Vajas galuska levesbetét: így készül a vajas galuska levesbe, pörkölthöz

A vajas galuska egy olyan köret, amit többféle úton-módon is felhasználhatunk: a vajas galuska levesbe téve bármilyen, nem házi készítésű tésztát helyettesíthet, emellett a vajas galuska pörkölthöz, zsíros húsokhoz is nagyon finom, könnyed kísérő. A vajas galuska recept elkészítése mellett még egy fogós érv szól: mindössze néhány, otthon is bármikor megtalálható alapanyagból készül, ráadásul nagyon olcsó is. Cikkünkben leírjuk, hogyan készül a mennyei, laktató vajas galuska és pontosan mennyi vajat rakjunk a tésztához, hogy tökéletes legyen!

A vajas galuska levesbetét hozzávalói

3 ek búza finomliszt

1 db tojás

1,5 ek vaj

1 csipet só

A vajas galuska recept elkészítése

A lágy, szobahőmérsékletű vajjal keverjük össze a tojást, ízesítsük egy csipet sóval. Keverjünk a tojásos vajhoz annyi lisztet (kb. 3 ek), hogy megkapjuk a jól ismert, tipikus galuska-állagot. Kávéskanállal szaggassunk a tésztából kisebb galuskákat, amelyeket kanalazzunk egyből a kész levesbe, abban pillanatok alatt megfő. Ha nem szeretnénk vele bajlódni, nokedliszaggatóval is készíthetjük.

Vajas galuska pörkölthöz, húshoz, köretnek

Ha a vajas galuska pörkölthöz készül köretnek, nem pedig levesbetétként szeretnénk felhasználni, akkor sem kell aggódnunk. A vajas galuska recept elkészítése ez esetben is a fent leírtak helyett zajlik, ám leves helyett sima sós vízben főzzük ki, egy evőkanál olaj társaságában. Négyszerezzük meg a mennyiséget, hogy mindenkinek jusson!

Címlapkép: Getty Images