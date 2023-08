Büszkeség: ez a magyar péksütemény vitte el a pálmát a nemzetközi Gasztro-Oscáron

Csillagos elismerést nyert a Vál-Völgye Pékség a szakmai körökben csak „a fine food Oscarja” néven emlegetett Great Taste Awards nemzetközi élelmiszeripari verseny angliai döntőjén. Ráadásul a csupán néhány éve alapított magyar pékség az első olyan a kelet-európai pékségek sorában, mely ilyen díjjal büszkélkedhet.

A díjnyertes pisztáciás csigát 2020-ban fejlesztette a Vál-Völgye Pékség tulajdonosa, Kenéz-Hanyecz Kinga, de rövid idő alatt a kakaós csiga mellett a második legnépszerűbb termékük lett.

A pékséget Kenéz-Hanyecz Kinga éppen azért alapította, mert úgy érezte, hogy a feltörekvő hazai éttermeknek és hoteleknek szükségük lehet folyamatosan magas minőséget gyártani képes beszállítóra.

A Vál-Völgye Pékség saját értékesítési hellyel nem rendelkezik, de a fagyasztott gyártási módszernek köszönhetően termékei (köztük a díjnyertes pisztáciás csiga is) számos hazai boltban és pékségben megtalálhatóak, és helyben sütve jutnak el rajongóikhoz. A környékbeli üzleteken túl olyan neves vevőik is vannak, mint Ördög Nóriék balatoni kisboltja, illetve az összes hazai Hunguest Hotel, a Mercure hotelek, az öt csillagos tokaji Minaro hotel és az esztergomi Grand Hotel. A pékségben a 2020-as indulás óta társtulajdonos Mészáros Lőrinc is, a 2022-es árbevétel elérte a 168 millió forintot, és jelenleg 19 fővel működik a vállalkozás Alcsútdobozon.

A most elnyert díjhoz csatolt méltatásban a következőt fogalmazták meg a Vál-Völgye Pékség pisztáciás csigájával kapcsolatban:

A vaj és pisztácia csábító illata nyitja az utat a karamellizált pisztácia és csokoládé ízéhez. A zsűri dicsérte a magas minőségű hozzávalókat, és úgy érezték, hogy egy kevés só jelentősen fokozná az élményt. Vonzó módon, szokatlan "csiga" megjelenésűek. Az innovatív megközelítés a pisztácia krém és a francia vaj használatával jó első benyomást kelt. A tészta ropogós és könnyű… Ezek a vonzó 'csiga tekercsek' bőséges töltelékkel rendelkeznek, amiben pisztácia és csokoládé is megtalálható... Valójában az ízek végigkísérik az étel élvezetét. Az élesztés helyett inkább a dagasztás adja a tésztának a térfogatát, és az általános illat, íz és megjelenés alapján ez egy nagyon jó termék.

Bár néhány magyar édesipari termék részesült már a Great Taste Awards (GTA) elismerésében, ez az első olyan alkalom, hogy egy kelet-európai pékség kap díjat ezen a versenyen. A Guild of Fine Food kezelésében lévő, 1994-ben Londonban alapított díj a világ egyik legrangosabb nemzetközi élelmiszeripari versenye. A GTA-n több mint 100 országból mintegy 15 ezer terméket véleményeznek, több körben, félezer szakértő bevonásával, több hónapon át, végül 1, 2, illetve 3 csillagos elismeréseket osztanak a különböző kategóriákban. A három csillag az „Exquisite” (Kiváló), a 2 csillag az „Outstanding” (Kiemelkedő), míg az 1 csillag a „Delicious” (Nagyszerű) minősítésű termékeket jelöli.

Címlapkép: Vál-Völgye Pékség Sajtó