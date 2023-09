Az ősz slágerfinomsága lehet, ha jól készíted: íme a tökéletes házi kompót receptje

A nagymamák konyhája sok finomságot rejteget: a befőttek, savanyúságok mellett helyet kapnak olyan egyszerű desszertek is, mint a kompót. Ezt a nagyon egyszerű, mégis egészséges fogást akár fillérekből is összedobhatjuk, ráadásul évszaktól függetlenül bármikor elkészíthetjük.

Lesz elég magyar alma a boltokban?

Az alma hazánkban az egyik leggyakrabban vásárolt élelmiszer. A friss gyümölcsön túl, aszalványként vagy gyümölcslé formájában feldolgozva is kiválóan fogyasztható. Hazánkban egyébként az idén mintegy 20564 hektáron folyik almatermelés. A legfontosabb termesztőkörzetünk továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol összesen 15 136 hektár almaültetvény található. E mellett Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala vármegyékben is jelentős felületen termesztenek almát a gazdálkodók.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB közös becslése szerint az idén összességében mintegy 500-550 ezer tonna közötti almatermés várható. Ebből a mennyiségből 400-430 ezer tonnát tehet ki az ipari alma és 100-120 ezer tonna a friss piacra szánt gyümölcs.

Ismét magyar terméket díjaztak Az Európai Bizottság jóváhagyta a Szabolcsi alma elnevezés felvételét az oltalom alatt álló eredetmegjelölések uniós nyilvántartásába - közölte a brüsszeli testület. A bizottsági közlemény szerint Szabolcsi alma elnevezés kizárólag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termesztett és szüretelt almára vonatkozhat. A gyümölcs húsa ropogós és jellegzetesen fanyar ízű. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye éghajlati adottságai kiválóak az almatermesztéshez. Az optimális termőhely mellett a termelők szaktudása a korábbi évszázadok során szerzett és generációról generációra szálló tapasztalaton alapul. A magyar almatermesztés hírnevét a "szabolcsi alma" alapozta meg. Az elnevezés a már oltalom alatt álló 64 Hagyományos Különleges Termék és további 1653 oltalom alatt álló mezőgazdasági termék listáját gyarapítja.

Nem szállt egekbe az ára

Az árak tekintetében most is az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének friss adatait vettük alapul. Ennek alapján láthatjuk, hogy mennyiért szerezhetjük be a legkedveltebb almafajtákat:

a vidéki fogyasztói piacokon az alma ára:

Gloster: 450 Ft/kg

Idared: 240-280 Ft/kg

Jonagold: 450 Ft/kg

Jonathan: 450 Ft/kg

Gala: 480 Ft/kg

Nyári: 350-450 Ft/kg

a vidéki nagybani piacokon az alma ára:

Gloster: 250 Ft/kg

Idared: 380-450 Ft/kg

Jonathan: 250 Ft/kg

Gala: 300 Ft/kg

Nyári: 220-250 Ft/kg

El se tudod képzelni, milyen régóta készítik már a kompótot

Sokan készítik el a vasárnapi ebéd mellé, főleg az őszi-téli hónapokban. A kompót készülhet mindenféle gyümölcsből, például almából (leggyakoribb), körtéből, birsből, barackból (őszi, kajszi), szilvából, meggyből, cseresznyéből, eperből, málnából, szederből, ananászból, fügéből és rebarbarából is. Cukorral vagy más édesítőszerekkel édesíthetjük, egy csipet sóval ízesíthetjük, fahéjjal, szegfűszeggel vagy vaníliával fűszerezhetjük.

Egy kis kompót történelem: Középkor: A kompót eredetileg Oroszországból és Kelet-Európából származik. Lengyelországban, Örményországban, valamint a Balkánon is sokat fogyasztották. Egyes korabeli szakácskönyvek szerint az desszert első megjelenése a 15. századból származik. Oroszországban a kompót eredetileg a gyümölcsök tartósításának technikája volt. A vízben lévő magas cukorkoncentrációnak köszönhetően hosszú hetekig szinte érintetlenül eltarthatók voltak. Ez lehetővé tette az orosz családok számára, hogy még télen is fogyaszthassák, ami ekkor nagyon érdekesnek számított a világ ezen részén. Ma a legtöbb orosz szupermarketben nagy műanyag palackok formájában találják meg a kompótot. Még ha kevésbé elterjedt is, mint egykor, a kompót továbbra is az egyik tipikus és legkedveltebb étel az oroszok számára, a kvasz, a rozskenyérből készült ital mellett.



Újkor: A desszertet Bulgáriában, Szerbiában, illetve Ukrajnában is ismerték. Ezeken a helyeken a kompótot uzvarnak nevezték, sőt néha még Oroszországban is így emlegették. Az uzvar hagyományosan fesztiváli és ünnepi ital, amelyet karácsony estéjén készítettek. Az uzvart az aszalt gyümölcsök, valamint cukor helyett méz használata különbözteti meg a kompóttól. Egy másik ismert kompót az úgynevezett mors. A mors különféle bogyókból (fekete áfonya, vörös áfonya, fekete ribizli, vörös ribizli) készül, amihez néha epret vagy málnát is adnak. Forrásban lévő vízben főzve a gyümölcs gyakran összeomlik, ez magyarázza a kompótnál valamivel sűrűbb állagát. Az oroszok néha szívesen isszák a morst egy pohár vodkával. Délkelet-Európában egy vzvarnak nevezett kompót is létezik, amelybe aromás fűszernövényeket és egy kis bort adnak.



Modernkor: Ázsiában a kompót levét fogyasztják és nem a benne lévő gyümölcsöket, ez még az 1970-es években is népszerű volt. Sok közép-ázsiai országban is népszerű, például Üzbegisztánban és Kirgizisztánban. A kompót fogyasztása az 1980-as évek óta csökken. Az élelmiszerek tartósításának megszűnésével számos országában a kompótot felváltották a gyümölcslevek és az üdítőitalok, de a közép-ázsiai emberek körében még mindig nagyon népszerű.

Mutatjuk, a legegyszerűbb kompótreceptet

Hozzávalók:

1,5 kg alma

1 db citrom

8 evőkanál cukor

1 db vanília (rúd)

6 db szegfűszeg

3 db fahéjrúd

Elkészítés:

A gyümölcsöket meghámozzuk, kimagozzuk és mérettől függően negyedekbe, vagy hat részre vágjuk. Egy citromos vízzel teli, nagy tálba rakjuk a gyümölcs darabokat, amíg a többit előkészítjük, hogy ne barnuljanak meg. Lábasba tesszük az gyümölcsöket, felöntjük vízzel, hozzáadjuk a cukrot (a gyümölcs édességétől/savanyúságától függően), a citrom vékonyan levágott héját, a kifacsart levét és a fűszereket (szegfűszeg, fahéj, félbevágott vaníliarúd). Addig főzzük, míg a gyümölcs majdnem puha nem lesz. Nem kell megvárni, míg teljesen megpuhul, mert a tűzről lehúzva úgyis még tovább puhul, mialatt saját levében kihűl. A kompótot a tálalásig hűtőbe tesszük.

Tárolás során arra érdemes figyelni, hogy legelőször is, hagyjuk teljesen kihűlni. Ezután légmentesen lezárt edényben tárolhatjuk a hűtőszekrényben legfeljebb 10 napig.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)