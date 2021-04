Őrült jó kávét adnak ebben a vidéki kávézóban: mi a Berka Coffee titka?

Bereczki Károly főállásban a közigazgatásban dolgozik, és csak másodsorban vállalkozó, ám mint elárulta, egészen kamaszkora óta ott motoszkált a fejében a gondolat, hogy egyszer majd saját brandet fog létrehozni. A kérdés csupán csak az: miért éppen most? „Egy vállalkozás elindításához mindig alkalmas az idő, ha az embernek vannak tervei, elképzelései, ambíciói és megvan a kellő motiváltsága is ahhoz, hogy belekezdjen. Bár még mindig fiatal vagyok, mégis úgy érzem, sokáig halogattam a dolgot, nem szerettem volna tovább” – reflektált a 34 éves vállalkozó a 2021. januári debütálásának okára.

Mivel Magyarország éghajlati adottságai nem megfelelőek ahhoz, hogy az értékes kávészemeket idehaza termesszék meg, ezért mindenki máshoz hasonlóan Bereczki Károly is külföldről szerzi be azt. Egy kaposvári, több évtizedes múlttal rendelkező üzem importálja Olaszországon keresztül a jutazsákokba porciózott zöld kávészemeket, akik helyben pörkölik meg a Berka Coffee ízválogatását, akiknek a hódmezővásárhelyi vállalkozó már az első üzemlátogatás alkalmával bizalmat szavazott. Felmerülhet azonban, hogyan tudja valaki garantálni az állandó és jó minőséget, ha tulajdonképpen szinte az egész folyamatból kimarad, és már csak a pörkölésre van ráhatása?

A magyarországi kávéfogyasztók bizony nagymértékben függnek az egyes farmoktól, termesztőktől, sőt a kereskedőktől is. Az egyes termőterületeken azért jellemzően állandó a kávé minősége, inkább a megtermelt mennyiségben lehetnek kilengések egy-egy „szűkösebb” esztendő miatt. A feldolgozás, vagyis a pörkölés során az a helyzet, hogy ma már nem ritka a folyamat minél nagyobb szintű automatizálása. A kávékban rejlő gazdag ízjegyek, aromák előcsalogatásához a pörkölőmesterek tapasztalatára és sok kísérletezésre van szükség, azonban ha sikerül kihozni a kávé karakterét, akkor a pörkölési profilokat ma már viszonylag könnyen reprodukálni lehet. Ez biztosítja a kávé állandó minőségét

– magyarázta Bereczki Károly.

A magyarországi üzemmel kötött partnerség, a pörkölés módja mellett azonban ugyanúgy változatlan alapelve a brandnek, hogy csak és kizárólag szemes kávé kerülhet a palettába. Léteznek urbánus legendák, amik egy részének sajnos valóban megvan a maga alapja, hogy a kávészemek őrleményén túl még mi minden kerülhet a zacskókba, de a fiatal vállalkozót koránt sem ezek a rémhírek késztették arra, hogy elhatárolódjon az őrleményektől.

A kávébab struktúrája folyamatosan változik, a pörkölés során végbemenő kémiai folyamatok nem állnak meg a pörkölés végeztével. Ezért is fontos a pörkölt kávét légmentesen lezárni, hogy ne érintkezzen oxigénnel, mert a pörkölés során kialakult komplex aromáiból, élvezeti értékéből jelentősen veszít, már rövid távon is. Noha a minőségét sokáig megőrzi így is, mégis minél frissebb a pörkölés, annál gazdagabb ízek jellemzik a kávébabokat. Ez a megállapítás az őrleményre hatványozottan igaz. Tulajdonképpen ez az elsődleges és legfontosabb oka annak, hogy nem őrleményként forgalmazom a kávékat. Szeretném, ha a fogyasztó néhány héttel később is ugyanolyan intenzív illatokat és aromákat érezne, amikor kibont egy csomag kávét. Másrészt az őrlés finomságával is lehet játszadozni, kísérletezni, ebben is szabad kezet kap a fogyasztó

– reflektált a döntés mögöttes okaira a Berka tulajdonosa.

De ejtsünk néhány szót magáról a palettáról! A jelenleg négytagú termékcsalád mindegyike arabica kávé, amelyek koffeintartalma jóval alacsonyabb a lórúgással is felérő feketékéhez képest, ezért ezekből akár napi több csészével is lehet fogyasztani anélkül, hogy bekövetkezne az a bizonyos megvonásos tünetegyüttes vagy a fogyasztást követő „megzuhanás”. A Berka mindegyik terméke édesítés és tej nélkül is fogyasztható, lévén valamennyi rendelkezik egy-egy sajátos, természetes ízjeggyel, ami a kávéfajták sajátossága, nem utólagos ízesítés eredménye.

A négy családtagban akad füstös-dohányos, savanykás citrusos, csokoládés és aszalt gyümölcsös ízvilágú, karamelles lefutású is, amely aromák a megfelelő elkészítés esetén egy plusz élményt adnak a megszokott kesernyés ízvilághoz.

Ezeken kívül tervben vannak még a reggeli ébresztőnek is beillő, erősebb robusta kávébabok, valamint a keverékek is, amíg azonban nem kerülnek fel a palettára, addig a 100%-os ízgaranciával próbálnak bizalmat kialakítani a fogyasztókban. Ez Bereczki Károly szerint egy induló vállalkozás esetén, ami még a kipróbálás fázisában tart, különös értékkel bír és összehasonlíthatatlan egy nagy cég cseregaranciájával.

Egy olyan korban, ahol a sarki közérttől kezdve a neves franchise hálózatokon túl jószerével már mindenhol kapni ilyen vagy olyan kávét, ott motoszkál a gondolat: az addig rendben, hogy valaki nemcsak szereti, de él-hal a jó kávéért, de hogyan vívja ki magának a megfelelő keresletet ennyi versenytárs közt?

Talán furcsának és meglepőnek tűnhet első olvasatra, de véleményem szerint nem a kiváló ízzel és minőséggel lehet kitűnni ma a hazai piacon, mert bőven találni kiváló kávékat. Természetesen alapvetés számomra, hogy kiváló termékeket forgalmazzak, mint ahogyan biztosan sok más kereskedőnek is, így ez önmagában nem ad okot arra, hogy kitűnjek a tömegből. Sokkal fontosabbnak tartom a megfelelő pozicionálást, a célközönség helyes felállítását. Egy vállalkozás sikerének a kulcsa (legyen szó bármilyen vállalkozásról) abban rejlik, mennyire tudja az ember „felmelegíteni” a célközönségét és fenntartani az érdeklődésüket hosszú távon

– oszlatta el az esetleges kételyeket Bereczki Károly, aki ennél sokkal nagyobb kihívásnak tartja az online jelenlét miatti túl sok alternatívát.

Egy kezdő vállalkozónak ma nagy lehetőséget és előnyt jelenthet az online jelenlét. Manapság egy webshop, egy vállalkozói oldal egy online felületen sokkal gyorsabban ismertté válhat, ráadásul sokkal könnyebb és olcsóbb létrehozni, mint egy „fizikailag” megvalósított üzletet. És éppen ez a legnagyobb kihívás is egyben, hiszen manapság óriási a zaj a social mediában. Rengeteg értékesítő, szolgáltató van jelen az online térben, akik ugyanúgy mindenhova elérnek, mint egy kezdő vállalkozó

– magyarázta Bereczki Károly. A Berka Coffee tulajdonosa noha nem tagadta, hogy a kávé piaca igen telített és már rengeteg jól bejáratott, népszerű trend uralkodik, azonban az innovatív gondolkodás jegyében mindig lehet egyet csavarni a pörköléstől kezdve az őrlésen át egészen a kávécserje termesztéséig, így biztos, hogy várnak még ránk új és jó kávék most és a jövőben is.

Címlapkép: Getty Images