerűbb apró vas tűzrakóig – de erről nemrég a HelloVidék külön is cikkezett. Viszont, ha kész megoldásra vágyunk, érdemes szétnézni a barkácsáruházak online piacterein, mert számos látványos és kényelmes megoldást kínálnak. Ahogy a Praktiker szakembereitől korábban megtudtuk, a szakáruházaikban minden évben a faszenes grillek és a kerti tűzrakók iránt a legnagyobb a kereslet. Sokan azért választják a faszenes grillt, mert hangulatos, ráadásul a faszén karakteresebb ízt ad az ételnek, amelyet a gázos sütővel nem lehet elérni. Ahogy a Praktiker elmondta, a kezdő grillezők alacsonyabb árkategóriában is találnak meg-felelőt a kísérletezéshez, tapasztalatszerzéshez. De milyen eszközök kellenek még a grillezéshez, milyen a jó grillrács, egyáltalán mi a különbség a barbecue és a grill között, ha már a részleteknél tartunk? A következőkben az OBI és a Praktiker szakértőinek segítségével erre is kerestük a választ. Tudjátok, mi a különbség a barbecue és a grill technika között? Ne is csigázzuk tovább a kedélyeket, a barbecue és a grill közötti különbség elsősorban a főzési módszerben és az időtartamban rejlik. A barbecue, vagyis a hosszú távú, lassú sütés során az ételeket indirekt hőn, alacsony hőmérsékleten, gyakran füst használatával készítik el, míg a grillen, vagyis a gyors sütés során az ételeket közvetlen magas hőn, rövid idő alatt sütik meg A hagyományos, Magyarországon is elterjedt grillezéskor a hőforrás (faszén, gáz, stb.) az étel alatt helyezkedik el és a felszálló forró levegőt használjuk sütésre. A magyarok (és más népek) ősi eszköze a vasból készült rostély, a lábakra, vagy téglára állított négyszögletes vasrács, és az alá kapart parázs süti meg a húst. A grillezés eszközei között a hagyományos faszenes grillek mellett megjelentek a gáz- és az elektromos grillek is. Barbecue:



• Lassú főzési módszer



• Alacsony hőmérséklet (225°F és 275°F között)



• Indirekt hő használata, gyakran füsttel



Nagyobb, csontos húsok, mint például oldalas, sertésváll vagy marhahús



Grill:



• Gyors főzési módszer



• Magas hőmérséklet



• Közvetlen hő használata Kisebb ételek, mint például tengeri herkentyűk, steak, hamburger, hot dog, kolbász, sertéskaraj vagy csont nélküli csirkemell Mi kell a tökéletes grillezéshez? Az otthoni használatra legjobb grill típus kiválasztása függ az egyéni preferenciáktól, a rendelkezésre álló helytől és a költségvetéstől. Itt van néhány népszerű grill típus, amelyek közül választhatunk: Gázgrill: jellemzően költségvetésbarátabb, hiszen nem füstől. és akkor ajánlott, ha egyébként is szeretsz gázzal főzni. Szenes grill: a klasszikus szenes grill könnyen használható és kényelmesen hordozható. A nagy előkészítő felület a vágódeszkaként is szolgál, és a könnyen állítható légzőnyílások automatizálják a lángokat. Tisztítása is a legtöbb típusnak egyszerű, mivel beépített rúd segíti a hamu eltávolítását. Pellet grill: ideális azoknak, akik szeretnének füstös ízt adni az ételeiknek. A pellet grill használata egyszerű, és a füstölési hőmérsékletet pontosan lehet szabályozni. Elektromos grill: ideális választás, ha nincs lehetőség szén vagy gáz használatára. Kompakt és könnyen tárolható. Hordozható grill: ha utazás közben vagy piknikezéshez keress hordozható grillt. Könnyű, kompakt és mégis hatékony a sütésben. Elég egy a jó vasrács is Ha megvan a tűzrakóhelyünk, és van hozzá egy vasrácsunk (kiselejtezett tűzhely rácsa, vagy egy sparhelt platnija is megteszi), máris tökéletes tudunk grillezni. De azért vásárolhatunk pár hasznos kelléket, ami megkönnyítheti a szabadtéri sütés-főzést: A rács kiválasztása azonban fontos lépés a tökéletes grillezéshez. Itt van néhány tipp és szempont, amelyek segítenek a megfelelő grillrács kiválasztásában: 1. Anyag és tartósság: Rozsdamentes acél: Tartós és ellenáll a rozsdának.

Öntöttvas: Jól tartja a hőt és kiválóan megpirítja az ételeket.

Porrács: Könnyen tisztítható és tartós. 2. Rácsméret és forma: Vastagság: Válasszon vastagabb rácsot, mert jobban tartja a hőt.

Forma: A hagyományos négyzet vagy téglalap alakú rácsok mellett kör alakú vagy háromszög alakú rácsok is elérhetők. 3. Hőeloszlás és tapadásmentesség: Tapadásmentes bevonat: Ezek a rácsok könnyen tisztíthatók és ke-vésbé ragadnak az ételekhez.

Hőeloszlás: Olyan rácsot válasszon, amely egyenletesen osztja el a hőt. 4. Rácsméret és távolság: Kisebb rácsok: Jobb a kisebb ételek, például halak vagy zöldségek grillezéséhez.

Nagyobb rácsok: Nagyobb húsok, például steak vagy oldalas elkészí-téséhez. 5. Tisztítás és karbantartás: Könnyen tisztítható: Válasszon olyan rácsot, amelyet könnyen lehet tisztítani.

Rácstisztító kefe: Használjon speciális rácstisztító kefét a maradék eltávolításához. Grilltálca: igen vagy nem? Mivel a kolbászokon és egyéb grillezett ételeken kialakuló fekete kéreg rákkeltő anyagokat tartalmazhat, az illetékes helyi hatóság a grilltálca használatát javasolja, különösen fa-szénnel történő grillezés esetén. Azonban nem mindegyik tálca biztonságos. Sav és só hatására az alumínium átkerülhet az élelmiszerekbe, ami szintén veszélyes lehet az egészségre. Különösen paradicsom, juhsajt sós lében vagy citromlével fűszerezett halfilé esetében hasz-náljon rozsdamentes acélból, kerámiából készült vagy zománcbevonattal ellátott grill-tálcákat. – OBI. Online kereskedésekben beszerezhető grill-kellékek, hozzá az árak: Grill rostély: 2000-7000 Ft

Grillrács: 1800- 6000 Ft

Grillháló:1300 – 2800 Ft, ami használható szabadtűzön és sütőben egyaránt, akár grillezéshez, kerti partira avagy más egyéb alkalmak során.

Grillhordó, öntött vas, faszenes 36 cm: 17.990 Ft

Gömbgrill, három lábú, polccal és kerekekkel, 44cm: 14.990 – 24.900 Ft A grillezésekhez komplett grill berendezéseket is vásárolhatunk (online webáruházak árai): DELUXE faszenes BBQ grill kerékkel 117,5X66X107,5 cm: 59.990 – 72.000 Ft

GRILL LOKOMOTIV "TENNESSEE 100" 6 főre: 59.990 Ft

GRILLCHEF faszenes grillkocsi, öntöttvas grillráccsal, 79,5X42 cm: 119.990 Ft Szalonnasütéshez nyársat is vághatunk, ha van a közelben patakpart, vagy egy alkalmas bokor a kert végében. Ha nincs, vehetünk online nyársat is: Grillnyárs fanyéllel 10 db: 690 – 2.900 Ft

Nyárs 10 darabos, 40cm,krómozott fém, fa nyéllel: 640 - 2500 Ft (Praktiker)

Barbecook grillnyárs 10 db rozsdamentes: 3.400 Ft

Barbecook Siesta forgónyárs szett: 33.990 Ft Milyen alapfelszerelés kell a barbecue-hoz? A barbecue, ahogy látni fogjátok, kicsit komplikáltabb egy sima vasrácsos grillezésnél. A profik számára gasztronómiai művészet, melyet évtizedek, sőt évszázadok óta gyakorolnak az emberek világszerte. A kultúrák, az ízek és a technikák sokfélesége teszi ezt a fajta főzést olyan izgalmas és változatos világgá. Az Egyesült Államok déli részén például az amerikai barbecue hagyományok nagyon eltérnek a texasi briskettől az édes memphisi sertésbordákon át egészen a dél-karolinai barbecue szószokig. Az igazi barbecue-zás azonban nem csak a sütés művészete, hanem a fűszerezésé, a füstölésé is. Az igazán elkötelezett barbecue mesterek különféle fajtájú fákat használnak, hogy különleges ízeket adjanak ételeikhez. A gyümölcsfák, például a cseresznye vagy az alma, finom és lágy ízeket kölcsönöznek, míg a tölgy füstje markánsabb és karakteresebb aromát adhat az ételnek. De a barbecue titka nem csak az alapanyagokban és a fűszerezésben rejlik. A hosszú, lassú sütési folyamat is kulcsfontosságú. Az igazi barbecue ráérős konyha-techológiai eljárás, időt kell szánni rá. A húsokat hosszú órákon át, alacsony hőmérsékleten sütik, hogy azok kívül ropogósak legyenek, belül pedig szaftosak és omlósak. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy az ízek és a fűszerek mélyen beivódjanak az ételbe, és hogy az állomány lágy és ízletes legyen. Mi kell egy jó barbecue elkészítéséhez? Grill (a választott típustól függően: gáz, szén, elektromos vagy hordozható) Tüzelőanyag (gázgrillhez propan palack vagy földgáz, szenes grillhez fasze-nes brikett) Kéményindító (a gyorsabb és egyszerűbb faszenes grill indításához) Hosszú nyelű fogó (a legjobb fogóerő és tartósság érdekében) Lapát (hamburgerek és halfilek megfordításához) Kenőecset (a barbecue szósz felviteléhez az utolsó percekben) Keménydrót grillkefe (a grillrács tisztításához) Azonnali leolvasású hőmérő (a húsok tökéletes elkészítéséhez) Tűzoltó készülék (biztonsági okokból) Esetlegesen: Grill lámpa (sötétben történő grillezéshez) Végezetül következzék egy kis segítség, hogyan is álljunk neki: #kamado #kamadojoe #grillpláza #bbq ♬ original sound - grillplaza.hu @grillplaza.hu Sertés oldalas BBQ teknikával? #grill Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!