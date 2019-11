Ifjú titán a nemzetközi óriások között: újra van magyar traktor a piacon

Akik hosszú évtizedek óta a szakmában dolgoznak, a magyar traktor kapcsán két ikonikus nevet biztosan megemlítenek, a ma is működő győri Rábát vagy a 2010-ben lelkét kilehelő Vörös Csillag Traktorgyárat, amelyek a magyar gépgyártás múltjának fontos építőkövei. Jobbára a technológia folytonos fejlődésével, az új termesztéstechnológiák bevezetésével mára hazánkban is a nemzetközi márkák uralják a gazdaságban használt gépparkot, ahol az okostechnológia és a GPS-szel felszerelt kombájn már mindennapos jelenség. De mégis mi vezetett odáig, hogy az egykor jó hírű és jól teljesítő szektorról már csak múlt időben beszélhetünk?

Azt biztosan állíthatom, hogy a rendszerváltozás után kialakult piacgazdasági berendezkedés hatalmas probléma elé állította az ipar szereplőit. Egyrészt azért, mert a hagyományos piaci csatornák megszűntek, másrészt pedig, mert a termékek minőségét (és árát) már a nyugati termékek ugyanezen tulajdonságaival kellett összehasonlítani. Innen talán kézenfekvőnek tűnik, hogy a magasabb minőségi elvárásokat elavult technológiával nem lehetett kielégíteni. Azt hiszem, egyébként a magyar vásárlóerő minőségi igénye az ipari termékek irányába gyorsabban nőtt, mint ahogy a gyártóművek haladni tudtak

– adott választ a magyar traktorgyártás leáldozásának háttérben húzódó komplex okokra Renner Tamás, a Renner Bt. egyik tulajdonosa, gépészmérnöke.

A jánoshalmi cég története egészen a nyolcvanas évekig nyúlik vissza, amit még Renner Tibor és felesége indított családi vállalkozásként, melynek profilja a gumi és gumi-fém termékek gyártása és forgalmazása. A helyi vállalkozás hamar kinőtte garázsüzem jellegét, így a kétezres évek elején már büszkén jelenhették ki, hogy számos európai üzembe, legyen szó autó-, hadiipari, légi, vasúti vagy közúti járműveket gyártó és karbantartó cégről, szállítanak alkatrészeket. Renner Tamás a családi örökségbe 2002-ben kapcsolódott be, de valójában már gyerekkorától kezdve részt vett a cég mindennapjaiban. Vidéki fiúként mindig is vonzották a traktorok és teherautók technikai megoldásai, ezért választotta magának a gépészmérnöki hivatást, középiskolai és egyetemi oktatói pedig, fokozván a nagy gépek iránti szeretetét, a traktor konstruktőri pálya felé terelték az útját.

Azt szerettem volna demonstrálni, hogy a magyar szakemberek ma is tudnak tervezni ipari és közlekedési eszközöket, csak a piacgazdasági verseny ezt rentábilisan nem teszi lehetővé. Az, hogy a Renner traktorok jól működnek, és alacsony hibaszinttel teljesítenek, nagy öröm számomra. Persze tudom, hogy nem magyar a motor és a hajtáslánc, de a tervezés, a mechanizmusok, és még sok más igen. Aki ismeri a mai járműgyártási berendezkedéseket, az pontosan tudja, hogy a világon ma ez hogy működik

– magyarázta a jánoshalmi cég gépészmérnöke.

Habár az igazi kihívás már jóval előbb megfogalmazódott a Renner Bt. ifjú tulajdonosában, a projekt hivatalosan 2016 környékén vette kezdetét, hogy újraindítsa a magyarországi OEM típusú traktor gyártását. Sok év kemény munkáját követően született meg az 50 lőerős, négykerék-meghajtású erőgép orrnehéz kivitellel (tisztelegve a Dutra traktorok előtt), amivel az alföldi homokos talajon más, hasonló teljesítményű gépekhez képest 10-15%-kal nagyobb vonóerőt biztosítanak.

Bár a XXI. században az automatizáció és az okostechnológia hívószavakká váltak, Renner Tamás ezzel szemben hisz abban, hogy a technikailag egyszerűbb, kisebb erőgépeknek ugyanúgy helyük van a mai gazdaság életében. Ennek megfelelően a kis fogyasztás és az alacsony üzemeltetési költségek kifejezetten vonzó jelzők lehetnek az önkormányzatok számára, mondhatni az ő igényeikre szabva készült el a Renner 5044 magyar traktor.

A gyártás minden mozzanata a jánoshalmi cég telephelyén zajlik, emellett a duális szakképzésnek köszönhetően a szakoktatásban résztvevő diákokat is be tudják vonni a gépek megalkotásába, új gyakorlati helyet teremtve ezzel a jövő szakemberei számára. Az éves teljesítmény jelenleg húsz munkagépre rúg, de jelenleg a gyártási folyamat szünetel a fülkés erőgép engedélyeztetése miatt, mellyel a hazai igényeket elégítik majd ki. Renner Tamás a HelloVidék kérdésére elárulta, már most is erőteljes a külföldi érdeklődés, de 3000 üzemóra alatt nem szeretné kiadni a kezéből az ifjú titánokat.

A kezdeti álom tehát már valósággá vált, viszont ott lebeg a súlyos kérdés a levegőben: mit hozhatnak még az elkövetkezendő évek a Renner traktor életében? A Renner Bt. gépészmérnöke kifejtette, mivel a járműipari fejlesztések olyan forradalmian fejlődnek, hogy jobbára követni is alig lehet őket, nem szívesen bocsátkozna találgatásokba a jövőt illetően, de reméli, hogy még néhány évtized múltán is lesz miért büszkén kihúznia magát a magyaroknak a traktorgyártást illetően.

Címlapkép: http://www.rennerbt.hu/renner-traktor