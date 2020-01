Drágulást hozhat a február: ennyivel emelkedhet a kenyér ára

A portál most arról kérdezte Ilonka Boldizsárt, a Magyar Pékszövetség régiós elnökét, hogy mennyire kell majd zsebbe nyúlnunk, ha megtörténik az áremelkedés.

Azt jelenleg még nem tudjuk, végül milyen mértékű emelésről lesz szó, még nincs információnk arról, pontosan mennyivel drágul a liszt, egyelőre csak ennek tényét jelentették be a malmok. Általánosságban viszont elmondható, hogy tíz százalék körüli emelésre lehet számítani. Ezt mindenképpen indokolja az idei nyolcszázalékos minimálbér- és garantált bérminimum-emelés, az üzemanyag drágulása, valamint az Euró árfolyamának folyamatos emelkedése. A pékségek egyedileg, saját gazdálkodásuk függvényében szabják meg új áraikat. A tapasztalatok szerint a pékségek üzleteiben a vásárlók egyébként is hajlandók megfizetni a magasabb árat a jó minőségű termékekért, ezért is nagyon fontos hangsúlyt helyezni a minőségi termékek előállítására

- mondta az elnök, aki hozzátette, a nagyobb üzletláncok sokszor vetik be vevőcsalogató módszerként azt, hogy olcsóbban kínálják a kifliket, zsömléket vagy épp a kenyeret. Ez persze problémát jelent a pékségeknek, hiszen amikor a vevők találkoznak az alacsonyabb árakkal, sokkal drágábbnak találják majd a péksékben kiszabott árakat.

Ha túl olcsó a termék, azt hiszik, olyan kedvező áron elő lehet állítani, és ahol többe kerül, azt túlárazottnak gondolják. A értékesített termékek jelentős részét a kifli, zsemle, kenyér teszi ki, így ha ezek árát a pékség nem akarja jelentősebben megemelni, miközben a költségek nőnek, akkor az egyéb termékeken kell a kieső rész behozni, tehát az egyéb pékáru fog szembetűnően drágulni

- magyarázta a Pékszövetség régiós elnöke, aki külön felhívta a figyelmet arra, hogy február-március hónapban kell számítani az árváltozásra.

