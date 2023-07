Vidéken nyitotta meg új, Pop-Up éttermét a budai Gléda: mutatjuk, hol próbálhatod ki

HelloVidék 2023.07.04.

A megszokott házias és egyben progresszív ízei most már a Balatonnál is elérhetőek. A budai Gléda Vendéglő a Szigligeti vár lábánál nyitott Pop-Up éttermet. A vendéglőnek otthont adó felújított csárdaépület és a hozzá tartozó 100 fős terasz asztalainál a nyárra hangolt Gléda klasszikusokat kóstolhatják meg a vendégek, de kifejezetten a Balatonra készült fogások is helyet kaptak a menüben.

A nyár beköszöntével a Gléda csapata emelte a tétet, a Gléda Vendéglő Buda mellett már a Balatonon is várja vendégeit. A balatoni Pop-Up étterem a Szigligeti vár lábánál nyári ízektől szétrobbanó menüjével, árnyékos, hangulatos teraszával kínál felejthetetlen kikapcsolódást. „A nyáron Budapest mindig kicsit kiürül és az igazán nyüzsgő élet a Balaton partjára költözik. Nem szerettük volna a vendégeinket Gléda – élmény nélkül hagyni, így szeptember végéig a budai éttermünk mellett Szigligeten, a vár lábánál is megtalálhatóak vagyunk. Egy felújított csárdaépület ad otthont a Glédának, amihez egy hatalmas, 100 fő leültetésére alkalmas, árnyékos terasz tartozik. A közönségkedvenc klasszikusainkat a nyárra hangoltuk, de vannak kifejezetten csak a Balatonnál kóstolható fogásaink is, mint például a bőrén sült pisztráng citrusos rizottóval" – árulta el Deli János, a Gléda tulajdonosa. „A csopaki Márga bisztró vezetésekor sok tapasztalatot szereztem a balatoni vendéglátásról. A Balatonnak van egy semmihez sem fogható, különleges vibrálása, amit nagyon szeretek. Biztos vagyok benne, hogy ez a nyár egy igazán intenzív időszak lesz a Gléda életében, de szeretem, szeretjük a kihívásokat. Remélem, hogy nem csak Budán, hanem Szigligeten is sokan ellátogatnak hozzánk. Mindkét Gléda Vendéglőben az a célunk, hogy aki bejön hozzánk, jól érezze magát, kikapcsolódjon, szórakozzon miközben finomakat eszik-iszik a családtagjaival, barátaival vagy épp üzleti partnereivel" – tette hozzá a vendéglős. Az itallapon a legfinomabb borok mellett a Gléda saját márkás pezsgője is helyet kapott, de aki a nyári melegben egy hűsítő koktélra vágyik, az is megtalálja számítását.