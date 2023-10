Fillérekből elkészül otthon: ez a fermentált egészségbomba lehet az ősz favoritja

Beköszöntött az ősz, ilyenkor fogékonyabbak vagyunk a náthára, megfázásra, hisz nappal még meleg van, de reggel és este alaposan lehűl a levegő. Az iskola is elkezdődött, a feszültség, a stressz pedig csökkenti a szervezet ellenálló képességét, védtelenebbek vagyunk a fertőzésekkel szemben. Különösen fontos ebben az időszakban a megfelelő vitaminpótlás és a bélflóra védelme, hiszen, bár elcsépelten hangzik, de igaz: az egészség a belekben kezdődik. Ha a normál bélflóra működése zavart szenved, az immunrendszer védőfunkciója sem működik tökéletesen. Ráadásul a fermentált zöldségekkel két legyet üthetünk egy csapásra, hiszen nemcsak a szükséges probiotikum mennyiségét, hanem az ajánlott rostmennyiséget is bevihetjük velük a szervezetünkbe. Nem ördöndősség, érdemes ősszel otthon fermentálnunk néhány zöldséget, bármilyet, így bátran kísérletezzünk, és fermentáljuk azt, amit épp akciósan tudunk megvenni a piacon. Mutattjuk, mire érdemes odafigyelni.

Hogy mik is azok a probiotikumok?

Az egészséges bélflóra kulcsfontosságú az immunrendszer hatékony működésében, így a betegségek megelőzésében és azok legyőzésében. A puffadás, a hasfájás, a székrekedés vagy a hasmenés mind-mind első szembetűnő jele annak, hogy a bélflóra károsodott, és a belek teljesítménye leromlott.

Probiotikum A probiotikumok olyan ehető anyagok, táplálékkiegésítők, melyek az emberi szervezet szempontjából jótékony baktériumokat tartalmaznak. Leggyakrabban tejsavbaktériumokat használnak fel az előállításukhoz. Ezeket már régóta használják az élelmiszeriparban, mivel képesek átalakítani a cukrokat (a laktózt is) és más szénhidrátokat tejsavvá. Ez jellegzetes savanyú ízt ad az élelmiszereknek

A jótékony baktériumtörzsek segítenek a tápanyagok gyors lebontásában, így gátolják a kórokozó baktériumok növekedését a bélrendszerben. Emellett pedig a vitaminképzésben is hasznosak, támogatják az immunsejtek, a T-limfociták szaporodását is.

A probiotikus hatású készítmények hatékony segítséget nyújtanak abban, hogy a bélben található mikroorganizmusokat pótolják, a bélflórát helyreállítsák. Bár ezek tablettás vagy folyékony kiszerelésben is kaphatók, jelentős részük táplálkozás útján is bevihető a szervezetbe. Arra viszont figyelj, hogy a probiotikumok prebiotikus ételekkel együtt fogyasztva a leghatékonyabbak!

Probiotikumok, probiotikus hatású élelmiszerek

A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok, amelyek ha megfelelő számban vannak jelen, kedvező hatást gyakorolnak a gazdaszervezetre. Jelentőségük felértékelődött, amióta tudjuk, hogy a bélrendszerünknek jelentős szerepe van az immunvédekezésben is. Több kórállapot kapcsán is vizsgálták a probiotikumok hatását, és egyes esetekben (pl. akut hasmenés, fekélyes vastagbélgyulladás, irritábilis bél szindróma) kedvező eredményeket tapasztaltak a tünetek csökkentése terén.

A tejsavbaktériumokat hosszú ideje használják az élelmiszeriparban, azz erjesztés, fermentálás a gyümölcsök és zöldségek, hús, hal tartósítására is alkalmas eljárás. A probiotikumokat tartalmazó, erjesztett élelmiszerek (pl. kovászos uborka, savanyú képoszta) fogyasztása előnyös lehet számos betegség kezelésében, de a probiotikus (élő kultúrát tartalmazó) élelmiszerek fogyasztása ajánlható az egészséges táplálkozás részeként is, így szerepük lehet a krónikus betegségek megelőzésében és a megfelelő immunitás kialakításában.

A legolcsóbb természetes probiotikum a fermentált zöldség

A fermentált zöldségek és gyümölcsök segítik az emésztést, jótékony hatással bírnak nemcsak a gyomorsavra és a bélrendszerünkre, hanem az egész szervezetünkre is. Az így erjesztett ételek természetes probiotikumként működnek, megvédik vagy segítik helyreállítani a bélflóránkat, és még a kórokozóktól is megóvnak.

A fermentálás kémiai értelemben laktofermentálást jelent: amikor is tejsavbaktériumok dolgoznak, segítségükkel történik az erjesztés vagy savanyítás. Az alapanyag szénhidráttartalmát tejsavvá alakítják.

Gyakorlatilag bármilyen zöldséget fermentálhatunk

Gyakorlatilag a nyersen ehető zöldségek és gyümölcsök mindegyike fermentálható. A legkönnyebben elkészíthető zöldségek közé tartozik a káposzta (fehér, vörös, kínai kel), a sárgarépa, az uborka, a cukkini, a paprika, a brokkoli és a legtöbb retekféle, de a cékla is. Gyümölcsökkel is lehet próbálkozni, akár szilvával, almával, körtével vagy dinnyével is, de láttam már olyat, hogy valaki citromot vagy narancsot fermentált gyömbérrel.

Fermentálhatunk uborkát, cukkinit, de akár sárgarépát vagy hagymát is, de remek csalamádé készíthető fehér káposztából, póréhagymából céklából is vegyesen. Nincs szükség semmilyen adalékanyagra és tulajdonképpen fűszerre a són kívül, de ízlés szerint adhatunk hozzá mustármagot, köménymagot, borsot, kaprot, petrezselymet vagy fokhagymát is, ízlésvilágunknak megfelelően csípősre is készíthetjük, egy kis pirospaprikával vagy csípős zöldpaprikával, cseresznyepaprikával megbolondítva.

Ilyenek a zöldségárak most a vidéki piacokon

Az AKI PÁIR legfrissebb adatai szerint a 39. héten a fogyasztói piacokon így alakulnak a kilóárak fajtától és attól függően, hogy primőr vagy szabadföldi termékről van-e szó:

Sárgarépa: Debrecen: 300-tól 600 forintig; Szeged: 500-tól 700 forintig

Debrecen: 300-tól 600 forintig; Szeged: 500-tól 700 forintig Zeller: Debrecen: 480-850 Ft, Szeged: 450-900 Ft

Debrecen: 480-850 Ft, Szeged: 450-900 Ft Cékla: Debrecen: 480 Ft, Szeged: 550 Ft

Debrecen: 480 Ft, Szeged: 550 Ft Cukkini: Debrecen: 500 Ft, Szeged: 550 Ft

Debrecen: 500 Ft, Szeged: 550 Ft Patisszon: Debrecen: 400 Ft, Szeged: 920 Ft

Debrecen: 400 Ft, Szeged: 920 Ft Uborka (kígyó és berakó fürtös): Debrecen: 550 és 500 Ft, Szeged: 680 és 680 Ft

(kígyó és berakó fürtös): Debrecen: 550 és 500 Ft, Szeged: 680 és 680 Ft Karfiol: Debrecen: 600 Ft, Szeged: 980 Ft

Debrecen: 600 Ft, Szeged: 980 Ft Karalábé: Debrecen: 350 Ft, Szeged: 250 Ft

Debrecen: 350 Ft, Szeged: 250 Ft Vöröshagyma (barna héjú): Debrecen: 450 Ft, Szeged: 680 Ft

Debrecen: 450 Ft, Szeged: 680 Ft Fokhagyma: Debrecen: 2800 Ft, Szeged: 2500 Ft

Debrecen: 2800 Ft, Szeged: 2500 Ft Lecsópaprika: Debrecen: 450 Ft, Szeged: 400 Ft

Így kezdjünk hozzá a munkához

Szerezzünk egy vagy több jól záródó, esetleg csatos befőttesüveget, amit alaposan főzzünk ki forró vízben. Majd a fermentáláshoz szükséges eszközöket ecettel öblítsük át, és hagyjuk teljesen megszáradni, így lássunk munkához. Ezt követően forraljunk vizet, majd hagyjuk szobahőmérsékletűre visszahűlni, majd ehhez adjuk hozzá az alaplét, ha van ilyenünk, de e nélkül is kiválóan működik a dolog.

Ügyeljünk az arányokra, vagyis literenként vagy a zöldség kilójaként 1 evőkanál (2 dkg) sót adjunk a vízhez. Viszont ódozott sót semmiképp ne használjunk, mert az megakadályozhatja a tejsavas erjedést!

Fermentálás lépésről lépésre

Az épp beszerezhető zöldséget vagy gyümölcsöt először szeleteljük fel, még jobb, ha legyaluljuk vagy reszeljük, aztán sózzuk meg, és tegyük egy tiszta, csíramentes üvegbe. Alaposan nyomkodjuk le az üvegben a zöldséget

A szobahőmérsékletre lehűtött vizet (ha volt alaplé, előbb adjuk hozzá) öntsük a zöldségre.

Fontos, hogy a lé teljes egészében befedje a zöldségeket, nyomkodjuk le őket nagyon alaposan, akár nehezéket is tehetünk a tetejére (tiszta kődarabot vagy bármit), nehogy nemkívánatos baktériumok is megtelepedhessenek az üveg falán vagy fedelén.

Figyeljünk, hogy sehol ne maradjanak légbuborékok, rázogassuk meg az üveget, hogy a maradék levegő is távozhasson.

Olyan helyre tegyük az üveget, ahol nem éri napfény, de az átlaghőmérséklet 20 Celsius fok fölött legyen.

Naponta 1, de ha kell, akár 2-3 alkalommal óvatosan nyissuk ki, hogy távozhasson belőle a szén-dioxid.

Az üveg zárva tartása is fontos, mert az erjedés során végig törekednünk kell az anaerob környezet fenntartására.

Itt a fermentált sárgarépa részletes elkészítését nézhetitek meg, és a receptet is elolvashatjátok.

Ez a videó pedig jól szemlélteti, hogyan járjunk el. Ha nagyobb mennyiséggel dolgozunk, üveg helyett műanyag tárolóedénybe is belenyomkodhatjuk a zöldségeket.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)