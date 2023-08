Itt a bejelentés: hínáros lángossal, algás jégkásával jön a Balatorium menü

Ökológiai szemléletű gasztronómiai eseménysorozattal kezdődik a BALATORIUM Ökológiai x Kulturális Hét augusztus 19-én a Balatonon. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program és a PAD Alapítvány kezdeményezéséhez neves helyi vendéglátók csatlakoztak és a szabadonbalaton csapatával együttműködve olyan különleges étel és ital kóstolókkal készülnek, amelyek szemléltetik a balatoni régió ökológiai kihívásait és finomak is! Augusztus 25-én a a Balaton Limnológiai Kutatóintézetben és a Magyar Képzőművészeti Egyetem tihanyi művésztelepén tartanak nyílt napot. Augusztus 26-án és 27-én pedig az örvényesi szabadstrandon workshopok, előadások, tájbejárások és művészeti aktivitások hívják majd fel a figyelmet a Balaton sérülékeny élő rendszerére.

A menü augusztus 19-én egész nap kóstolhatják az érdeklődők, több mint kilenc helyen Balaton szerte. A kezdeményezésben részt vesz a balatonszemesi Kistücsök Étterem, a balatonakarattyai The Rusty Coffee Box kávézó, vászolyi Zománc Bisztrócska, Kánya Zoli Halsütője Balatonszepezdről, a Kaktusz Büfé Csopakról, a Balatonalmádi Constans Random Café, a balatonmáriafürdői Lángos World, Örvényes Beach büfé és Salföldi Bánya is.

A vendéglátóhelyeken ökológiai folyamatokat és kihívásokat szemléltető balatoni ételeket és italokat kóstolhatunk, és lesznek a menükben sokak számára ismeretlen, de a térségben termő alapanyagok is. Így kóstolhatunk majd sulyom shotot és abált sulyom desszertet, hínaras és egyéb vizinövényes, iszapos lángost és kekszet, emberek számára készített bojli falatokat, algás Balaton italt és kávét vagy jégkását, de fáslegelő ital is lesz majd a tányérokon és poharakban. A felhasznált alapanyagok természetesen minden esetben megfelelően előkészített és feldolgozott, emberi fogyasztásra alkalmas formában kerülnek a kóstolókba.

A fogások mellé beszélgetés is jár, hiszen a vendéglátóhelyek egy részében a BALATORIUM projekt munkatársai a tó problémáira, az ökológiai egyensúly fontosságára hívják fel a figyelmet kóstolás közben. Az ételek és italok által fókuszba kerülnek a Balaton mikroszkopikus algái, a horgászat során a tóba jutó tápanyagok, a vízinövények, amelyeket strandolás során észre sem veszünk, vagy éppen zavarnak minket. Ahogy egy-egy étel ízének kialakításában fontos szerepük lehet, úgy a víz tisztaságának vagy a halak szaporodásának fenntartásában is kulcsszerepet játszanak ezek az alig ismert élőlények és folyamatok. A BALATORIUM projekt csapata a többek között a menüvel szeretne rámutatni, hogy meg kell óvnunk a Balaton szépségét, a környék élhetőségét fenntartó természetes rendszert. Szemléletváltásra van szükség, hogy a Balatont ne csak használjuk, hanem együtt éljünk vele. A kóstolással minden érdeklődő új oldalát ismerheti meg a Balaton élővilágának, és talán jobban is vigyáz majd rá.

A VEB 2023 EKF és a PAD Alapítvány közös szervezésében megvalósuló BALATORIUM nem csak menüvel készül a készül az utolsó balatoni nyári napokra. Az Ökológiai x Kulturális Hét fő programján augusztus 26-án és 27-én az örvényesi szabadstrandon rengeteg programon vehetnek majd részt az érdeklődők. A workshopok, előadások, tájbejárások és kiállítások célja ebben az esetben is a Balaton törékeny ökoszisztémájának bemutatása. A programsorozathoz csatlakozva augusztus 25-én megnyitja kapuit a Balaton Limnológiai Kutatóintézet és a Magyar Képzőművészeti Egyetem tihanyi művésztelepe is. Szintén augusztus 19-én a Balaton hangjaiból készült dalokat játszik majd Дeva, a Jazzbois, a Wave of Sound, Onakom és Hegedűs Józsi a Salföldi Bányában.

Címlapkép: Getty Images