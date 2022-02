Házi kolbász recept kezdőknek: Ez a disznótoros kolbász recept garantált siker lesz!

A magyar felvágottak zászlóshajója nem más, mint a hagyományos házi kolbász, amit elfogyaszthatunk frissiben kisütve, vagy tartósíthatjuk füstöléssel, érleléssel is. Számtalan féle kolbász recept létezik a puhább fajtáktól az egészen szárazig és a fűszerezés tekintetében is rugalmasak lehetünk. Vannak kifejezetten csípősebb típusok – mint például a csabai kolbász recept – és kevésbé csípős, köményesebb fajták is, mint például a gyulai kolbász recept. Mi azt ajánljuk, hogy a házi kolbász recept készüljön elsősorban a gyulai kolbász recept mintájára, ám a fűszerezés tekintetében legyünk rugalmasak!

Dióhéjban a kolbászkészítésről

A magyar gasztronómia egyik alappillérét képzi a sertéshús, amit a magyarok előszeretettel fogyasztanak bármilyen alkalomra, bármilyen formában. A disznóvágások szezonja alapvetően november végétől február végéig tart, így a legtöbb háztáji kolbász is ekkor készül – azonban ha a hozzávalókat be tudjuk szerezni és ügyelünk a higiéniára, igazából egész évben elkészíthető a disznótoros kolbász recept.

Magyarország egyik leghíresebb nagyüzemi húsipari terméke a gyulai kolbász, ami nem csak itthon, de külföldön is nagyon népszerű. A gyulai kolbászkészítésnek izgalmas történelmi múltja van: a gyulai téli vásár a 18-19. század során Európa egyik legforgalmasabb vásárává nőtte ki magát, ahová sertések tízezreit hajtották föl eladási célzattal. A hajtás során néhány állat lába megsérült, ezért kialakult az igény arra, hogy felépítsenek egy városi közvágóhidat (1868), ugyanis az értékes sertéshúst senki nem akarta veszni hagyni – így alakult ki a térségben a kolbászkészítés hagyománya.

Habár már javában gyártották a gyulai kolbászt, a Hungarikumot ifj. Balog József tette híressé 1910-ben, amikor aranyérmet nyert kolbászával a Brüsszeli Világkiállításon. A gyulai kolbász recept azóta számtalan kisebb-nagyobb módosításon ment keresztül, azonban népszerűsége a mai napig töretlen. Próbáljuk meg a következő egyszerű házi kolbász recept segítségével, hogyan kell igazán finom kolbászt készíteni!

A házi gyulai kolbász recept elkészítése

Habár a gyulai húsüzemben készülnek az igazán profi kolbászok, a kísérletező kedvű szakácsoknak mindenképpen érdemes megpróbálkozniuk a házi disznótoros kolbász recept elkészítésével. A kolbásztöltés nem csak izgalmas lehetőség a tanulásra, hanem nagyszerű programként is szolgálhat családoknak, barátoknak a minőségi közös időtöltésre. Nézzük, hogyan készül a házi kolbász recept 10 kg hús felhasználásával, színhúsból és szalonnából, ahogy mi szeretjük!

Disznótoros kolbász recept egyszerűen

A házi kolbász recept alapanyagai

7 kg sertéslapocka és sertéscomb vegyesen

3 kg tokaszalonna

200 g őrölt édes pirospaprika

50 g őrölt csípős paprika

250 g őrölt feketebors

250 g őrölt fűszerkömény

250 g só

100 g fokhagyma (átnyomva)

A gyulai kolbász recept elkészítése

A házi kolbász recept első lépéseként csontozzuk ki a húst, majd daráljuk le a szalonnával együtt közepes lyukú húsdarálón. Ezután adjuk hozzá a húshoz a sót és a fűszereket, majd dolgozzuk össze olyan alaposan, amennyire csak tudjuk. Hogy a házi kolbásztöltelék átvegye a fűszerek ízét, érdemes ilyenkor egy éjszakára alacsony hőfokon állni hagyni, majd másnap újra átgyúrni, hogy mindenhová eljussanak a fűszerek. Kolbásztöltővel töltsük a masszát feszesen (törekedjünk a közepesen kemény állagra) sertés vékonybélbe vagy műbélbe. Vigyázzunk, hogy ne legyen a kolbász levegős, majd a kívánt hosszúságú szálakat (20-40 cm) klipszeljük, vagy kössük el. Ezután fogyaszthatjuk kisütve, eltehetjük a kolbászt a fagyra, vagy elküldhetjük a füstölőbe.

Mi a teendő a házi kolbász recept elkészítése után?

Habár a frissen elkészült disznótoros kolbász is nagyon finom, ha eredeti gyulai kolbászt akarunk csinálni, akkor egy aránylag száraz füstölt kolbászt kell kapnunk. A házi kolbász füstöléséhez nem szükséges saját füstölőt vásárolnunk, egyszerűen csak keressünk egy megbízható füstölőt, ahol keményfával, lehetőleg bükkfával füstölnek, és bízzuk rá a munkát.

A vékonybélbe töltött házi kolbászt 2-3, a vastagkolbászt 6-8 napig füstöljük, ezt követően pedig a kolbászok hideg érlelése következik. A füstölést követően a kolbászt lógassuk fel nedvességtől védett, de szellős helyre, például egy kamrába. Az érlelés (szárítás) időtartama szintén a kolbász vastagságától függ: a vékony kolbászt kb. 2 hétig kell érlelni, ám a vastag kolbász érlelése akár 6 hétig is eltarthat.

A füstölésnek és a szárításnak köszönhetően a házi kolbász recept eredménye hónapokig eláll, így ha ügyesek vagyunk, egy egész évre elegendő csemegét készíthetünk egy alkalommal. Érdemes lehet előre kalkulálni a mennyiséggel: tudnunk kell, hogy a húsból távozó nedvességgel az élelmiszer veszíteni fog a súlyából is. A házi kolbász recept 10 kg húsból nem eredményez 10 kg füstölt kolbászt, inkább csak 5-7 kilót!

